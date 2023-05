Tiêu chuẩn sống của giới thượng lưu trong trạng thái “bình thường mới”

“Nơi trú ẩn” đáp ứng các tiêu chí khắt khe

Với nguồn tài chính vững vàng, giới thượng lưu thường đưa ra những yêu cầu cao khi chọn nơi an cư. Nếu như trước kia, họ đã thỏa mãn với những ngôi nhà chỉ cần bề thế và hoành tráng, thì ngày nay, họ này lại đặt ra những tiêu chí rất khắt khe cho không gian sống đẳng cấp & thích ứng linh hoạt với thời thế.

Trong cuộc sống “bình thường mới” có sự hiện diện của Covid-19, tầng lớp này sẵn sàng “xuống tiền” để sở hữu một nơi an cư, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hoàn hảo. Nơi đó có không gian sống đẳng cấp khẳng định vị thế chủ nhân, đem đến những trải nghiệm độc đáo, mang tính cá nhân hóa, không gian làm việc tại gia lý tưởng và đặt yếu tố riêng tư, an toàn, bảo mật lên hàng đầu.

Tiêu chí về tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu thay đổi hậu Covid-19

Thực tế cho thấy, những bất động sản gần biển hay những căn hộ cao tầng hội đủ mọi dịch vụ tại nơi ở nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư hậu giãn cách. Theo báo cáo của Knight Frank trong cuộc khảo sát người mua toàn cầu năm 2021, có khoảng 19% người được hỏi đã chuyển nơi ở kể từ khi bắt đầu đại dịch, 33% nói rằng họ sẽ mua ngôi nhà thứ hai trong tương lai gần. Báo cáo còn cho thấy, loại hình căn hộ hạng sang mới độc đáo sẽ trở thành chọn lựa khả thi cho nhiều người mua đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trước sự gia tăng của thói quen làm việc từ xa.

Sức khỏe của bản thân và gia đình đặc biệt được quan tâm

Trong tình hình kinh tế bất ổn do những ảnh hưởng của đại dịch, khối tài sản của những người giàu trên thế giới vẫn gia tăng kỷ lục. Trong đó, Việt Nam được ghi nhận thuộc Top 5 quốc gia Châu Á có sự tăng trưởng về tầng lớp thượng lưu (với lượng tài sản lớn hơn 1 triệu USD). Điều này mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp bất động sản biết nắm bắt thời cơ.

Khái niệm Multi Home thổi làn gió mới cho Bất động sản Việt Nam

Trong cuộc sống “bình thường mới”, nhiều nhà phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam dành nhiều tâm huyết kiến tạo các dự án căn hộ hang sang ven biển thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Tiên phong và rất sáng tạo trong dòng bất động sản này không thể không nhắc tới The Aston Luxury Residence do Tập đoàn Danh Khôi phát triển tại thành phố biển Nha Trang. Dự án tiên phong định hình xu hướng “MULTI HOME”, mang đến cho thị trường bất động sản Việt Nam một làn gió mới và đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí của giới thượng lưu về một ngôi nhà đa năng. Đó là ngôi nhà hội tụ đầy đủ giá trị về tinh thần, giá trị chăm sóc sức khỏe; vừa là nơi trú ẩn an toàn, nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, nơi gắn kết tình thân gia đình và ứng dụng làm công sở tại gia.

The Aston Luxury Residence – “Nơi trú ẩn riêng tư – bảo mật – an toàn”

The Aston Luxury Residence đặc biệt sở hữu giá trị tích lũy tài sản cực lớn bởi vị trí tọa lạc ngay “quỹ đất vàng” cuối cùng của cung đường tỷ đô Trần Phú, trung tâm thành phố biển năng động. Đồng thời hội tụ tứ trụ lợi thế độc bản: Giá trị sở hữu lâu dài, sản phẩm đa dạng, thiết kế độc đáo đánh thức mọi giác quan và sự góp mặt của những thương hiệu danh tiếng.

Dự án có quy mô 3 tòa tháp gồm 1.341 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ đa dạng diện tích. Đặc biệt, tên gọi 3 tòa tháp The Sol, The Sea, The Sand – Gợi lên một cuộc sống hài hòa cùng thiên nhiên với nắng vàng, biển xanh và cát trắng, mang đến 365 ngày nghỉ dưỡng hoàn hảo cho chủ nhân tinh hoa.

Không gian sang trọng trên mọi góc độ tại The Aston Luxury Residence

Cơ hội trở thành chủ nhân những căn hộ cuối cùng của Block HH3 – The Sol đang dành cho những khách hàng xứng tầm đẳng cấp. Lấy cảm hứng từ ánh mặt trời rực rỡ vươn mình trên biển Yến Nha Trang, The Sol là nơi khởi nguồn sức sống mới sau những thăng trầm của đại dịch. The Sol còn mang ý nghĩa đặc biệt được ví như “một bản giao hưởng tuyệt diệu” – Nơi cuộc sống thăng hoa với căn hộ có thiết kế hiện đại, tầm nhìn “Kề sông, cận biển” & hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp.

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết, khách hàng có nhu cầu sở hữu căn hộ hạng sang The Aston Luxury Residence chỉ cần thanh toán 7% đợt đầu tiên và thanh toán 25% đến khi nhận nhà. Đặc biệt nhận ngay gói bảo hiểm “AN TÂM ĐẦU TƯ BẢO VỆ LỢI NHUẬN” trị giá đến 350 triệu đồng cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

