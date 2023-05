Tiềm năng bất động sản Tân Uyên khi lên thành phố

Khu đô thị 5F Capella tọa lạc giữa thành phố Tân Uyên tương lai với nhiều lợi thế phát triển.

Bất động sản Tân Uyên nhìn từ Thuận An, Dĩ An

Trước khi hai thị xã Thuận An và Dĩ An (Bình Dương) chính thức trở thành thành phố vào đầu năm 2020, mặt bằng giá đất tại đây còn khá thấp. Các dữ liệu nghiên cứu đều cho thấy năm 2017 – 2018 giá đất Thuận An, Dĩ An bình quân chỉ khoảng 17 – 20 triệu đồng/m2. Mức giá này chỉ bằng chưa đến một nửa so với khu vực giáp ranh là quận Thủ Đức (TPHCM).

Tuy nhiên, hiện nay mặt bằng giá đất tại Thuận An và Dĩ An đã bắt đầu tiệm cận một số khu vực của thành phố Thủ Đức, bình quân đạt 40-45 triệu đồng/m2. Một số dự án nhà phố thương mại ở khu vực trung tâm có giá khoảng 60-70 triệu đồng/m2.

Thậm chí, ngay sau khi lên thành phố, cả Thuận An và Dĩ An đều phát triển mạnh phân khúc căn hộ vì người nhập cư tăng mạnh, quỹ đất khan hiếm không còn để phát triển các dự án đất nền, nhà phố. Giá căn hộ cũng nhanh chóng tiệm cận nhiều khu vực giáp ranh thuộc TPHCM, một số dự án chạm mốc 45 triệu đồng/m2.

Một khu công nghiệp lớn đã lấp đầy nằm gần khu đô thị 5F Capella.

Các chuyên gia cho rằng, sau khi lên thành phố, Thuận An và Dĩ An được Bình Dương ưu tiên đầu tư rất lớn cho hạ tầng, phát triển thương mại – dịch vụ, nâng cấp diện mạo đô thị… Chẳng hạn tại Thuận An, một loạt tuyến đường đã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho giao thông và kinh doanh mua bán như đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, ĐT 743, cầu vượt vòng xoay An Phú… Không chỉ vậy, một loạt “ông lớn” như Lotte Mart, Aeon Mall, BigC, Vincom… cũng hiện diện tại Thuận An và Dĩ An với các trung tâm thương mại sầm uất. Nhờ đó, dân số của hai địa phương này đều tăng nhanh, kinh tế phát triển nhanh chóng và giá bất động sản tăng theo cũng là điều hiển nhiên.

Tại Bình Dương, hiện nay bất động sản Tân Uyên cũng đang trên đà tăng giá khi thị xã liền kề Thuận An và Thủ Dầu Một này đang chuẩn bị chuyển lên thành phố sớm nhất vào năm 2023. Nhiều dự án giao thông chiến lược đang lần lượt được khởi công xây dựng tại Tân Uyên như đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Tân Uyên, Vành đai 4, ĐT 742, đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo – Đồng Phú, cầu Bạch Đằng 2…

Bên cạnh đó, Tân Uyên còn dự kiến dành gần 1 tỷ USD phát triển các tiện ích xã hội và khu dân cư mới theo tiêu chuẩn đô thị loại 2. Nhiều tập đoàn quốc tế cũng đã và đang xúc tiến việc rót hàng tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào Tân Uyên như VSIP, Vingroup, FLC… Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư bất động sản đón sóng hạ tầng như những gì đã diễn ra tại Thuận An và Dĩ An. Bởi các khu vực có chủ trương lên thành phố hay quận, ở giai đoạn đầu ngưỡng giá bất động sản còn tương đối mềm nhưng khi hạ tầng hoàn thiện, mặt bằng giá luôn biến động tăng cao.

5F Capella vào tầm ngắm đầu tư

5F Capella là một trong những dự án phát triển đô thị mới đang thu hút sự chú ý trên địa bàn Tân Uyên. Dự án có quy mô 6,7ha do Hệ thống 5F phát triển nằm giữa 4 tuyến đường chiến lược gồm đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Tân Uyên, Vành đai 4 và ĐT 742 nên được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về tiềm năng. Các nhà đầu tư nhận định bất động sản dọc theo 4 tuyến đường này giá trị sẽ tăng không thua kém so với đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13 hay đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn… Hơn nữa, giá đất Tân Uyên hiện mới chỉ bằng khoảng một nửa Thuận An và Dĩ An nên biên độ tăng sẽ còn nhanh hơn.

Không gian sống hiện đại của khu đô thị 5F Capella đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở của các chuyên gia, doanh nhân làm việc tại Tân Uyên.

Thực tế, nơi 5F Capella tọa lạc chính là khu vực phát triển năng động nhất của Tân Uyên bởi tập trung nhiều KCN lớn và đã hoạt động ổn định từ lâu như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, Uyên Hưng, VSIP 2, Sóng Thần 3… Sắp tới, khi KCN VSIP 3 quy mô 1.000ha hoạt động thì nhu cầu nhà ở, thương mại dịch vụ tại đây còn bùng nổ hơn nữa. Đó cũng chính là cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản “xuống tiền” sớm khi thị trường này vẫn còn ở vùng giá hấp dẫn.

Ở góc độ khách hàng, 5F Capella còn là một sản phẩm đáng xem xét đầu tư bởi hạ tầng hoàn chỉnh và pháp lý đầy đủ. Trên thị trường Bình Dương hiện đang có một số dự án chào bán nhưng phần lớn vẫn thiếu pháp lý hoặc hạ tầng còn rất sơ sài. Yếu tố này mang tính quyết định dành cho các nhà đầu tư đề cao tính an toàn và thanh khoản cũng như biên độ lợi nhuận khi bán lại.

Đặc biệt, trong không khí đón chào năm mới 2022, Hệ thống 5F đã công bố chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua dự án 5F Capella. Cụ thể, khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng ngay 1.000 USD, chiết khấu 10% tổng giá trị hợp đồng và áp dụng lịch thanh toán chia nhỏ thành 10 đợt (đợt 1 đóng chỉ 498 triệu đồng). Chưa hết, khách hàng còn có cơ hội trúng Toyota Camry, Honda SH và nhiều quà tặng giá trị cao trong chương trình tri ân khách hàng của Hệ thống 5F.

Với tiềm năng rõ rệt và chương trình ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường, giới kinh doanh bất động sản dự báo 5F Capella sẽ vào tầm ngắm của đông đảo nhà đầu tư, tạo cơn sóng mới trên thị trường bất động sản Bình Dương ngay những ngày đầu năm 2022.

Hải Nam