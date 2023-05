Tiện ích đặc quyền: Nâng cao tiêu chuẩn thị trường căn hộ hạng sang

Sự gia tăng nhu cầu sở hữu căn hộ hạng sang

Những năm gần đây, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, mức sống của người dân Việt Nam không ngừng được nâng lên. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2021, Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương. Cũng theo báo cáo này, trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2020, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng 2,7 lần, đạt gần 2.800 USD (WB). Tại Hà Nội, thống kê năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, trong vòng 5 năm, thu nhập bình quân đầu người ở Thủ đô đã tăng 1,5 lần.

Cùng với sự tăng trưởng này là sự xuất hiện của giới người giàu và siêu giàu. Theo báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn Knight Frank, năm 2020, Việt Nam có 19.419 triệu phú USD, đứng thứ 4 Đông Nam Á, xếp sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Báo cáo này cũng khẳng định, dân số siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng vọt trong 5 năm tới.

Sự xuất hiện của một bộ phận ngày càng nhiều những người có thu nhập cao đã dẫn tới gia tăng nhu cầu tìm kiếm và sở hữu, đầu tư vào những căn hộ hạng sang xứng tầm.

Theo Savills Việt Nam, do nhu cầu tìm kiếm tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, giá các căn hộ hạng A tăng mạnh. Trong 5 năm qua, giá chào bán sơ cấp trung bình căn hộ hạng A tăng mạnh nhất trong 3 phân khúc căn hộ, ở mức 12%/năm, hơn gấp đôi mức tăng của căn hộ hạng B và gấp 3 mức tăng căn hộ hạng C. Cũng theo Savills, trong tương lai, dự kiến căn hộ hạng A và B với giá bán cao hơn sẽ chiếm phần lớn thị trường. Đến năm 2024, hạng A sẽ cung cấp 20% nguồn cung, hạng B chiếm 68% và hạng C chiếm 12%.

Năm 2022 chứng kiến sự gia tăng của lượng cung căn hộ hạng A, nhưng xu hướng sẽ giảm dần theo thời gian cho đến sau năm 2024.

Nâng cao tiêu chuẩn của sự sang trọng

Theo chuyên gia đánh giá, các thương hiệu xa xỉ đã chứng tỏ được sức hấp dẫn đối với tầng lớp khách hàng giàu có. Với họ, sở hữu bất động sản hạng sang được xem là một sự lựa chọn đáng giá và là một quyết định đầu tư thông minh – không chỉ là cách gia tăng tài sản mà còn là đầu tư cho sự hạnh phúc và thoả mãn cái “tôi” tinh thần. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc chấp nhận những gì thị trường đang có, những nhu cầu mới đang xuất hiện với mong muốn và tiêu chuẩn ngày càng cao. Đặc biệt, đó phải là những sản phẩm không dành cho số đông.

Giới thượng lưu luôn hướng đến những căn hộ sang trọng và khác biệt, thuộc những dự án có quy hoạch và kiến trúc bài bản, nằm tại vị trí tinh hoa với hạ tầng giao thông – xã hội hiện đại nhất. Bên cạnh đó, các tiện ích tại dự án đó không chỉ dừng lại ở việc khẳng định đẳng cấp, hay mang đến một cuộc sống tiện nghi với chuẩn mực quốc tế mà còn cần đề cao sự riêng tư và đặc quyền của gia chủ.

Với tất cả những yếu tố trên, xét cho cùng là để giới thượng lưu có được không gian đủ kết nối và hội nhập với các giá trị đương đại, song vẫn có được một thế giới riêng tư để sống và tận hưởng. Họ mong muốn được thoả mãn mưu cầu trải nghiệm cá nhân của chính họ. Do đó, bài toán đặt ra cho các chủ đầu tư là làm thế nào để thiết lập và kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, với hệ tiện ích nội khu đặc quyền và độc nhất, tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư của gia chủ – đáp ứng nhu cầu đang dần “nhen nhóm” của giới tinh hoa này.

Bể bơi vô cực bốn mùa đặc quyền rộng 250m2 ôm trọn tầm nhìn Hồ Tây tại dự án căn hộ hạng sang Heritage West Lake.

Nhìn tại thị trường căn hộ hạng sang Hà Nội, dự án Heritage West Lake được phát triển bởi Chủ đầu tư quốc tế CapitaLand được đánh giá là không gian sống tinh hoa mà giới thượng lưu kiếm tìm. Đề cao trải nghiệm cá nhân độc đáo, chủ đầu tư đã lựa chọn vùng đất di sản Hồ Tây để mang đến một không gian sống hòa quyện giữa các giá trị truyền thống và sự phát triển của tương lai. Đặc biệt, với hệ tiện ích đặc quyền lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội như khu vực đỗ xe và sảnh thang máy dành riêng cho cư dân, bể bơi vô cực bốn mùa rộng 250m2,… dự án hứa hẹn kiến tạo nên những trải nghiệm sống tinh hoa độc bản không dành cho số đông.