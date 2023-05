Tiến độ dự án đình trệ do dịch, người mua lo gánh thêm chi phí

Vay mượn gần 600 triệu đồng vào thời điểm đầu năm 2020 để mua sang nhượng lại một căn hộ đang xây dựng tại khu vực Dĩ An, Bình Dương, chị Mai Hạnh (quận 10, TP.HCM) cho biết đang rất lo lắng vì theo hợp đồng vay, đầu năm 2022 chị sẽ phải hoàn trả khoản vay và lãi suất phát sinh nếu không muốn chịu thêm phí phạt. Được biết theo tiến độ xây dựng đã cam kết trước đó, chậm nhất là cuối quý 4/2021 chị sẽ được nhận nhà. Một khi bàn giao, chị Hạnh tính sang nhượng lại suất đầu tư này ngay để thu hồi vốn. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh kéo dài mà từ tháng 7 dự án đã phải ngưng thi công, đến nay vẫn chưa được hoạt động trở lại. Đây là yếu tố bất khả kháng nên chị cũng không thể làm gì được hơn. Chủ đầu tư cũng cho biết tiến độ bàn giao có thể sẽ phải dời lại sáng quý 2/2022 do nhiều yếu tố. Chị Hạnh cũng tính nhờ liên hệ bên sàn hỏi thăm việc bán ra lúc này thì môi giới đều lắc đầu vì hiện tại rất khó kiếm khách dù là bán ra với giá gốc.

Cùng lo lắng vấn đề tiến độ xây dựng làm chậm trễ thời gian nhận nhà, bà Công Dung (Phường 10, Tân Bình) một khách mua căn hộ tại TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, dù đã trễ hơn 5 tháng so với thời điểm cam kết bàn giao nhà trong hợp đồng nhưng bà vẫn chưa nhận được căn hộ của mình. Bà Dung đã nhận được thư thông báo của chủ đầu tư giải thích về nguyên nhân chậm bàn giao cũng như kế hoạch triển khai tiến độ xây dựng và bàn giao trong thời gian tới nhưng bà vẫn lo lắng vì kéo thêm tiến độ ngày nào thì chi phí đầu tư sẽ gia tăng thêm.

“Biết là do dịch bệnh gây ra, chủ đầu tư cũng đang phải chịu nhiều khó khăn nên tôi và nhiều người mua khác đều không muốn gây áp lực gì. Chính chủ đầu tư cũng thừa nhận là tình hình xây dựng có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến do còn nhiều hạn chế trong nới lỏng giãn cách và thiếu hụt đội ngũ nhân công. Tôi giờ chỉ biết mong chủ đầu tư sẽ huy động các nguồn lực tối đa để sớm hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng”, bà Dung chia sẻ.

Dịch bệnh khiến tiến độ thi công nhiều dự án đình trệ, kéo dài khiến cả khách hàng và chủ đầu tư đều phải gánh chịu thiệt hại về tài chính. Ảnh minh họa

Bên cạnh các kế hoạch kinh doanh bán hàng phải tạm ngừng, việc triển khai thi công xây dựng các dự án BĐS mới cũng đình trệ nghiệm trọng. Điều này khiến hầu hết tiến độ thi công của các công trình bị chậm trễ và ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Các dự án đang được thi công cũng không đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, phát sinh các chi phí phòng chống dịch. Nguy cơ chậm tiến độ có thể xảy ra. Nhiều doanh nghiệp BĐS cho biết phải tạm dừng thi công trong đợt bùng phát dịch cuối tháng 4/2021 đến nay. Trước những khó khăn bất khả kháng do dịch bệnh, nỗ lực tiếp tục vận hành một cách nhỏ giọt, nhiều chủ đầu tư không thể đảm bảo việc bàn giao các căn hộ đúng theo thời hạn cam kết với khách hàng. Doanh nghiệp cũng xem xét và nghiên cứu để vận dụng điều khoản bất khả kháng nhằm giảm thiệt hại do chậm bàn giao nhà cho khách hàng.

Dưới tác động của việc giãn cách xã hội kéo dài cùng với những khó khăn từ trước về giá nguyên vật liệu xây dựng tăng phi mã, thậm chí ngay cả các chủ đầu tư và nhà thầu đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án xây dựng và đảm bảo đúng tiến độ.

Lãnh đạo một Công ty BĐS tại TP.HCM chia sẻ, Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty và có thể sẽ còn kéo dài ngay cả khi lệnh giãn cách được nới lỏng. Tình trạng khó khăn các tháng qua khiến không ít công nhân trong dự án phải bỏ phố về quê, số lượng lao động khó duy trì. Điều này ảnh hưởng đến sản lượng thi công hàng tháng và tiến độ thi công công trình, phát sinh chi phí. Ngoài ra việc phải tạm dừng thi công thì phát sinh nhiều loại chi phí như ăn ở, phòng chống dịch, bảo quản vật tư.

Ông Ngô Quang Phúc, TGĐ Phú Đông Group cho hay, việc giao nhà chậm tiến độ do dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng mà đối với chủ đầu tư còn bị thiệt hại lớn hơn. Bởi khi không xây dựng theo đúng tiến độ cam kết do dịch bệnh, thì chủ đầu tư cũng không thể thu tiền của khách hàng theo tiến độ đề ra. Hầu hết các dự án triển khai hiện nay đều có phương thức thanh toán theo tiến độ. Việc ngưng xây dựng khiến chủ đầu tư chưa thể bàn giao, vì vậy khách hàng cũng chưa phải đóng tiền. Điều này khiến dòng tiền về trễ, doanh nghiệp bị tắc nghẽn dòng tiền trong khi rất nhiều chi phí vẫn phải duy trì. Do đó, việc trễ tiến độ bởi dịch bệnh là sự cố bất khả kháng, không ai mong muốn nên trong giai đoạn này, doanh nghiệp BĐS rất cần sự cảm thông, chia sẻ của khách hàng.

Theo ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam, việc dự án chậm tiến độ gây ra tâm lý lo lắng cho người mua nhà vì họ là người trực tiếp bị ảnh hưởng quyền lợi khi dự án bị chậm tiến độ bàn giao. Đa phần người mua thường phải đi vay vốn mua nhà, phát sinh những chi phí ngoài dự tính. Ông David Jackson cho rằng, cần xem xét việc phát sinh dịch bệnh là sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Các bên phải ngồi lại với nhau để thương thảo điều chỉnh việc tiếp tục thực hiện hợp đồng. Đây là vấn đề cần sự thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ giữa các bên tham gia với tinh thần đồng hành và hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Phía chủ đầu tư dự án cần có những cách thức giúp người dân an tâm và bảo đảm quyền lợi cho khách hàng một cách tối đa. Ngoài ra chủ đầu tư cần thông báo sẽ nỗ lực hết mình để thi công dự án thật nhanh bằng các biện pháp rõ ràng như cập nhật tiến độ xây dựng thường xuyên cho khách hàng. Ngoài ra người mua nhà cần yêu cầu chủ đầu tư cập nhật tiến độ thanh toán sẽ được điều chỉnh như thế nào kêu gọi hỗ trợ từ các ngân hàng thương mại có các biện pháp gì hỗ trợ cho người mua.

Phương Uyên