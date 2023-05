Tiềm năng sinh lợi hấp dẫn từ cho thuê căn hộ cao cấp tại Bình Dương

Tâm điểm đầu tư cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ

Bình Dương hiện có khoảng 2,4 triệu dân, trong đó khoảng 50% dân số là người nhập cư đang làm việc tại các KCN. Mỗi năm, Bình Dương cần thêm hàng chục ngàn lao động để đảm bảo phát triển các ngành công nghiệp, tăng trưởng kinh tế. Từ đó, giới đầu tư đẩy mạnh đầu tư cho thuê với nhóm khách hàng tiềm năng là hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư và quản lý nước ngoài đang làm việc tại đây.



Căn hộ mẫu The Emerald Golf View được thiết kế theo phong cách sang trọng, thời thượng

Thống kê sơ bộ của các đơn vị kinh doanh căn hộ gần khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy, có khoảng 20% đối tượng mua căn hộ là các chuyên gia nước ngoài, đang sinh sống và làm việc tại địa bàn, hơn 50% khách hàng là nhà đầu tư đến từ TP.HCM. Mục đích sở hữu căn hộ nhằm khai thác cho chuyên gia nước ngoài thuê hoặc đầu tư bán lại, 30% nhóm khách hàng còn lại là các cán bộ quản lý, chuyên gia và nhân viên văn phòng tại các khu công nghiệp.

Hiện tại, các căn hộ xung quanh khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP 1) có giá thuê từ 17-18 triệu đồng/tháng; căn hộ mặt tiền quốc lộ 13 view sông có giá cho thuê khoảng 12 triệu/tháng; Biconsi Tower Thủ Dầu Một cho thuê giá khoảng 11 triệu/ tháng đối với căn 1 phòng ngủ. Điều dễ thấy là các căn hộ cao cấp cho thuê tại Bình Dương đang sở hữu mức lợi nhuận cho thuê kỷ lục từ 10% -12% mỗi năm. Đây đơn thuần chỉ là mức lợi nhuận thu về từ cho thuê, chưa tính đến lợi nhuận từ tăng giá bất động sản.

Theo khảo sát, căn hộ một phòng ngủ là lựa chọn phổ biến vì khả năng cho thuê dễ dàng, diện tích tối ưu, đảm bảo phương án đầu tư khả thi. Nếu trước kia yêu cầu của khách thuê chỉ dừng lại ở tiện ích đầy đủ, vị trí thuận tiện thì giờ đây căn hộ lý tưởng phải có thêm nội thất cao cấp, tiện ích chuẩn khách sạn năm sao, phong cách kiến trúc độc đáo và tính thẩm mỹ cao.



Phòng ngủ được thiết kế đẳng cấp giúp cho chủ nhân như đang tận hưởng tại khách sạn 5 sao

Và Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View đang được đánh giá là “con gà đẻ trứng vàng” thu hút giới đầu tư Bình Dương, TP.HCM và khắp cả nước bởi vị trí kim cương, hệ thống tiện ích đẳng cấp và kiến trúc căn hộ được thiết kế hiện đại, sang trọng rất phù hợp để đầu tư cho thuê.

Vị trí kim cương với tầm view triệu đô về sân Golf quốc tế Sông Bé

Như một xu hướng tất yếu, những tuyến đường huyết mạch, trọng điểm giao thông luôn tạo ra, thúc đẩy sự tăng vọt của các dự án bất động sản do sự thuận tiện của việc đi lại, làm ăn, từ đó gia tăng giá trị bền vững cho các dự án. Tương tự như Nguyễn Văn Linh của khu Nam Sài Gòn hay Xa lộ Hà Nội của khu Đông, có thể nói Đại lộ Bình Dương địa phận Thuận An – Thủ Dầu Một đang tạo ra một trục đô thị phát triển cực kỳ sôi động theo chiều dọc của Tỉnh Bình Dương nói riêng và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.



Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View sẽ trở thành

biểu tượng sống mới của Bình Dương

Đó cũng chính là yếu tố làm nên sự đắt giá của The Emerald Golf View khi tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, trực diện cổng chính khu công nghiệp Vietnam – Singapore (VSIP 1), Đại siêu thị Nhật Bản Aeon Mall và khu nghỉ dưỡng – sân Golf quốc tế Sông Bé. Điều này có nghĩa The Emerald Golf View không chỉ sở hữu vị trí kim cương kết nối giao thương, mà còn có tính "độc nhất vô nhị" khi đang là tâm điểm kết hợp “sống – làm việc – nghỉ ngơi” vô cùng hiếm có với tầm nhìn ôm trọn mảng xanh sân Golf.

Ý nghĩa hơn, từ nơi đây, quý khách đều dễ dàng kết nối với các địa phương khác thông qua quốc lộ 1, quốc lộ 13, 14, cao tốc Tân Vạn – Biên Hòa, DT 743, đại lộ Phạm Văn Đồng và hàng loạt các tuyến giao thông quan trọng khác đều kết nối vào trục xương sống là đại lộ Bình Dương.

Đặc quyền trải nghiệm hơn 80 tiện ích đẳng cấp 5 sao

The Emerald Golf View được ví như một khu phức hợp cao cấp với hệ sinh thái hơn 80 tiện ích thượng lưu ngay nội khu. Nắm bắt nhu cầu của giới chuyên gia có lối sống hiện đại, yêu thiên nhiên và chú trọng sức khỏe, khắp The Emerald Golf View đều được nhấn nhả bởi mảng xanh của cây cỏ hay mặt nước, mang đến không gian sống trong lành dù nằm ngay cạnh khu đô thị sầm uất. Nếu tìm kiếm sự yên tĩnh thì công viên cây xanh hay hệ thống vườn trải dài từ tầng trệt đến tầng mái như: Vườn nhiệt đới, vườn thư giãn, vườn chân mây… cho đến các khu thư giãn nhẹ nhàng sẽ là nơi bạn yêu thích. Nhưng kể cả khi ưa thích sự sôi động thì trung tâm thương mại, hồ bơi vô cực, khu Gym – Yoga hay rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời cũng sẽ khiến bạn hài lòng. Toàn bộ gói gọn trong một nút chạm thang máy tại The Emerald Golf View, mang đến cho khách hàng một không gian sinh hoạt và thư giãn lý tưởng.



Khu Family Lounge sẽ là nơi thư giãn và tận hưởng cuộc sống với tầm view sân golf Sông Bé

Một dự án đáp ứng đủ tiêu chí như The Emerald Golf View xuất hiện vào thời điểm này không chỉ giải được “cơn khát” căn hộ cao cấp tại Bình Dương, mà còn trở thành lựa chọn lý tưởng nhất cho giới khách hàng chuyên gia. Mỗi căn hộ The Emerald Golf View có diện tích linh hoạt từ 50m2 -115m2 được thiết kế tinh tế, tối ưu công năng, phù hợp với mọi nhu cầu sống với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng/căn. Mỗi chi tiết trong căn hộ đều được trau chuốt tỉ mỉ, toát lên sự tinh tế kết hợp cùng hệ nguyên vật liệu cao cấp mang lại một không gian sống đáng kiêu hãnh cho những người có gout thưởng thức.