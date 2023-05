Tiến Độ PiCity High Park Cập Nhật Mới Nhất, Chi Tiết Từng Phân Khu

Tiến độ PiCity High Park Quận 12 hiện tại ra sao, đã bàn giao những tòa nào? Nếu bạn quan tâm đến dự án PiCity High Park thì đừng bỏ lỡ những thông tin tổng quan và tiến độ mới nhất trong bài viết này nhé!

Tổng Quan Dự Án PiCity High Park

PiCity High Park được biết đến là khu phức hợp căn hộ và nhà phố thương mại (shophouse) quy mô lớn nhất Quận 12 tại thời điểm ra mắt thị trường, với tổng diện tích quy hoạch lên tới 8,6ha. Đây là một dự án của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư – thành viên của Tập đoàn PiGroup. Toàn dự án có 5 phân khu căn hộ, gồm 6 tòa với chiều cao từ 15-18 tầng, tổng cộng 2446 căn hộ và dãy shophouse gồm 36 căn.

Khu phức hợp PiCity High Park nằm trên đường Thạnh Xuân 13, thuộc phường Thạnh Xuân, Quận 12, cách Quốc lộ 1 khoảng 500m. Đặc biệt, vị trí dự án cách nhà ga của tuyến Metro Tham Lương chỉ khoảng 1km, là yếu tố hạ tầng đóng vai trò quan trọng đối với tiềm năng gia tăng giá trị của căn hộ PiCity High Park. Phường Thạnh Xuân cũng gần với Thới An – khu vực đặt nhiều cơ quan hành chính, công ty, nhà máy sản xuất lớn, giao thông thuận tiện nên PiCity High Park có thể là một lựa chọn an cư hoặc thuê trọ đáng cân nhắc cho những người làm việc tại Thới An.

Về tiện ích, PiCity High Park là dự án trọng điểm nên chủ đầu tư PiGroup rất chú trọng phát triển hệ thống tiện ích nội khu cho cư dân. Ngoài các tiện ích thường gặp tại các dự án chung cư khác như hồ bơi, khu vui chơi, khu tập thể thao, PiCity High Park có quỹ đất xây trường mầm non, tiểu học, rất thuận tiện cho các gia đình trẻ có con nhỏ.



Phối cảnh tổng thể dự án PiCity High Park

Giá bán căn hộ PiCity High Park theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần đây dao động từ 39-45 triệu/m2 tùy từng tòa, căn hộ đã bàn giao hay chưa, trang bị nội thất cơ bản hay đầy đủ. Giá bán shophouse PiCity High Park trong khoảng từ 55-65 triệu/m2. theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần đây dao động từ 39-45 triệu/m2 tùy từng tòa, căn hộ đã bàn giao hay chưa, trang bị nội thất cơ bản hay đầy đủ. Giá bán shophouse PiCity High Park trong khoảng từ 55-65 triệu/m2.

Cập Nhật Tiến Độ Tiến Độ PiCity High Park Mới Nhất

Được triển khai từ những ngày cuối năm 2019-đầu năm 2020, dự án PiCity High Park có tiến độ thi công khá nhanh chóng, đúng kế hoạch. Hiện tại, một số tòa căn hộ đã bàn giao xong, có cư dân vào ở. Những tòa còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, song song với khu shophouse, hạ tầng và tiện ích. Hiện tại, chung cư PiCity High Park chưa có sổ hồng.

Tính đến tháng 12/2022, tiến độ PiCity High Park Quận 12 chi tiết từng phân khu theo thông tin cập nhật từ chủ đầu tư PiGroup như sau:

Park 3 (gồm 2 tòa A và B), Park 5: Đã bàn giao, có cư dân dọn vào sinh sống



Tiến độ PiCity High Park: khu Park 3, Park 5 đã bàn giao



Tiện ích nội khu đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng



Sảnh lễ tân trang trí Giáng sinh 2022



Sảnh thang máy hiện đại



Căn hộ thực tế bàn giao

Park 4: Hoàn thành 96% căn hộ, chuẩn bị bàn giao



Tòa Park 4 đang chuẩn bị bàn giao

Park 2: Hoàn thành 100% sàn tầng 2



Tiến độ tòa Park 2

Park 1: Đã cất nóc. Xây tường đến sàn tầng 9



Tòa Park 1 đã cất nóc

Khu nhà phố 36 căn: Đang hoàn thiện 70% nhà phố



Tiến độ PiCity High Park – phân khu nhà phố tháng 12/2022



Tầng 2 căn shophouse mẫu

Hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Hoàn thành 100% HTKT tòa Park 3-4-5, 93% HTKT tòa Park 1-2, 78% HTKT xung quanh dự án.



Toàn cảnh hạ tầng kỹ thuật dự án PiCity High Park tháng 12/2022

Công viên trung tâm: Hoàn thành 95% giai đoạn 1, 45% giai đoạn 2



Tiến độ xây dựng công viên trung tâm PiCity High Park tháng 12/2022

Trên đây là những thông tin chi tiết về tiến độ dự án PiCity High Park Quận 12 được Batdongsan.com.vn tổng hợp dành cho bạn đọc quan tâm. Hãy tiếp tục theo dõi các nội dung trên website của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất về các dự án bạn muốn tìm hiểu nhé!

