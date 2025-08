Tiềm Năng To Lớn Từ Đầu Tư Căn Hộ Expert Home - VIC Grand Square

Cùng với giá chung cư nội đô liên tục thiết lập mặt bằng mới, ở ngưỡng cao, dòng vốn đang tìm hướng chuyển dịch sang các dòng sản phẩm còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Dòng Tiền Đi Tìm Thị Trường Mới

Sau ba quý đầu năm, giá bán chung cư tại thị trường Hà Nội chưa có dấu hiệu chững lại, thậm chí tiếp tục leo thang. Hãng tư vấn dịch vụ bất động sản Savills cho biết giá chung cư tại Hà Nội tăng ở cả dự án mới và cũ trong quý III. Trong đó, giá sơ cấp trung bình đã tăng 6% theo quý và 28% theo năm, đạt 69 triệu đồng một m2. Dự án sơ cấp tăng cao cũng kéo giá bán chung cư cũ leo thang, với mức 41% theo năm, lên 51 triệu đồng một m2.

Phối cảnh tổng thể dự án căn hộ VIC Grand Square tại Việt Trì- Phú Thọ

Còn theo Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARs IRE), chỉ số giá căn hộ chung cư tiếp tục duy trì xu hướng tăng tại thủ đô Hà Nội cũng như một số TP trọng điểm khác. Tính đến quý III/2024, giá bán trung bình của cụm mẫu dự án ở Hà Nội gần tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2. So với kỳ gốc (quý II/2019), giá bán căn hộ sơ cấp Hà Nội ghi nhận mức tăng lên tới 64%, hơn gấp đôi so với tỷ lệ tăng 30% của thị trường TP HCM và gấp 1,5 lần so với Đà Nẵng.

Cùng với giá bất động sản liên tục thiết lập mặt bằng mới, ở ngưỡng cao, vượt xa tốc độ tăng trưởng thu nhập của phần lớn người dân, nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bởi, nếu đầu tư với mức giá “đỉnh", nhiều người xác định khó “lướt sóng”. Trong khi, nếu mua để cho thuê sẽ cho tỷ suất lợi nhuận không cao do vốn đầu tư lớn.

Từ đó, giới đầu tư đang hình thành có xu hướng "dịch chuyển" sang bất động sản tỉnh. Các khu vực vùng ven như Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên trở thành điểm sáng mới đón dòng tiền này. Đây đều là những địa phương có hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cộng với sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa, kỳ vọng mang lại tiềm năng sinh lời cao. Giá đất tại những khu vực này, dù đang tăng, vẫn thấp hơn rất nhiều so với các trung tâm đô thị lớn, tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Expert home – Thị Trường “Ngách” Đầy Tiềm Năng

Cùng với dòng vốn chuyển dịch qua các tỉnh vùng ven, còn là sự thay đổi trong chiến lược đầu tư bất động sản dài hạn. Giới đầu tư đang hướng tới tìm kiếm các sản phẩm mới, có tiềm năng mang lại lợi nhuận bền vững hơn. Trong đó, loại hình Expert Home (căn hộ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho chuyên gia) trở thành món “hàng hiệu" được không ít người săn tìm.

Nội thất căn hộ Expert Home tại dự án VIC Grand Square

Expert home lần đầu tiên được nhắc tới sau khi VIC Grand Square ra mắt thị trường bất động sản Phú Thọ. Dòng sản phẩm này được phát triển tại trung tâm các thành phố công nghiệp lớn với tiêu chuẩn cao cấp nhằm đáp ứng yêu cầu về nơi lưu trú cho giới chuyên gia trong nước và nước ngoài thuê.

Theo chủ đầu tư VIC Grand Square, khi phát triển Expert Home, với họ, lựa chọn khu vực tiềm năng là yếu tố quan trọng nhất. Lý do chọn Phú Thọ là do địa phương này đang là một trung tâm công nghiệp mới ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, thủ phủ công nghiệp mới của miền Bắc. Theo số liệu của Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Thọ, từ năm 2021-2023, tỉnh đã thu hút 478 dự án đầu tư tư nhân (DDI), vốn đăng ký 56,9 nghìn tỷ đồng, 78 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đăng ký ước đạt 2,1 tỷ USD. Toàn tỉnh có 7 khu công nghiệp lớn và 28 cụm công nghiệp, thu hút các chuyên gia đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Ấn Độ…

Hiện có gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cao cấp với thu nhập cao đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sự gia tăng về số lượng các chuyên gia nước ngoài đã tạo ra nguồn cầu vững chắc cho thị trường căn hộ cho thuê, giúp phân khúc này tăng trưởng tích cực.

Nhờ sự gia tăng mạnh mẽ về lực lượng chuyên gia cao cấp với nhu cầu căn hộ tiêu chuẩn cho thuê, Expert home tại VIC Grand Square được kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền đều đặn hàng tháng trong khi số tiền đầu tư bỏ ra không quá lớn so với ở Hà Nội, khoảng hơn 1 tỷ với căn hộ nhỏ. Thực tế, tỷ suất lợi nhuận từ việc đầu tư cho thuê căn hộ có thể lên tới 12 – 15%, cao hơn nhiều so với đầu tư tại Hà Nội do có nhu cầu thực sự từ các chuyên gia cao cấp.

Vị trí đắc địa, tầm view đắt giá của căn hộ Expert Home – VIC Grand Square

Song, đặc điểm của nhóm chuyên gia, trí thức là có nhu cầu rất lớn trong việc tìm kiếm nơi an cư chất lượng, gần nơi làm việc để thuận tiện di chuyển. Đặc biệt, họ mong muốn căn hộ của mình phải đáp ứng các tiêu chí về không gian sống – dịch vụ – an ninh và đầy đủ các tiện ích khép kín. Đây cũng là những yếu tố được chủ đầu tư VIC Grand Square tập trung phát triển xuyên suốt từ những bước đầu dự án.

Với những căn hộ hiện đại chất lượng chuẩn quốc tế, tòa tháp đôi cao nhất tại Phú Thọ này đáp ứng các tiêu chí khắt khe của giới chuyên gia khi lựa chọn an cư tại trung tâm TP Việt Trì. VIC Grand Square nằm ngay toạ độ trung tâm, sát quảng trường và đường Hùng Vương, trục xương sống xuyên tâm thành Phố Việt Trì 6 làn xe chạy. Từ đây, chủ căn hộ dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, mỗi căn hộ cũng được hoàn thiện nội thất cao cấp với các thiết bị từ các tên tuổi hàng đầu như Kone, Bravat, Grohe, Hafele. Đặc biệt, sự quản lý vận hành chuyên nghiệp và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng tới từ thương hiệu quốc tế cũng sẽ là bảo chứng cho chất lượng bền vững của dự án.

Ngoài ra, Phú Thọ cũng nổi lên là điểm đến của dòng tiền với tiềm năng lớn và mức giá còn hấp dẫn. Thị trường này chưa có bất kỳ cơn sốt đất nào, cho thấy tiềm năng tăng giá lớn trong tương lai. Do đó, ngoài để cho thuê tạo dòng tiền, Expert Home VIC Grand Square còn nhiều dư địa để tăng giá trong thời gian tới, giúp mang lại lợi nhuận kép cho nhà đầu tư.

