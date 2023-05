Tiến Lên Thành Phố, Bất Động Sản Bến Cát Tiếp Tục Dậy Sóng

Đòn bẩy giúp BĐS Bến Cát thăng hạng

Bến Cát đang tiến gần hơn đến thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương vào năm 2025 với quy mô dân số khoảng 356.000 người. Định hướng quy hoạch thành phố Bến Cát sẽ đi cùng với việc tập trung đầu tư, xây dựng, hoàn thành các dự án trọng điểm nhằm nâng cấp diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây được xem là cú hích mạnh mẽ kỳ vọng Bến Cát trở thành một trung tâm đô thị công nghiệp – dịch vụ và là đầu mối giao thông hàng đầu tại Bình Dương cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bất động sản Bến Cát đang sở hữu nhiều lợi thế từ quy hoạch lên thành phố, phát triển công nghiệp và hạ tầng

Với nhiều dư địa phát triển, thị trường bất động sản Bến Cát đang lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư bởi tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là điều tất yếu bởi trong quá khứ, đã có những tiền lệ tương tự trên cả nước.

Riêng tại Bình Dương, gần đây nhất là trường hợp Dĩ An và Thuận An đã chứng kiến giá bất động sản tăng mạnh khi lên thành phố. Cụ thể, năm 2018-2019 giá đất Dĩ An chỉ khoảng 30 triệu/m2, sau khi lên thành phố đã tăng lên mức 45-50 triệu/m2. Thuận An cũng từ mức 25-35 triệu/m2 vượt lên đến 40-50 triệu/m2, nhà phố liền kề thậm chí đạt mức 60-70 triệu/m2.

Ngoài ra, dưới góc độ đầu tư, các chuyên gia còn nhận định các khu vực mới nổi như Bến Cát vừa đa dạng sản phẩm để chọn lựa theo nhu cầu vừa có biên độ lợi nhuận tốt. Mặc dù đứng trước tiềm năng tăng trưởng mạnh nhưng so với những thị trường có mặt bằng giá bất động sản tiệm cận TP. Hồ Chí Minh như Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một, Bến Cát đang là khu vực "vùng trũng" của thị trường. Hơn nữa, đầu tư vào thị trường bất động sản Bến Cát thời điểm này cũng không cần quá nhiều vốn, nhiều người có thể tham gia hơn, qua đó tạo tính thanh khoản tốt cho các nhà đầu tư.

Nhận diện cơ hội đầu tư

Bất động sản và hạ tầng – công nghiệp được xem là bệ đỡ vững chắc hỗ trợ lẫn nhau. Lĩnh vực công nghiệp đang phát triển mạnh tại Bến Cát chính là dấu hiệu của một thị trường bất động sản giàu tiềm năng. Bởi nhu cầu nhà ở, các tiện ích thương mại – dịch vụ sẽ tăng mạnh khi lượng lớn chuyên gia, công nhân đổ đến làm việc trong các khu công nghiệp.

Trên thực tế, công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của Bến Cát và đây cũng là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất của tỉnh Bình Dương với 8 khu công nghiệp lớn đang hoạt động nhộn nhịp. Các khu công nghiệp của Bến Cát hiện đang tạo ra việc làm cho khoảng 180.000 lao động, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 139,8 triệu/người/năm.

Phối cảnh khu đô thị Richland Residence tại trung tâm Bến Cát đang được nhiều khách hàng quan tâm

Công nghiệp phát triển cũng giúp Bến Cát trở thành một điểm sáng thu hút FDI. Tính lũy tiến đến cuối năm 2021, Bến Cát đã thu hút 781 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 7,7 tỷ USD.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bến Cát sẽ chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nhằm kết nối thông suốt với các tuyến đường trọng điểm đi qua địa bàn như Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), ĐT 741 – Nguyễn Văn Thành, ĐT 742, ĐT 747, Đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 4… Sắp tới sẽ có thêm tuyến cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh. Các tuyến đường nội đô và trục kết nối với thành phố mới Bình Dương như Ba Mươi Tháng Tư, Hùng Vương, Ngô Quyền, cầu Đò 2… cũng sẽ được nâng cấp, chỉnh trang nhằm hoàn thiện diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, văn minh hơn. Đặc biệt, theo quy hoạch, trục kết nối Bến Cát – thành phố mới Bình Dương sẽ phát triển thành một đô thị thương mại – dịch vụ sầm uất, lõi của vùng đô thị thông minh Bình Dương trong tương lai.

Trước nhiều triển vọng phát triển thấy rõ, bất động sản Bến Cát luôn được các nhà đầu tư săn đón bởi dư địa tăng trưởng hấp dẫn nhưng mức giá còn đang hợp lý. Điển hình như khu đô thị Richland Residence do Kim Oanh Group phát triển đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư.

Giới kinh doanh bất động sản nhận định, Richland Residence sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị lớn khi nằm ngay mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, trung tâm thành phố Bến Cát tương lai, liền kề trung tâm thành phố mới Bình Dương đồng thời được bao quanh bởi các khu công nghiệp lớn như VSIP 2, VSIP 2 mở rộng, Tân Bình, Tân Bình mở rộng, Mỹ Phước 1,2,3 và Đồng An 2…

Hạ tầng của Richland Residence đã cơ bản hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và các dãy nhà phố đang dần mọc lên

Theo quy hoạch, Richland Residence có quy mô 15,46ha được quy hoạch đồng bộ với 997 nhà phố, shophouse và nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân như phố thương mại, nhà hàng, café, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, trường mầm non, khu thể thao đa năng. Hiện cơ sở hạ tầng của dự án cùng các tiện ích quan trọng đã hoàn thiện 100%, pháp lý minh bạch đồng thời tiến độ xây dựng nhà đang rất nhanh. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp dự án tăng sức hút bởi trên thị trường đang khan hiếm dự án pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ thi công nhanh.