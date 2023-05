Tiềm năng của Vị Thanh - Thành phố ẩn mình chưa được khai phá

Được biết đến như là một thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang, Vị Thanh là một thành phố trẻ có hơn 15 năm tuổi cùng nền văn hoá đậm chất phương Nam, mảnh đất khiêm tốn mà cũng vô cùng hào sảng khi có địa hình bằng phẳng, khí hậu hiền hòa và hệ thống sông ngòi đa dạng với tổng chiều dài hệ thống kênh rạch khoảng 244,65 km. Các dòng chảy nối liền hệ thống sông rạch trên địa bàn thành phố và với các địa phương xung quanh, tạo thành một mạng lưới sông ngòi kênh rạch thông suốt và tạo cho thành phố không khí xanh mát quanh năm.

Kể từ khi các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được mở rộng, và đặc biệt là đón đầu tuyến cao tốc miền Tây đã và đang được xây dựng, Vị Thanh đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc khi được lựa chọn là nơi xây dựng các khu, cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ về đầu tư kinh doanh. Theo số liệu thống kê năm 2021, Tỉnh Hậu Giang đã có 405 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 135.400 tỷ đồng. Trong số này có 34 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 688,7 triệu USD. Với chiến lược trở thành “thủ phủ công nghiệp miền Tây” địa phương này đã có kế hoạch phát triển các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, theo đó, từ nay đến năm 2030, sẽ phát triển 5 khu công nghiệp, với tổng diện tích nâng lên 3.900 ha, định hướng đến năm 2050 là 5.300 ha.

Trong số các tỉnh thành miền Tây trên đà phát triển thì Hậu Giang đang là địa phương được các nhà đầu tư bất động sản săn đón với hàng loạt các dự án được triển khai nhanh chóng. Đặc biệt khi Tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh khoảng 37km đang chuẩn bị thi công thì ngay lập tức thị trường bất động sản tại đây đã có một lực đẩy mới, cao tốc này sẽ tạo ra chuỗi kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh.

Sự phát triển không ngừng của các dự án công nghiệp đã thay đổi diện mạo thành phố, đặc biệt là thị trường bất động sản trở nên sôi động và nhộn nhịp. Mảng Hạ tầng chung được nâng cấp để phù hợp xu thế và đồng bộ cùng các tỉnh thành lân cận mở ra cơ hội cho địa phương vốn có nhiều tiềm năng và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển này.

Hiện nay Vị Thanh đã có được một hình ảnh trẻ trung, mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét riêng của vùng đất châu thổ sông Mê Kông thoáng đãng, khí hậu trong lành. Là “thành phố con” lớn lên sau TP Cần Thơ, TP Cà Mau… nên Vị Thanh được thừa hưởng những cơ hội tốt nhất để phát triển và vẫn giữ nguyên bản sắc của một thủ phủ miền sông nước, và tiếp tục con đường phát triển với xu thế bền vững, hài hòa giữa bảo vệ tự nhiên và kinh tế. Cũng chính vì lý do đó mà các khu đô thị xây dựng tại Vị Thanh đều có xu hướng gần gũi với thiên nhiên.

Tiếp nối xu hướng này, khu đô thị mới The Venice City tọa lạc ngay ấp 6 xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã được phát triển và xây dựng, bao quanh khu đô thị là hệ thống kênh nước ngọt cùng hệ sinh thái đa dạng. Đây là khu trung tâm thành phố có lối thiết kế xanh, hiện đại, dự án có hạ tầng đã và đang đi vào hoàn thiện và phục vụ các cư dân tại đây. Cái tên The Venice City chính là ước mơ về một không gian êm đềm, yên ả, được bao bọc bởi sông nước hiền hoà, như chính là tinh thần của thành phố Venice (Italia). Đó cũng là khởi nguồn để chủ đầu tư phát triển dự án khu đô thị rộng lớn được bao bọc bởi sông nước phương Nam.

Nằm trên trục đường trung tâm của thành phố Vị Thanh – trái tim của tỉnh Hậu Giang với những lợi thế về kinh tế và xã hội, The Venice City được đầu tư một công viên nhạc nước ánh sáng phong cách La Mã có diện tích 6000m2 ngay giữa trung tâm, đây cũng được xem là công viên nhạc nước lớn nhất Thành phố Vị Thanh hiện nay. Các công trình trong hệ sinh thái The Venice City cũng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, nổi bật là khu Chợ và 2 trường học các cấp. Tất cả đã sẵn sàng để chờ đón những cư dân đầu tiên của The Venice City. Với riêng dự án này, cộng đồng cư dân sẽ chính thức trở thành chủ nhân của dự án với sổ đỏ riêng cho từng căn nhà. The Venice City sẽ là nơi tạo nên những “ngôi nhà mơ ước” cho mọi công dân lựa chọn nó để làm chốn an cư và xây dựng nên một cuộc sống chất lượng.