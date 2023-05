Tiềm năng đầu tư dự án bất động sản tại TP. Thủ Đức

TP. Thủ Đức – Mảnh đất “màu mỡ" cho hàng loạt dự án BĐS chất lượng, đáng sống

Thành phố Thủ Đức được hợp nhất từ ba quận phía Đông gồm Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức. Ba quận có vị trí quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ gồm: TP.HCM, các trọng điểm công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, và Bình Phước, đầu mối giao thông hàng hải của Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Tây Ninh, và hai tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long gồm Tiền Giang và Long An. TP. Thủ Đức được kỳ vọng đóng góp 30% tổng sản phẩm (GRDP) cho TP.HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của cả nước.

Với tổng diện tích khoảng 21.000 ha, dân số hơn 1 triệu người, tương đương 1/10 diện tích và dân số của Tp.HCM, TP. Thủ Đức được chia thành 6 khu vực trọng điểm, bao gồm: Khu đô thị tương lai Trường Thọ, Trung tâm công nghệ cao Sài Gòn, Khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, Khu thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc, Khu công nghệ sinh thái Tam Đa.

Với khu công nghệ cao ở Quận 9, làng đại học ở Quận Thủ Đức, khu đô thị và trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm ở Quận 2, dự kiến thành phố Thủ Đức sẽ trở thành thành phố thông minh và đáng sống bậc nhất trong tương lai.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, hiện nay xu hướng người dân đang dần dịch chuyển ra các khu đô thị vệ tinh – nơi có hạ tầng kết nối tốt đang hình thành rõ nét. Đặc biệt là khu vực phía Đông TP.HCM ngày càng thu hút giới đầu tư và người mua để ở nhờ hạ tầng kết nối tốt, được đầu tư bài bản với tổng vốn hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong tương lai, khu vực TP. Thủ Đức dự kiến sẽ là nơi sinh sống và làm việc của cộng đồng lớn là các chuyên gia, giới tri thức trong và ngoài nước, phần lớn trong đó là những công dân đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…



Các chủ đầu tư đang góp mặt tại TP. Thủ Đức

Về tiềm năng phát triển bất động sản của TP.Thủ Đức, theo phân tích từ Rever, TP. Thủ Đức hiện đang là khu vực có số lượng dự án nhà phố, biệt thự lẫn căn hộ chung cư nhiều nhất tại TP.HCM. Cụ thể, với loại hình căn hộ chung cư, Rever ghi nhận có đến trên dưới 150 dự án chung cư đã, đang và sắp triển khai tại TP. Thủ Đức với đầy đủ mọi phân khúc từ bình dân đến hạng sang. Trong khi đó với loại hình nhà ở thấp tầng gồm nhà phố và biệt thự, TP. Thủ Đức ghi nhận có đến hơn 50 dự án đến từ nhiều chủ đầu tư khác nhau.

Cũng theo phân tích của Rever, tiềm năng tăng giá ở cả loại hình căn hộ lẫn nhà phố, biệt thự tại TP. Thủ Đức đều rất tốt với mức tăng trung bình của các dự án từ 10 – 50% so với thời điểm mở bán ban đầu, một số dự án có mức tăng mạnh đến hơn 60%.

Thực tế thị trường nhà ở hiện nay chỉ ra rằng, người mua nhà để ở lẫn giới đầu tư cá nhân sẵn sàng di chuyển xa hơn trước kia để tìm kiếm cho mình một tổ ấm nằm trong khu quy hoạch bài bản, quản lý chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi, tiện ích được tích hợp, và quan trọng hơn là giá bán phù hợp túi tiền hơn, nhờ vào các điều khoản thanh toán kéo dài, linh hoạt và sự liên kết với các ngân hàng.



Phối cảnh thiết kế nội khu đại đô thị Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, có thể thấy bên cạnh chất lượng căn hộ, vị trí thuận tiện, người dân còn cần một cộng đồng với các tiện nghi, tiện ích như trường học quốc tế, trung tâm thương mại, công viên, mảng xanh. Những tiện ích này sẽ khó có được đầy đủ trong các dự án đơn lẻ mà chỉ có trong các dự án phức hợp, quy mô lớn như đại đô thị Vinhomes Grand Park với các phân khu The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, Masteri Centre Point..