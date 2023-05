Tiềm năng thương mại đắt giá của căn hộ đa năng Elitez by Astral City

“Khát” mặt bằng thương mại diện tích nhỏ, đa công năng

Những năm gần đây, nhiều nhà bán lẻ dần dịch chuyển mặt bằng khỏi các quận trung tâm về đô thị vệ tinh để đón đầu quá trình đô thị hóa. Trong đó, “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương – nơi thu hút dòng vốn FDI hàng đầu cả nước, đang tập trung hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài cùng 1 triệu kỹ sư, giới tri thức trẻ sinh sống và làm việc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, diện tích khai thác mặt bằng thương mại tại các phức hợp trung tâm Bình Dương là không đủ để phục vụ nhu cầu mua sắm – tiêu dùng – giải trí của hàng chục nghìn cư dân, chuyên gia trong và ngoài nước. Chưa kể, giá thuê mặt bằng bán lẻ trong các trung tâm thương mại cũng không “dễ chịu”.

Mô hình căn hộ đa công năng ở các phức hợp cao cấp mang đến tiềm năng khai thác thương mại rất lớn

Đơn vị nghiên cứu thị trường Jones Lang LaSalle (JLL) chỉ ra, từ nay đến cuối năm 2022, giá thuê mặt bằng bán lẻ sẽ tăng lần lượt ở mức 90,4 USD/m2/tháng tại khu vực trung tâm và 37 USD/m2/tháng ngoài trung tâm. Đồng nghĩa, mặt bằng kinh doanh trong trung tâm thương mại diện tích lớn chỉ dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, còn những nhà đầu tư cá nhân thì rất ít cơ hội tham gia. Trước bối cảnh đó, nhiều start-up và chủ doanh nghiệp vừa – nhỏ săn lùng và tìm kiếm các mặt bằng kinh doanh có diện tích vừa phải, dễ dàng tùy biến công năng để tối ưu chi phí đầu tư.

Thống kê dọc trục đường Quốc lộ 13 (đoạn đi qua TP Thuận An) hiện chỉ có 2 dự án căn hộ thương mại cao cấp đang được đầu tư phát triển theo hướng này để đón bắt cơ hội bùng nổ của làn sóng khởi nghiệp. Đơn cử như căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City nằm trong phức hợp quy mô hàng đầu Bình Dương 3,7 ha.

“Nếu mặt bằng khối đế của các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô lớn, thì sự trỗi dậy của loại hình căn hộ thương mại đa năng trong những khu phức hợp cao cấp với hệ sinh thái kinh doanh hoàn chỉnh là lựa chọn tối ưu dành riêng cho cộng đồng start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm một không gian thương mại đa chức năng!”, giới chuyên gia nhận định.

Elitez by Astral City – Bứt phá giá trị thương mại

Sở hữu hơn 300m mặt tiền QL13, phức hợp Astral City do Phát Đạt làm chủ đầu tư trở thành biểu tượng đô thị sầm uất bậc nhất Thuận An. Trong đó, tổ hợp 284 căn hộ thương mại Elitez by Astral City ra mắt kịp thời giải “cơn khát” về mặt bằng kinh doanh đa năng.

Đây là cơ hội để các nhà đầu tư thâm nhập sâu vào khu dân cư, tiếp cận tệp khách khổng lồ với chi phí tối ưu giữa thời cuộc mặt bằng cho thuê đắt đỏ, khan hiếm. Ngoài ra, cá nhân có thể sử dụng địa chỉ căn hộ thương mại đa năng để đăng ký giấy phép kinh doanh, mở văn phòng… mà không gặp rào cản pháp lý như căn hộ thông thường.

Căn hộ thương mại Elitez by Astral City – giải pháp tối ưu giúp khách hàng, nhà đầu tư cân đối dòng tiền và khai thác kinh doanh hiệu quả

Với Elitez by Astral City, các căn hộ thương mại đa năng có diện tích phổ biến khoảng 28 – 40m2 ở tầng 3 – 5, nằm ngay trên khối đế tiện ích của phức hợp. Mỗi mét vuông căn hộ đều được bố trí và thiết kế khoa học để đáp ứng đa dạng nhu cầu: vừa ở, vừa làm việc, vừa kinh doanh, giúp chủ nhân căn hộ tự do tận hưởng không gian “3-trong-1” theo phong cách, cá tính riêng.

Nhờ tính tùy biến công năng, căn hộ thương mại đa năng Elitez quy tụ cộng đồng tinh anh, hoạt động đa ngành nghề, góp phần làm phong phú hệ sinh thái kinh doanh toàn phức hợp Astral City.

Đặc biệt, tiềm năng thương mại của Elitez by Astral City được đảm bảo và gia tăng mạnh mẽ với tệp khách hàng sẵn có đến từ cộng đồng 12.000 cư dân sinh sống tại Astral City cùng hơn 50.000 chuyên gia kỹ thuật cao, người nước ngoài lưu trú tại Bình Dương, khách vãng lai và cư dân các khu vực lân cận TP Thủ Đức, Dĩ An, Thủ Dầu Một,…

Hơn cả những mặt bằng kinh doanh truyền thống, căn hộ thương mại đa năng Elitez còn được cộng hưởng giá trị từ 4 tầng trung tâm thương mại ngay khối đế phức hợp. Với diện tích hơn 3.000m2 dùng để phát triển chuỗi trung tâm thương mại và cinema hiện đại, nơi đây sẽ thu hút hàng loạt nhãn hàng, thương hiệu quốc tế, hình thành chuỗi mua sắm – ẩm thực – giải trí liên hoàn, sôi động và đẳng cấp nhất Bình Dương trong tương lai.

Đồng thời, hệ thống hồ bơi chân mây, sky bar, sky BBQ, nhà hàng, vườn thiền,… tại tầng 20 các tòa tháp còn mở ra cho cư dân cũng như khách thuê những trải nghiệm nghỉ dưỡng trên không bất tận.

Đặc quyền sảnh đón riêng, sang trọng nâng tầm đẳng cấp không gian căn hộ thương mại đa năng

Không chỉ hưởng lợi từ hệ tiện ích chung, chủ nhân và khách thuê Elitez by Astral City còn có đặc quyền trải nghiệm sảnh đón sang trọng, thang máy riêng. Với dịch vụ tư vấn quản lý – vận hành đến từ thương hiệu CBRE, Elitez by Astral City đảm bảo chất lượng hoạt động lưu trú – làm việc – kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Được biết, vào ngày 23/4 sắp tới, DKRA Vietnam – Tổng đại lý phân phối và tiếp thị dự án – sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường tuyệt phẩm căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City tại Trung tâm hội nghị The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Bên cạnh mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn, cơ hội sở hữu căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City đang mở ra với chính sách thanh toán linh hoạt 30%, ngân hàng hỗ trợ tài chính 70% tối đa 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà.