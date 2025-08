Tiềm Năng Bất Động Sản TP.Thủ Đức Dưới Góc Nhìn Chuyên Gia

Theo nhiều chuyên gia, những dự án có vị trí chiến lược tại khu vực trung tâm TP.Thủ Đức sẽ vẫn đạt mức độ tăng trưởng giá trị cao trong thời gian tới, dù thị trường vẫn đang diễn biến bất định, nhờ động lực cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ.

Giá Trị Bất Động Sản Tại Trung Tâm TP.Thủ Đức Sẽ Xác Lập Ngưỡng Cao Mới

Theo đề án phát triển hạ tầng giao thông của TP.HCM từ 2021 đến 2030, trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỷ đồng dành cho TP.HCM, có đến 70% đổ vào TP.Thủ Đức để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông góp phần tăng trưởng tiềm năng của bất động sản (BĐS) trong khu vực, đặc biệt là những dự án nằm ngay lõi trung tâm thành phố mới. Đánh giá về tiềm năng vượt trội của TP.Thủ Đức, PGS-TS kinh tế Trần Đình Thiên trong tọa đàm “Khám phá cơ hội đầu tư – Đón đầu quy hoạch phát triển TP.HCM”, đã nhận định TP.Thủ Đức tương lai sẽ có hạ tầng liên kết vùng hiện đại, thông thoáng khi là tâm điểm kết nối giữa hai sân bay quốc tế, cùng tuyến đường sắt trên cao và cảng biển.

Những năm gần đây, hạ tầng của TP.Thủ Đức liên tục được đầu tư mạnh mẽ và quyết liệt triển khai, hướng tới vai trò trung tâm liên kết các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhiều dự án giao thông huyết mạch được đốc thúc để chốt thời điểm hoàn thành như: nút giao 3 tầng An Phú, điểm giao kết của các tuyến hạ tầng giao thông liên vùng Đông Nam Bộ đi qua TP.HCM, dự kiến hoàn thành vào năm 2025; tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên dự kiến vận hành thương mại vào cuối quý 4/2024, v.v… Đường Vành đai 3 cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa dự án về đích vào năm 2025.

Nói về tầm quan trọng của hạ tầng, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng là “bảo chứng phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh” cho thị trường. Nơi nào hạ tầng giao thông được phát triển thì nơi đó sẽ mở ra những cơ hội “vàng” cho BĐS.

Như lời nhận định, nhờ lực đẩy hạ tầng mà vừa mới đây TP.Thủ Đức lại tiếp tục khai mở thêm vận hội mới, đó là “sự thức tỉnh” của Khu đô thị thể dục thể thao Rạch Chiếc, với hạt nhân là Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, nơi được định hình trở thành trung tâm đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam trong tương lai.

Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc – một trong những điểm nhấn tạo sức bật lớn cho TP. Thủ Đức trong tương lai.

Dự kiến ngày 15/10 tới đây, TP.HCM sẽ mời gọi đầu tư 16 dự án tại khu liên hợp với tổng mức đầu tư rơi vào khoảng 20.960 tỷ đồng. Dự án quan trọng cấp quốc gia này khi hoàn thành sẽ phục vụ cho mật độ tập trung lên tới trên 100.000 người, bao gồm vận động viên, khán giả, nhân viên… Cùng với khu liên hợp, hàng loạt các tiện ích và dự án thương mại dịch vụ bao quanh được kỳ vọng sẽ đưa khu vực Rạch Chiếc trở thành điểm đến quốc tế, thu hút đông đảo khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài đổ về.

Tiềm lực vững vàng đã “vẽ nên” tiền đồ vô cùng xán lạn cho TP.Thủ Đức, thể hiện qua những con số “biết nói”. Theo báo cáo mới nhất của Avison Young, trong giai đoạn 2022 – 2024, mặc dù không có nhiều dự án mới nhưng nhờ vào sự phát triển của hạ tầng và lợi tức cho thuê đã khiến giá một số dự án ở khu vực Thủ Đức chạm ngưỡng 8.000 – 9.000 USD/m2. Cũng theo báo cáo này, giá bán sơ cấp tại TP.HCM đã tăng khoảng 5% trong quý 2/2024 so với quý trước, ở phân khúc cao cấp tăng khoảng 7%. Và TP.Thủ Đức tiếp tục là khu vực dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp mới ra thị trường, thế nhưng con số này vẫn được đánh giá là còn khá khiêm tốn.

