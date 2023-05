Tiến Độ Dự Án The Global City Cập Nhật Mới Nhất

1. Cập Nhật Tiến Độ Dự Án The Global City

Hình ảnh mới nhất về tiến độ dự án The Global City – KĐT nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp và Cao tốc Long Thành – Dầu Giây mới nhất năm 2023 đang thu hút nhiều khách hàng tìm kiếm. Được biết, Masterise Homes cùng đội ngũ nhà thầu đang rất nỗ lực thi công để hoàn thiện dự án đúng với tiến độ cam kết.

Dự án KĐT The Global City được chính thức khởi công vào ngày 18/3/2021. Tính đến đầu tháng 2/2023, dự án Khu đô thị The Global City đã có diện mạo mới mẻ hơn, không chỉ về mặt tổng thể dự án mà hệ thống tiện ích của khu đô thị cũng đang dần hoàn thiện. Toàn bộ khu đô thị The Global City dự kiến sẽ được hoàn thành trong thời gian 48 tháng.

Phân khu SOHO: Các dãy nhà phố The Global City đang trong giai đoạn xây dựng kết cấu phần thân, xây tường gạch và hệ thống kỹ thuật.

Sales Gallery kiêm Lifestyle Hub: Đã khai trương cuối tháng 11/2022.

Hạ tầng nội khu: các tuyến đường nội khu và đường lớn chính đã hoàn thành theo đúng quy hoạch tổng thể.

Hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng tại dự án The Global City

Dự án The Global City tháng 2/2023

Toàn KĐT The Global City sở hữu quy mô 117.4 ha, cùng với đó là các hạng mục tiện ích, cây xanh, văn phòng, các phân khu chức năng. Dự án dự kiến sẽ cung cấp hơn 1.800 sản phẩm thấp tầng và hơn 8.000 căn hộ cao tầng cho thị trường bất động sản.

Tổng hợp các phân khu tại Khu đô thị The Global City như sau:

Giai đoạn 01: Phân khu nhà phố Soho: với 925 sản phẩm

Giai đoạn 02: Phân khu Dinners Square : với 487 sản phẩm

Giai đoạn 03: Phân khu Waterfront Park : với 425 sản phẩm

Giai đoạn 04: Canal Walk – Phân khu căn hộ cao tầng

Giai đoạn 05: Canal Walk – Phân khu căn hộ cao tầng

Giai đoạn 06: Canal Walk – Phân khu căn hộ cao tầng

Cũng theo cập nhật mới nhất trên trang Batongsan.com.vn (tháng 02/2023), được biết chủ đầu tư Masterise Homes sắp mở bán phân khu cao tầng. The Global City giá hiện tại của phân khu này rơi vào khoảng 180 triệu/m2.

2. Quy Hoạch Và Tiện Ích Tại The Global City Có Gì Nổi Bật?

Quy hoạch

Quận 2, TP.HCM. Đây cũng chính là khu vực đang được thành phố chú trọng đầu tư về hạ tầng – giao thông, có tốc độ phát triển khá nhanh tại khu Đông TP.HCM. Dự án The Global City thuộc trung tâm phường An Phú,, TP.HCM. Đây cũng chính là khu vực đang được thành phố chú trọng đầu tư về hạ tầng – giao thông, có tốc độ phát triển khá nhanh tại khu Đông TP.HCM.



Phối cảnh tổng thể dự án The Global City

Khu vực này có nhiều tuyến đường trọng điểm, lại giáp với nhánh sông Rạch Chiếc. Với vị trí này, cư dân dự án The Global City vì thế sẽ kết nối giao thông thuận tiện, không gian sống tại ven sông cũng thoáng đãng hơn.

Tuy nhiên, lượng người tham gia giao thông trong khu vực này khá lớn, đặc biệt là trên trục đường Đỗ Xuân Hợp hay xảy ra tình trạng ùn ắc, gây khó khăn cho việc đi lại. Trong tương lai, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên được hoàn thành cũng đang được kì vọng sẽ góp phần làm giải tỏa áp lực giao thông tại khu vực này.

Tiện ích

Với định hướng phát triển thành một khu phức hợp sinh thái, chủ đầu tư dự án The Global City đã cho đầu tư rất nhiều hạng mục tiện ích để phục vụ nhu cầu của cư dân. Các tiện ích nội khu nổi bật của KĐT The Global City An Phú Quận 2 bao gồm:

Bến du thuyền

Sân golf 18 lỗ, câu lạc bộ golf

Công viên, hồ cảnh quan diện tích lớn

Clubhouse 5 sao

Khu BBQ, đường dạo bộ

Hồ bơi tràn 500m2

Khu thể dục thể thao trong nhà – ngoài trời

Trung tâm thương mại, siêu thị

Phối cảnh công viên, hồ cảnh quan, bến du thuyền tại KĐT The Global City

Liên kết vùng quanh dự án The Global City Quận 2 như sau:

Trong bán kính từ 1-3km có hệ thống trường học công lập các cấp, trường quốc tế Sài Gòn Star

Từ 1-2km đến chợ Thạnh Mỹ Lợi, chợ Cát Lái, chợ Cây Xoài

Cách 2,5km đến bệnh viện đa khoa Quận 2

Cách 3km đến UBND Quận 2, siêu thị Vinatex

Cách 6km đến siêu thị Metro, Big C, TTTM Parkson

Cách 7km đến cầu Sài Gòn

Cách 11km đến Bitexco, Vincom Quận 1

Trên đây là những thông tin mới nhất về tiến độ dự án The Global City được đội ngũ Batdongsan.com.vn cập nhật. Mong rằng những chia sẻ của bài viết sẽ hữu ích với bạn trong quá trình tìm hiểu dự án, để quyết định có nên đầu tư hay không.

Thu Pham

Xem thêm