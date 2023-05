Tính thanh khoản chưa hấp dẫn, lời giải nào cho nhà đầu tư BĐS?

Giá vẫn tăng nhưng tính thanh khoản chưa tốt

Giới chuyên gia nhận định, nghịch lý thị trường hậu Covid-19 được tạo nên với 2 nguyên do chính:

Thứ nhất, môi giới BĐS làm giá và đẩy sóng lên cao. Chia sẻ vấn đề này, giới chuyên gia nhận định: từ sau kỳ giãn cách tháng 10/2021, khi thị trường bắt đầu mở cửa trở lại thì chỉ có nhà phố giữ giá, căn hộ tăng ở mức ổn định, cân bằng thị trường, duy chỉ có thị trường đất nền vùng ven đã thiết lập nên một mặt bằng giá mới so với thời điểm quý 1/2021. Những cơn sốt đất liên tục bùng nổ trên thị trường.

Nghịch lý thị trường BĐS hậu Covid-19 khi giá tăng nhưng tính thanh khoản chưa cao

“Những người bán đưa ra mặt bằng giá mới bởi họ tính thêm phần “trượt giá” và “cơ sở hạ tầng” cùng giá trị đi lên của tài sản. Tuy nhiên, đứng ở góc cạnh người mua, họ lại mong chờ cơ hội giảm giá sau dịch bệnh, hoặc các chương trình khuyến mãi tốt từ chủ đầu tư.”

Cùng với đó, việc giãn cách xã hội khiến cho quá trình tư vấn, giao dịch gặp nhiều khó khăn. Số lượng giao dịch cũng theo đó bị hạn chế theo. Chậm giao dịch căn hộ, chậm bàn giao, chậm khai thác dẫn đến tính thanh khoản bị ảnh hưởng đáng kể. Đón đợt sóng mới hậu Covid-19, khi thị trường dần mở cửa trở lại thuận tiện hơn cho hoạt động tư vấn, mua bán. Đồng thời, các chủ đầu tư đang không ngừng đưa ra những chính sách phương thức thanh toán tốt cho người mua sẽ góp phần hồi phục thị trường trong năm 2022.

Hướng đi nào cho nhà đầu tư?

Do đó, để đảm bảo an toàn cho dòng tiền của mình, các nhà đầu tư luôn hướng đến những sản phẩm căn hộ an toàn, pháp lý ổn định cùng mức giá khởi điểm tốt. Tuy nhiên những dự án đã được xây dựng và sắp bàn giao, nhận nhà trong năm nay sẽ là điểm đặc biệt, được giới chuyên gia nhận định sẽ là “tâm điểm” cho các nhà đầu tư trong năm 2022.

Những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng tốt, bàn giao trong năm được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn

Trên thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư khi quyết định “xuống tiền” mua bất động sản ở các dự án nằm trong diện quy hoạch với hy vọng sẽ khả năng thanh khoản tốt và sớm có lãi, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư đã bị vỡ mộng khi một số dự án chỉ mới nằm trên giấy, chưa được công bố chính xác, pháp lý chưa rõ ràng khiến người mua không “ra hàng” được, buộc phải bán lỗ để thu hồi vốn. Chính vì vậy, khi tìm hiểu dự án BĐS, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về thông tin quy hoạch, tránh mắc bẫy tạo sóng, kích sóng, điều hướng thị trường.

Ngoài ra, giá trị của BĐS sẽ “đạt đỉnh” vào thời điểm bàn giao nhà, được xem như là “giấy thông hành” cho mọi tiêu chí đánh giá khác về quy hoạch, pháp lý và tiềm năng tăng sinh lời của dự án. Kết hợp cùng vị trí đắc địa, nơi tập trung dân cư cùng hệ thống tiện ích nội ngoại khu hoàn thiện sẽ là “điểm chốt” cho giá trị tăng cao của một dự án BĐS mà nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”.

Nếu không cẩn trọng khi lựa chọn những sản phẩm BĐS có giá trị cao nhưng tiến độ xây dựng và bàn giao chậm sẽ rất khó để có thể bán ra và cân đối dòng tiền, khiến cho nhà đầu tư bị áp lực lớn về việc thanh toán lãi ngân hàng và không tận dụng được nguồn vốn đầu tư.

Chính vì vậy, khi muốn đảm bảo an toàn cho dòng tiền đầu tư của mình, nhà đầu tư nên tìm kiếm những dự án có pháp lý rõ ràng và giá khởi điểm hợp lý. Đặc biệt, với những dự án đã cất nóc và chuẩn bị bàn giao chính là “gà đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư khi quyết định xuống tiền, mang đến tính thanh khoản tối đa, dễ khai thác cho thuê hay tích trữ tài sản an toàn, không bị rơi vào trường hợp phải bán cắt lỗ đầy tiếc nuối.

Iris Tower đã được cất nóc, sẽ bàn giao đến cư dân trong năm 2022

Một trong những dự án nổi bật được giới chuyên gia đánh giá cao gần đây chính là Iris Tower tại trung tâm thành phố Thuận An, Bình Dương. Dự án được biết đến là điểm đầu tư đáng tin cậy trong thời điểm hiện tại khi dự án đã được cất nóc và sẽ bàn giao nhà trong năm 2022. Đây chính là giai đoạn mà giá trị BĐS tại Iris Tower đang thời kỳ “đỉnh cao” với tính thanh khoản tốt, tỷ suất lợi nhuận cao cùng tiềm năng tăng giá vượt trội.

Đặc biệt hơn, hiện tại Iris Tower đang có phương thức thanh toán cực kỳ nổi bật, khi chỉ cần thanh toán 15% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán 1%/tháng. Trong năm 2022 nhận nhà, người mua có thể khai thác cho thuê với mức tỷ suất lợi nhuận từ 8-10%/năm, mang đến tính thanh khoản cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng cân đối dòng tiền và tích trữ tài sản tốt hơn trong giai đoạn hiện tại.