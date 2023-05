Tỉnh nào phía Nam đang được người mua bất động sản quan tâm nhất?

Bình Dương dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm nhà đất phía Nam

Sáng nay, Batdongsan.com.vn tiếp tục công bố báo cáo thị trường BĐS quý 2/2020 tại khách sạn Sheraton, quận 1, TP.HCM. Theo các số liệu báo cáo, thị trường nhà đất bắt đầu có những bước tái khởi động và phục hồi tích cực trên cả lượng tin rao và nhu cầu tìm kiếm, tại cả những thành phố lớn và thị trường tỉnh.

Cụ thể, tính từ đầu tháng 5 – thời điểm kết thúc giãn cách xã hội, lượng tin đăng chào bán BĐS trên cả nước tăng trưởng theo biểu đồ hình chữ V, đạt mức tăng 120% so với tháng 4 và tiếp tục duy trì con số này trong tháng 6. Mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên cả nước chỉ riêng trong 2 tháng cuối quý 2 đã tăng thêm 32%. Đây cũng là quý mà cả hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM có xu hướng nhường sân chơi cho các tỉnh lân cận. Theo đó, lượng tin rao và nhu cầu tìm kiếm BĐS tại TP.HCM chỉ tăng lần lượt 2% và 32% trong khi ở tỉnh trung bình ghi nhận mức tăng gần 40%.

Bình Dương tiếp tục dẫn đầu khu vực phía Nam về lượng tìm kiếm BĐS.

Riêng với thị trường phía Nam, sự phục hồi được thể hiện rõ hơn thông qua các con số tăng trưởng. Trong quý 2/2020 mối quan tâm của người dùng với thị trường nhà đất các tỉnh phía Năm tăng mạnh hơn, vượt qua lượng quan tâm nhà đất tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. 7 tỉnh miền Nam đang ghi nhận sự quan tâm nhiều nhất của người mua BĐS lần lượt là: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Cần Thơ và Kiên Giang. Đứng đầu về lượng tìm kiếm trực tuyến vẫn là nhà đất tại Bình Dương. Nhu cầu tìm mua BĐS Bình Dương cao hơn 20% so với địa phương xếp thứ 2 là Đồng Nai và tăng 21% so với quý 1/2020.

Lý giải nguyên nhân Bình Dương nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà đất, ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, bên cạnh việc thị trường này đang có nguồn cung mới dồi dào, làn sóng đầu tư BĐS công nghiệp cũng tác động lớn đến nhu cầu tìm mua nhà ở và đầu tư. Số liệu báo cáo trong quý 2 chỉ ra, lượng tìm kiếm BĐS công nghiệp trên cả nước tăng gần 32% so với 3 tháng đầu năm, trong đó Bình Dương có hai khu công nghiệp là Nam Tân Uyên và Đồng An có lượng tìm kiếm tăng lần lượt 132% và 173%. Nhờ làn sóng KCN mà lượng quan tâm thị trường nhà ở tại 2 địa bàn trên cũng tăng thêm 88%.

“Thị trường BĐS Bình Dương đang được xem như “người kế thừa sáng giá” của TP.HCM. Dự kiến trong các tháng cuối năm, nhà đất khu vực này sẽ tiếp tục sôi động nhờ vào loạt sản phẩm căn hộ và nhà phố có kế hoạch triển khai trong các quý tới”, ông Nguyễn Quốc Anh chia sẻ.

Long An là địa phương tăng trưởng lượng quan tâm cao nhất khu vực

Dù dẫn đầu về lượt tìm kiếm nhà đất nhưng Bình Dương lại không phải là thị trường nhà đất “nóng sốt” nhất trong quý 2 vừa qua. Theo số liệu từ báo cáo, trong 7 tỉnh phía Nam, Long An mới là tỉnh ghi nhận mức độ tăng trưởng lượng quan tâm tìm kiếm nhà đất cao nhất phía Nam. Cụ thể, trong quý 2/2020 Long An có nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng 54% (không tính thời điểm tháng 4). Đi sâu vào từng khu vực Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa và Cần Đước là bốn huyện có sản phẩm nhà đất thu hút nhiều sự quan tâm. Sau Long An, Kiên Giang cũng là địa phương có lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm nhà đất tăng mạnh, với mức tăng hơn 42% so với quý 1/2020. Bà Rịa- Vũng Tàu và Đồng Nai cùng ghi nhận nhu cầu tìm mua BĐS tăng khoảng 40% so với quý trước.

Giá bán mềm là một trong những lợi thế giúp nhà đất Long An cạnh tranh với các thị trường giáp ranh TP.HCM. Nguồn: báo cáo quý 2/2020 Batdongsan.com.vn

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, sở dĩ Long An có sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tìm kiếm nhà đất là do thị trường này đang ghi nhận nhiều biến động lớn về hạ tầng cũng như sự xuất hiện của các cụm khu công nghiệp quy mô. Bên cạnh đó, nếu so sánh với các tỉnh giáp ranh TP.HCM là Bình Dương và Đồng Nai, Long An là địa phương có giá đất rẻ nhất hiện nay. Cụ thể, nếu giá bán đất trung bình tại Bình Dương vào khoảng 13,8 triệu/m2, Đồng Nai rơi vào khoảng giá từ 7,6- 8 triệu/m2 thì tại Long An, giá đất hiện chỉ dao động ở mức từ 6,4-6,7 triệu/m2. Quỹ đất rẻ và dồi dào kết hợp cùng tiềm năng phát triển BĐS nhà ở ăn theo các KCN lớn đang giúp Long An trở thành ngôi sao sáng thu hút đầu tư.

Xét về phương diện loại hình BĐS, đất nền và đất nền dự án vẫn là kênh đầu tư được khách hàng ưa chuộng nhất. Tuy nhiên trong quý 2, biệt thự liền kề và nhà riêng có nhu cầu tìm mua tăng khá mạnh, với mức tăng 59% và 44%. Nguyên nhân của sự gia tăng mức quan tâm biệt thự liền kề là do nhiều chủ đầu tư dòng sản phẩm này đang dịch chuyển từ TP.HCM về vùng ven phát triển dự án mới. Thị trường mới, giá cạnh tranh, quỹ đất đẹp và quy hoạch hiện đại giúp mô hình biệt thự vùng ven TP.HCM hút nguồn tiền và sự quan tâm từ dân đầu tư BĐS.

