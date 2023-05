Tin bất động sản nổi bật tuần từ 12/10 đến 19/10/2019

Tin bất động sản nổi bật

Vì sao bất động sản TP.HCM hấp dẫn hơn Hà Nội? Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, tổng lượng tin đăng trong quý 3/2019 tăng nhẹ so với quý trước, trong đó thị trường Hà Nội ghi nhận lượng quan tâm tăng đáng kể. Thị trường này cũng chứng kiến chỉ số giá bất động sản tăng 3%, và chung cư tiếp tục là một trong những phân khúc được quan tâm nhiều nhất.

Tại thị trường TP.HCM, căn hộ chung cư có mức giá rao bán và tốc độ tăng giá cao hơn so với Hà Nội. Cụ thể, giá rao bán tại TP.HCM trong quý 3/2019 là 37 triệu đồng/m2, tốc độ tăng giá so với quý 3/2018 là 11,8%. Trong khi đó, giá rao bán quý 3/2019 của Hà Nội là 29 triệu đồng/m2, tốc độ tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 3,9%. Con số này nhỏ hơn nhiều lần so với TP.HCM.

Bất động sản Hòa Bình hấp dẫn nhất phía Bắc? Theo báo cáo thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn, quý 3/2019 tiếp tục ghi nhận sự sôi động của nhiều thị trường tỉnh khu vực phía Bắc. Lượng tin đăng và mức độ quan tâm của người dùng ở các tỉnh thành này đều tăng mạnh.

Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Hải Phòng là những thị trường có tốc độ tăng trưởng lượng tin đăng lớn nhất so với quý trước. Cụ thể, lượng tin đăng ở Vĩnh Phúc tăng 27%, Hưng Yên tăng 25% và Hải Phòng tăng 19%. Không chỉ dẫn đầu về lượng tin đăng, những tỉnh thành này cũng nằm trong top đầu về lượng tìm kiếm của người dùng. Mức độ quan tâm của người dùng tại Hải Phòng tăng 36%, Hưng Yên tăng 62%, Hòa Bình tăng 73%. Trong đó, khu đô thị Anh Dũng 5 (Hải Phòng), khu đô thị Ecopark (Hưng Yên), Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc) là những dự án được tìm kiếm nhiều nhất tại các thị trường tỉnh.

Hơn 4,7 tỷ USD đầu tư giai đoạn một sân bay Long Thành : Chiều 17/10, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đọc tờ trình của Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn một. Giai đoạn này, sân bay gồm một đường cất hạ cánh; một nhà ga hành khách công suất 25 triệu khách, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; các hạng mục phụ trợ.

Theo nghiên cứu tiền khả thi, diện tích đất xây sân bay giai đoạn một là 1.165ha. Tư vấn kiến nghị mở rộng lên 1.810ha để làm kho giao nhận hàng hóa, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, dẫn đường hàng không, điện năng lượng mặt trời, khu diễn tập phòng cháy chữa cháy, hồ điều hòa thoát nước..

Thị trường nhà đất khu Tây TP.HCM vẫn “nóng” : Bất chấp sự suy giảm của thị trường đất nền khu vực phía Nam, nhà đất phía Tây Hồ Chí Minh, đặc biệt là Củ Chi vẫn thu hút được sự quan tâm từ người mua nhờ những lợi thế về hạ tầng đang được triển khai.

Theo dữ liệu trực tuyến 9 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn, ngoại trừ hai tháng gần đây, đất nền vẫn là phân khúc có nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đăng tăng trưởng mạnh nhất. Bất chấp các yếu tố khủng hoảng pháp lý, mức độ quan tâm đất nền thị trường khu Tây Bắc Hồ Chí Minh vẫn tăng hơn 10% so với quý trước và tập trung chủ yếu ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi.

Mở bán gần 200 căn hộ giá từ 22,7 triệu/m2 tại quận Hoàng Mai : Giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ tại khu vực Hoàng Mai khan hiếm, mới đây dự án Viễn Đông Star đã công bố kế hoạch mở bán hàng trăm căn hộ mới với giá bán hợp lý.

Dự án Akari City giới thiệu tiếp 2 block mới : Sau đợt thành công của 4 block đầu tiên giai đoạn 1 dự án Akari City với gần 1.000 căn hộ tìm được chủ nhân, chủ đầu tư Nam Long và hai nhà đầu tư Nhật Bản đang chuẩn bị cho đợt giới thiệu 2 block đẹp nhất của giai đoạn này sẽ diễn ra vào quý 4 năm nay.

PPC An Thịnh giới thiệu dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng : Vừa qua, chủ đầu tư dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng, Tập đoàn PPC An Thịnh đã tổ chức Lễ giới thiệu dự án với các chuyên viên kinh doanh bất động sản cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

TP.HCM có thêm 18 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai : Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố danh sách 18 dự án bất động sản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019, tính từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019.

Hưng Yên có thêm khu đô thị rộng gần 294ha : UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại An tại tỉnh Hưng Yên. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An – công ty con của Tập đoàn Geleximco.

