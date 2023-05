Tín hiệu phục hồi của thị trường BĐS đã rõ nét hơn trong quý 4/2020

Quý cuối năm, BĐS đang trong xu hướng ấm dần lên ở cả nguồn cung lẫn giao dịch. Báo cáo từ Hiệp hội BĐS TP.HCM cho thấy, từ tháng 08/2020 đến nay, trên cơ sở cả nước kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường BĐS đã từng bước phục hồi và ngày càng khởi sắc. Tính riêng trong tháng 10/2020, TP.HCM có thêm 10 dự án nhà ở được cấp phép triển khai, cung cấp cho thị trường 9.147 sản phẩm nhà ở, bổ sung thêm lượng lớn nguồn cung trong quý 4/2020.

Số liệu báo cáo từ 56/63 địa phương được Bộ Xây dựng tổng hợp cho biết, trong quý 3/2020, toàn quốc có 36.884 giao dịch BĐS thành công, trong đó TP.HCM đạt 6.722 giao dịch, tăng 70,6% so với quý trước đó. Tính theo khu vực, toàn miền Nam có 12.082 giao dịch, tập trung chủ yếu ở phân khúc bình dân, còn lượng giao dịch BĐS cao cấp giảm so với quý trước. Tổng lượng sản phẩm giao dịch thành công trong quý 3/2020 bình quân trên cả nước tăng khoảng 10-25% so với quý 2 nhờ các doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng, bám sát các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sau thời gian giãn cách xã hội.

Mới đây tại chương trình giao lưu trực tuyến do tạp chí điện tử BĐS Việt Nam tổ chức, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu BĐS Việt Nam cho biết, theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong năm 2020 tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, vượt Singapore và Malaysia. Điều đó khẳng định kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt ngay cả trong điều kiện dịch bệnh tác động.

“Trong năm 2021 tới đây, khi các chỉ tiêu vĩ mô được đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát, thị trường BĐS sẽ phát triển ở mức cao hơn năm 2019, thậm chí sẽ có sự bùng nổ ở một vài phân khúc và thị trường khu vực nhất định. Thị trường sẽ tiếp tục có những siêu dự án với quy mô lớn và rất lớn được đầu tư dưới dạng các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí với hạ tầng tốt, được khai thác, vận hành một cách đồng bộ, xây dựng theo hướng xanh – thông minh. Đó sẽ là những dự án tạo ra sức nóng và sự dẫn dắt trên thị trường”, ông Doanh nhìn nhận.

Trong sự kiện báo cáo thị trường mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT của Batdongsan.com.vn cũng nhận định, quý 4/2020, thị trường có thể sẽ đón nhận thêm một lượng lớn nguồn hàng do các CĐT kết toán cuối năm. Thông thường, cuối năm là thời điểm thị trường BĐS diễn ra các hoạt động tích cực, sôi nổi cả về nguồn cung và tiêu thụ. Lượng tiêu thụ thị trường quý 4 được dự báo sẽ tăng hơn so với quý 3/2020, nhất là ở các thị trường lân cận TP.HCM như Biên Hòa, Dĩ An, Bà Rịa – Vũng Tàu và Phan Thiết.



Nhiều doanh nghiệp BĐS đang tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, bán hàng nhằm kích thích nhu cầu giao dịch cuối năm.

Chủ tịch HoREA, ông Lê Hoàng Châu cũng dự báo, từ nay đến Tết Âm lịch Tân Sửu sẽ là thời điểm vàng cho giao dịch nhà đất. Thị trường BĐS cả nước và TP.HCM sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng trở lại, do tác động tích cực từ việc cả nước kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách mới để hỗ trợ khích thích thị trường tăng trưởng. Tiến trình phát triển đô thị và đô thị hóa, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông sẽ tiếp thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội và thị trường BĐS phục hồi, tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, cả trong trung hạn và dài hạn.

Xu hướng phục hồi của thị trường BĐS được nhìn nhận rõ nhất thông qua hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành. Sau thời gian dài yên ắng, các kế hoạch bán hàng, quảng bá thương hiệu và dự án diễn ra ngày càng nhiều. Nổi bật gần đây như việc Tập đoàn Novaland chính thức khai trương Trung tâm Triển lãm Novaland Gallery tại quận 3, TP.HCM. Đây là khu trung tâm triển lãm có quy mô 5.000 m2, là khu triển lãm, giao dịch bất động sản lớn nhất toàn quốc của Novaland với nhiều hạng mục. Theo ông Bùi Xuân Huy, TGĐ Novaland, đây sẽ là nơi dành để giới thiệu hàng loạt dự án trọng điểm mà tập đoàn này đã và đang triển khai tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Nhiên, P.TGĐ Hưng Thịnh Land cũng tiết lộ, trong năm 2020 Hưng Thịnh Land có kế hoạch triển khai gần 20 dự án lớn trên cả nước. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên doanh nghiệp mới chỉ triển khai được khoảng 5 dự án. Từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp này sẽ chạy nước rút với hàng loạt dự án mới, cụ thể nhất là trong quý 4/2020 sẽ công bố thêm 3 dự án căn hộ, nhà phố và biệt thự tại các thị trường Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Khánh Hòa. Trong năm 2021 doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án mới trên cơ sở quỹ đất hiện hữu.

Hàng loạt ông lớn khác trên thị trường như Capitaland, Sunshine Group, City Garden, Rioland, Masterias Home… cũng cho biết sẽ tiếp tục tung ra thị trường một lượng lớn nguồn hàng mới để đón sức mua cuối năm. Động thái này không chỉ giúp đa dạng nguồn cung mà còn thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, tạo đà kéo thị trường sớm trở lại trạng thái bình thường trong ngắn hạn.

