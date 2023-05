Tín Hiệu Vui Cho Bất Động Sản Long An

Môi trường sống thanh bình và tinh khiết tại khu đô thị tích hợp Waterpoint.

Các “ông lớn” đổ bộ vào Long An

Trong chuyến làm việc với tỉnh Long An mới đây, các nhà lãnh đạo Tập đoàn ParkCity Property Holdings (Malaysia) đã đề xuất ý tưởng quy hoạch một phần khu phức hợp đô thị và công nghiệp tại Long An.

Trước ParkCity Property Holdings, Long An đã ký kết ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư khu phức hợp đa năng 150ha với ba tập đoàn gồm STS Development JSC, SaiGonTel và MBC Playbe. Dự án này có thể triển khai tại Bến Lức, bao gồm các công trình như trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng, resort nghỉ dưỡng, sân golf…

Vịnh nước ngọt nhân tạo 8,6ha, nơi trải nghiệm các môn thể thao dưới nước sôi động dành riêng cho cư dân Waterpoint.

Cuối năm 2021, liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Gòn và Công ty CP Phân phối và Dịch vụ Saigontel cũng được Long An chấp thuận thực hiện dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Dự án có quy mô khoảng hơn 123ha, quy mô dân số khoảng 2.800 người.

Lĩnh vực bất động sản công nghiệp của Long An cũng nhộn nhịp không kém. Bên cạnh 29 KCN hiện hữu, Long An đang xúc tiến xây dựng thêm 4 KCN với tổng diện tích 1.770 ha. Trong đó bao gồm Tandoland (250 ha), Prodezi (400 ha), Tân Tập (654 ha) và Lộc Giang (466 ha). Ngoài ra, “ông lớn” VSIP cũng đang ráo riết tìm kiếm quỹ đất phát triển KCN trong khi AEON cũng chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại lớn tại đây.

Với vị trí là cầu nối giữa TPHCM với ĐBSCL, Long An có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Những năm gần đây, thị trường bất động sản Long An đang trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh TPHCM trở nên khan hiếm quỹ đất, giá tăng cao.

Waterpoint – Modern Township tiên phong tạo sự khác biệt

Thực ra, tiềm năng của bất động sản Long An đã bộc lộ từ nhiều năm trước, khi các dự án hạ tầng bắt đầu được triển khai ồ ạt, kéo theo các chủ đầu tư bất động sản. Trong đó, Nam Long là một trong số những doanh nghiệp đã “đón sóng” từ sớm với dự án khu đô thị tích hợp Waterpoint. Tham gia phát triển đại đô thị này còn có các đối tác quốc tế như tập đoàn Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), TBS Group, Tân Hiệp, CM+ (Úc)…

Hạ tầng hiện đại và mảng xanh phủ khắp khu đô thị Waterpoint.

Với quy mô 355ha, Waterpoint là khu đô thị tích hợp hiện đại (Modern Township) tiên phong phát triển dựa trên bốn nền tảng: hạ tầng kết nối đồng bộ; quy hoạch khu đô thị phức hợp kết hợp đa dạng các chương trình tạo điểm đến; ứng dụng công nghệ tiên tiến và quản lý vận hành thông minh nhằm đáp ứng được 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu gồm: sống – học tập – làm việc – giải trí – mua sắm.

Hiện nay, bên cạnh các phân khu Rivera 1, Aquaria 1 và 2 đã bàn giao và đón cư dân về ở, loạt tiện ích đẳng cấp gồm câu lạc bộ cộng đồng ven sông, Country Club tổ hợp thể dục thể thao 3ha; tổ hợp dịch vụ thương mại – giải trí; hệ thống bus nội khu và liên vùng; vịnh nước ngọt 8,6ha; rạp chiếu phim ngoài trời; hệ thống an ninh;… cũng đã đi vào vận hành tại Waterpoint. Được biết, Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng trường song ngữ quốc tế EMASI quy mô lên đến 6ha tại Waterpoint.

Đặc biệt nhất tại Waterpoint là khu biệt thự compound hạng sang ven sông The Aqua đang thu hút đông đảo khách hàng. Đây là những sản phẩm “triệu đô” phiên bản giới hạn hiếm hoi được giới thiệu tại khu vực phía Tây Nam TPHCM.

Không gian sống đặc quyền riêng tư bên sông nước và thiên nhiên nguyên bản của khu biệt thự compound The Aqua.

The Aqua sở hữu vị trí độc tôn ven sông Vàm Cỏ Đông, kế bên Vịnh nước ngọt nhân tạo 8,6ha đồng thời tích hợp những tiện ích xứng tầm dành riêng cho cư dân như hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, café, khu tiệc BBQ,… An ninh của cư dân cũng đảm bảo 24/7 bởi đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp và hệ thống giám sát an ninh đa lớp.

Bộ sưu tập sản phẩm biệt thự đa dạng của The Aqua bao gồm Harborfront, Riverfront, Canal, Garden Grand Villa với thiết kế mới lạ, khác biệt hướng đến kết nối con người và thiên nhiên nhằm phục vụ nhóm khách hàng muốn sở hữu một không gian sống riêng tư nhưng đầy đủ tiện nghi hoặc những gia đình muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai tại vùng ven đô, đi lại thuận tiện để nghỉ dưỡng.

Trên thực tế, The Aqua sở hữu lợi thế kép khi vừa mang đến không gian sống đẳng cấp, đặc quyền, riêng tư vừa là một tài sản tích lũy hoặc đầu tư dài hạn. Báo cáo của một số công ty nghiên cứu thị trường gần đây cũng cho thấy Long An có nguồn cung nhà liền thổ khá hạn chế nhưng thanh khoản và mặt bằng giá đều đang tăng cao.

Theo các chuyên gia, bất động sản Long An đang đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá khi nhiều tập đoàn lớn chuẩn bị triển khai dự án song song với các dự án phát triển hạ tầng và khu công nghiệp. Và những khu đô thị sở hữu vị trí chiến lược, đầu tư đồng bộ và hệ thống hạ tầng, tiện ích đều đã định hình rõ nét như Waterpoint sẽ có nhiều lợi thế thu hút sự quan tâm của khách hàng trong thời gian tới.