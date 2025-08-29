Tiện Ích Hạng Sang, Giá Vừa Túi Tiền - TT AVIO Được Người Mua “Săn Tìm” 

Với 89 tiện ích cao cấp, căn hộ Nhật TT AVIO mang đến sự cân bằng thể chất, trí óc và cảm xúc. Người trẻ hiện đại vừa tận hưởng nhịp sống năng động, phát triển sự nghiệp, khẳng định giá trị bản thân; vừa có khoảng không gian yên bình gắn kết bên người thân, gia đình.

89 Tiện Ích Chuẩn “Quiet Luxury” Nâng Tầm Trải Nghiệm Sống

Là dự án căn hộ đầu tay của Liên doanh Nhật Bản, TT đã được đầu tư kỹ lưỡng với hơn 89 tiện ích tiêu chuẩn cao cấp trải khắp dự án. Liên doanh Nhật đang dành cho cư dân TT AVIO những “đặc quyền” hiếm có. Ở đó, họ được hưởng thụ những giá trị đúng nghĩa về sống – làm việc – giải trí- kết nối và phát triển bản thân. Rõ ràng, một dự án giá vừa tầm tài chính nhưng hưởng loạt tiện ích “quiet Luxury” như TT AVIO rất hiếm xuất hiện trên thị trường địa ốc.

Đó là lý do, tháp Avis nhanh chóng có hơn 1.000 cư dân lựa chọn làm chốn an cư lâu dài, trong khi tháp Orion tiếp tục “gây sốt” với người trẻ hiện đại khi sở hữu loạt tiện ích sống được cải tiến theo tiêu chí đẳng cấp vượt trội.

Đơn cử với tháp Orion, sau khi đi qua con đường ánh sáng Sensory Gate vào dự án, cư dân đã được chào đón bởi loạt tiện ích cao cấp mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Công viên đa thế hệ Amazon Park xanh mát kết hợp với khu vui chơi cho trẻ, tiếp đến là hồ bơi khoáng muối Galaxy Pool chuẩn công nghệ Nhật biến mỗi phút giây thư giãn trở nên trọn vẹn như ở resort, trong khi sảnh chờ lobby được thiết kế theo phong cách Quiet Luxury tạo cảm giác sang trọng, tinh tế ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cổng chào “Sensory Gate” của TT AVIO tựa cung đường ánh sáng đầy ấn tượng

Không gian sống tại tháp Orion còn được chăm chút cho cả gia đình và thế hệ trẻ năng động. Từ Kid Club sáng tạo, Media Club hiện đại đến phòng tiệc và khu đa phương tiện – tất cả tạo nên những nơi chốn kết nối, chia sẻ và tận hưởng niềm vui chung cho đa thế hệ trong gia đình cùng gắn kết.

Không gian Kid Club cho con trẻ thỏa sức vui chơi và phát triển

Với những cư dân yêu lối sống khỏe mạnh và hiện đại, tầng tiện ích chuyên biệt dành cho gym, yoga, xông hơi lạnh, phòng khiêu vũ hay Co-Working Space chính là điểm nhấn khác biệt. Chưa kể, sân vườn và rạp chiếu phim ngoài trời trên tầng thượng mang đến trải nghiệm cộng đồng hiếm có, để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một hành trình sống đáng nhớ.

Giá Bán Hợp Lý Bất Ngờ Cùng Đặc Quyền Đàm Phán Thanh Toán

Rất khó tin khi một dự án sở hữu loạt giá trị vượt trội nhưng đơn giá chỉ 33,6 trệu đồng/m2 – mức giá hiếm có tại thị trường khu Đông TP.HCM. Đây không chỉ là tổ ấm vừa vặn túi tiền cho những gia đình từ 2-4 thành viên, những người trẻ độc thân tìm kiếm không gian sống mới mẻ mà còn là sản phẩm đầu tư “đáng tiền” cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Mức giá hợp lý chưa phải là “điểm cộng” lớn nhất tại TT AVIO. Cơ hội cho người trẻ, gia đình trẻ trở nên “rộng lối” khi mới đây Liên doanh Nhật tái khởi động chính sách bán hàng “đàm phán thanh toán – One on One”. Đây trở thành chính sách ưu đãi nổi bật ở một thời khắc đặc biệt của thị trường– giai đoạn người mua sẵn sàng ra quyết định trước khi mặt bằng giá bất động sản có thể tăng vọt trong chu kì phát triển mới.

Chính sách thanh toán chính là yếu tố tạo nên sức hút ấn tượng của TT AVIO trên thị trường

TT AVIO “thiết kế” riêng cho từng khách hàng lộ trình thanh toán phù hợp với thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân. Với chính sách này, cơ hội có nhà của người trẻ tại đô thị TP.HCM trở nên dễ dàng hơn, đây cũng là lời cam kết đồng hành của Liên doanh Nhật Bản trên hành trình kiến tạo những tổ ấm chất lượng, vừa vặn túi tiền.

Nổi bật trong chính sách của giai đoạn này này là lựa chọn đóng chỉ 6 triệu đồng/tháng mà không cần vay ngân hàng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, sau đó đóng thêm 10% tại thời điểm ký HĐMB, sau đó góp đều 6 triệu đồng/tháng đến ngày nhận nhà. Khoản đóng góp này không kèm điều kiện, không vay – không lãi, và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ.

Đặc biệt, người mua còn có thể chủ động “đàm phán” dòng tiền tích luỹ với chủ đầu tư. Khi đóng vượt mức 9 triệu/tháng, số tiền dư sẽ được tính lãi suất 9%/năm – cao hơn cả gửi tiết kiệm, mang đến lợi ích kép: vừa an cư nhẹ nhàng, vừa sinh lời trên chính dòng tiền.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn vay ngân hàng với chính sách ưu đãi đặc biệt: Chỉ cần thanh toán 20% trong vòng 9 tháng sau đó ngưng thanh toán trong 30 tháng đến khi nhận nhà. Sau bàn giao căn hộ, khách hàng có thể cho thuê ngay để lấy dòng tiền trả góp nhẹ nhàng vào khoản vay.

Rõ ràng, sống chất nhưng không cần quá lo lắng và áp lực tài chính, TT AVIO trở thành lựa chọn của những người trẻ hiện đại có “gu”. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà thế hệ trẻ không chỉ mua nhà để ở, mà còn để khẳng định cá tính và tầm nhìn. Không gian sống giờ đây không đơn thuần chỉ là nơi an cư, mà còn định hình bản sắc, kết nối giá trị, lan tỏa nguồn cảm hứng và gia tăng chất sống bền vững.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 29/08/2025 11:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/tien-ich-hang-sang-gia-vua-tui-tien-tt-avio-duoc-nguoi-mua-san-tim-70033.html

