Tiện Ích The Sun Avenue Có Gì Nổi Bật?

Chung cư The Sun Avenue có chuỗi tiện ích nội khu hiện đại và tiện nghi cho cư dân, bao gồm:

Hồ bơi được bố trị tại tầng 5 của chung cư The Sun Avenue , với tổng diện tích 300m2, thiết kế theo tiêu của các khách sạn 5 sao. Cư dân sinh sống tại đây có thể thư giãn và ngắm nhìn thành phố Sài Gòn nhộn nhịp từ trên cao.

Hồ bơi tại The Sun Avenue

Với hơn 500m mặt tiền đường Mai Chí Thọ, c huỗi shophouse thương mại tại chung cư The Sun Avenue giúp cư dân có thể mua sắm các mặt hàng thời trang, nhà thuốc, siêu thị, khu vực chăm sóc sức khỏe v.v Khu vực nhà hàng và các quán cafe được chủ đầu tư bố trí hợp lý tại khu thương mại tầng trệt.

Các shophouse thương mại tại The Sun Avenue

Hầu hết các hoạt động vui chơi giải trí dành cho các em nhỏ luôn được các chủ đầu tư quan tâm khi xây dựng. Chung cư The Sun Avenue đã bố trí một khu vui nơi khá hiện đại và an toàn để các bậc cha mẹ có thể yên tâm cho con em mình vui chơi.

Sân chơi dành cho trẻ em

Cũng như nhiều dự án khác nằm ở Quận 2, như SaiGon Broadway Sadora Apartment v.v tiện ích dành cho TDTT để cư dân tập luyện là không thể thiếu. Phòng Gym The Sun Avenue được bố trí ở tầng 3 – thuộc khối thương mại và khu vực tập Gym này hoàn toàn miễn phí đối với cư dân. Được biết, phòng Gym đã được trang bị đầy đủ thiết bị tập luyện và các loại dụng cụ hiện đại.

Phòng tập gym nằm ở tầng 3 dự án The Sun Avenue

5. Khu vực BBQ ngoài trời

Khu vực BBQ tại The Sun Avenue khá rộng, được bao phủ xung quanh rất nhiều cây xanh. Đặc biệt, nơi đây đã được trang bị hệ thống lò nướng an toàn và bàn ghế cũng được bố trí, sẵn sàng phục vụ nhu cầu ăn uống, các buổi họp mặt với gia đình, với những người bạn bè, người thân vào các dịp lễ, những dịp cuối tuần.

Khu vực BBQ ngoài trời

– Trường quốc tế AIS Việt Nam.

– Trường THCS Lương Định Của.

– Trường THPT Thủ Thiêm.

Hệ thống các trường học quanh dự án The Sun Avenue

– Bệnh viện quốc tế An Phú

– Phòng Khám Quốc Tế Thảo Điền

– Bệnh viện quốc tế Vinmec

– Bệnh viện Quận 2

– Bệnh Viện bưu điện

Các tiện ích y tế quanh dự án

– Metro An Phú

– Siêu thị Big C

– Parkson Cantavil

TTTM Parkson Cantavil

Chung cư The Sun Avenue được đầu tư tiện ích nội khu khá đa dạng, cũng như được thừa hưởng chuỗi tiện ích ngoại khu thuận lợi, kết hợp với bầu không khí xanh mát tại mang lại khu vực dự án này tọa lạc, hứa hẹn sẽ cho bạn một cuộc sống an cư chất lượng. Khách hàng quan tâm đến giá bán chung cư The Sun Avenue có thể tham khảo