Nguồn Cung Hạn Chế, Dự An Mới Ra Mắt “Cháy Hàng”

Dù sở hữu hấp lực mạnh mẽ, song vì nhiều nguyên do mà chủ yếu là vấn đề pháp lý, tình hình hạn chế nguồn cung sơ cấp tại TP.Thủ Đức được các chuyên gia dự báo sẽ còn tiếp diễn đến cuối năm nay. Điều này làm cho sức nóng đều đổ hết về cho bất kỳ dự án mới nào có thể ra mắt thị trường vào thời điểm này, đặc biệt ở những vị trí vàng hiếm có trên các trục đường huyết mạch. Ở thời điểm hiện tại, dự án mở bán mới sơ cấp chỉ có duy nhất khu phức hợp căn hộ cao cấp Eaton Park của chủ đầu tư Gamuda Land đến từ Malaysia.

Eaton Park trở thành điểm sáng của thị trường khi là dự án mở bán mới duy nhất tại TP.Thủ Đức trên tuyến đường BĐS cao cấp Mai Chí Thọ trong thời điểm hiện tại

Nổi bật tại lõi trung tâm phân vùng Rạch Chiếc, Eaton Park thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường khi sở hữu vị trí chiến lược đắc địa mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, “trục đường vàng” kết nối TP.Thủ Đức với trung tâm TP.HCM. Đây là tâm điểm đắt giá giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích của trung tâm thành phố và các khu vực lân cận, kết nối thuận tiện đến tổ hợp giáo dục và bệnh viện quốc tế cùng các trung tâm thương mại quy mô và trung tâm hành chính, tài chính của TP.Thủ Đức. Bao quanh dự án là những hạ tầng giao thông huyết mạch như ga Metro An Phú, đại lộ Võ Nguyên Giáp, nút giao 3 tầng An Phú và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đặc biệt, Eaton Park chính là dự án nằm đối diện Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Nằm tại vị trí đắc địa hàng đầu, Eaton Park là dự án đắt giá nhất hiện nay của nhà phát triển BĐS số 1 Malaysia tại thị trường Việt Nam

Chia sẻ về tầm nhìn phát triển Eaton Park, ông Teoh Chin Siang – Tổng giám đốc Gamuda Land (HCMC) cho biết: “Vị trí chiến lược, pháp lý chuẩn chỉnh, sản phẩm chất lượng là những yếu tố tạo nên sự vượt trội cho phẩm chất nội tại của Eaton Park. Việc ra mắt dự án vào thời điểm “chín muồi”, đón đầu sự phục hồi của thị trường nhằm mang lại dư địa tăng trưởng giá trị dồi dào cho các nhà đầu tư, và mức giá lợi thế cho người mua nhà ở thực – cũng là yếu tố được chúng tôi cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng. Chúng tôi kỳ vọng Eaton Park sẽ là một cú ‘hích’ lớn, tạo nên ảnh hưởng tích cực đến thị trường BĐS cũng như quá trình đô thị hóa của TP.Thủ Đức”.

Được xây dựng trên quỹ đất 3,7 ha với 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, Eaton Park cung cấp cho thị trường 2.052 sản phẩm từ nhà ở đến thương mại dịch vụ. Chính thức ra mắt vào quý 2/2024 với hai tòa tháp Grove và Strait, dự án đã tạo nên một “cơn sóng lớn” ở thị trường khu Đông TP.HCM. Tiếp đà thành công, chủ đầu tư Malaysia chuẩn bị cho ra mắt hai toà tháp mới là Alpine và Forest với mức giá bán sơ cấp dự kiến sẽ vào tầm khoảng 140 triệu đồng/m2. Hai toà tháp sở hữu nhiều lợi thế khác biệt với tầm nhìn đắt giá bao trọn toàn cảnh sông Sài Gòn. Ngoài đa dạng loại hình căn hộ, Eaton Park còn được bố trí hơn 100 tiện ích nội khu tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có nhiều tiện ích nổi bật lần đầu tiên xuất hiện tại dự án khu phức hợp cao tầng trung tâm TP.Thủ Đức.

