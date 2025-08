Tinh Hoa Chất Lượng Xây Dựng Chuẩn Nhật Bản Duy Nhất Tại The Minato Residence

Là dự án chuẩn 100% Nhật Bản (từ Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý vận hành đến Ban quản lý tòa nhà) mang cảm hứng cùng hơi thở và tinh thần Nhật Bản – dự án căn hộ cao cấp The Minato Residence (tọa lạc tại Khu đô thị Waterfront city, phường Vĩnh Niệm, TP Hải Phòng) đã được khẳng định là một trong những dự án mang lại giá trị đích thực giúp nâng tầm chất lượng sống cho cư dân thành phố Cảng Hải Phòng.

Ngày 30.9 tới đây CĐT dự án The Minato Residence lần đầu tiên tổ chức Site tour trực tiếp thăm quan công trường xây dựng CT1 để cư dân tương lai và các nhà đầu tư cảm nhận cụ thể, rõ nét về chất lượng xây dựng, quy trình quản lý chuẩn Nhật Bản – mang lại sự an tâm và niềm tự hào khi trở thành chủ nhân của căn hộ nơi đây.

Phối cảnh tòa nhà và những mảnh ghép chuẩn Nhật Bản (Logo của Minato, Fujita và Leben Community)

Trăm Nghe Không Bằng Một Thấy: Trải Nghiệm Thực Tế Về Chất Lượng Xây Dựng Chuẩn Nhật Bản

Chinh phục thị trường bằng sản phẩm chuẩn Nhật, dịch vụ chu đáo theo đúng tinh thần Omotenashi của đất nước mặt trời mọc, chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp The Minato Residence mang đến thành phố Hải Phòng những căn hộ có chất lượng vượt trội cùng các tiện ích đẳng cấp và các chuỗi sự kiện văn hóa kết nối theo mùa đặc sắc.

Điều đặc biệt ở dự án The Minato Residence là tòa căn hộ thứ nhất (Tòa CT2) đã được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2021, hiện đang có tỷ lệ lấp đầy rất cao và được nhiều chuyên gia nước ngoài lựa chọn làm tổ ấm an cư. Với sự hiện hữu của tòa CT2 khách hàng hoàn toàn có thể cảm nhận trực tiếp từng đường nét, từng chi tiết thực tế của dự án, khác hẳn so với những dự án vẫn còn đang nằm trên bản vẽ thiết kế. Không chỉ chú trọng đến kết cấu tổng thể tạo độ vững chắc bền bỉ với thời gian mà Chủ đầu tư dự án The Minato Residence cùng nhà thầu Fujita Việt Nam thuộc Fujita Corporation Nhật Bản còn tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhất nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Tiêu biểu phải kể đến hệ thống trần nẹp Z, nẹp C giúp tăng cường độ đàn hồi của trần tránh rạn nứt; công nghệ chống thấm cốt xi măng tăng độ vững chắc cho công trình, lớp keo đàn hồi giúp kết nối chặt chẽ giữa khung cột và tường ngăn; hệ thống lọc nước tổng mang lại nguồn nước chất lượng cao và đặc biệt là hệ thống Phòng cháy chữa cháy được trang bị hiện đại, an toàn, thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ…

Minato và Công an PCCC tổ chức tập huấn, bão dưỡng thiết bị

Tiếp nối chuỗi giá trị chuẩn Nhật về chất lượng, về quy trình quản lý ở tòa CT2 mà Chủ đầu tư mang lại cho khách hàng, tới đây sự kiện sự kiện Site tour thăm quan công trường xây dựng tòa CT1 được tổ chức để khách hàng được thực mục sở thị chất lượng xây dựng chuẩn Nhật tại chính các căn hộ đang được hoàn thiện mỗi ngày và chứng kiến cách thức vận hành, quản lý thi công theo các quy trình tiêu chuẩn được nhà thầu Fujita áp dụng tại từng công đoạn nhỏ nhất.

The Minato Residence (Tòa CT1) Vẫn Đang Đón Chờ Những Chủ Nhân Mới

Dưới góc nhìn chuyên môn, nhiều chuyên gia tư vấn nhận định đây là thời điểm có lợi nhất để sở hữu dự án chuẩn Nhật Bản The Minato Residence (CT1) bởi khách hàng được nhận nhà ngay trong quý 2 năm 2024 với chính sách bán hàng và tiến động đóng tiền linh hoạt. Đồng hành cùng khách hàng trong hoạt động Site tour là các chiến binh Sales dày dặn kinh nghiệm sẽ tiếp tục tư vấn chuyên sâu về dự án cùng chính sách bán hàng hấp dẫn với chiết khấu lên tới hơn 1 tỷ/căn và miễn 2 năm phí quản lý. Bên cạnh đó Chủ đầu tư The Minato Residence còn áp dụng gói ưu đãi lãi suất vay vượt thời gian nhận nhà mang lại cho khách hàng cơ hội sở hữu căn hộ chuẩn Nhật nơi đây.

Chính sách bán hàng rút gọn

Chương trình đặc biệt đầu tiên được tổ chức Site Tour công trường The Minato Residence (tòa CT1). Hotline đăng ký: 0936777288