Thị trường BĐS 2023 vẫn còn khó khăn nhưng cũng đã nhen nhóm nhiều trạng thái tích cực về nhu cầu giao dịch, tâm lý người mua… Tất cả được thể hiện rõ qua những số liệu nghiên cứu mà Batdongsan.com.vn công bố trong sự kiện Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2023 tổ chức sáng ngày 6/7 tại khách sạn Sheraton.

Với chủ đề “Cơ hội”, Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2023 của Batdongsan.com.vn được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và online. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách tham dự trực tiếp và gần 1.000 người theo dõi thông qua hình thức online, gần 100 đơn vị truyền thông báo chí tham dự và theo dõi. Đây là đại diện từ các chủ đầu tư và doanh nghiệp phát triển dự án, các nhà môi giới tại các công ty kinh doanh BĐS, sàn giao dịch BĐS, nhà đầu tư, nhân sự hoạt động trong các lĩnh vực liên quan và các đơn vị báo chí truyền thông.

Sự kiện Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2023 của Batdongsan.com.vn đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 6/7 tại khách sạn Sheraton TP.HCM.

Giữ vai trò diễn giả chia sẻ trong sự kiện là những lãnh đạo hàng đầu của Batdongsan.com.vn gồm: Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh, Batdongsan.com.vn; Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam, Batdongsan.com.vn và Ông Lê Bảo Long – Giám đốc Chiến lược, Batdongsan.com.vn và ông Winston Lee – Giám đốc Dự án đặc biệt của Tập đoàn PropertyGuru.

Quý 2/2023, Thị Trường BĐS Tiếp Tục Đối Mặt Khó Khăn

Chia sẻ tổng quan về tình hình thị trường chung, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, thừa nhận thị trường BĐS 2023 trải qua nửa đầu năm với khó khăn, thách thức chưa thể khắc phục. Giao dịch suy giảm, nhu cầu mua tiếp tục rơi vào thấp điểm, tâm lý đầu tư yếu, thanh khoản chung chưa có dấu hiệu phục hồi.

Mặc dù Chính phủ đã có những động thái quyết liệt gỡ khó, từ tháo gỡ pháp lý cho hàng loạt dự án, hạ lãi suất điều hành, liên tục giảm lãi suất huy động…, các chính sách này vẫn chưa thẩm thấu vào thị trường BĐS. Trong quý 2/2023, hạn mức tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp 3,58% (so với 8,51% cùng kỳ 2022), lãi suất huy động giảm mạnh nhưng lãi suất vay vẫn ở mức cao trên 13%. Kênh huy động vốn qua trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi.

Xét về nhu cầu giao dịch, dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ ra, lượng tìm mua BĐS toàn quốc trong nửa đầu năm 2023 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán BĐS cũng giảm đến 44%. Đặc biệt, lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình giao dịch trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cả nguồn cung và lực cầu BĐS vẫn đang đối diện nhiều thách thức.

Một khảo sát được Batdongsan.com.vn tiến hành với gần 1.000 môi giới BĐS đã chỉ ra khó khăn lớn nhất khiến các giao dịch nhà đất không thể “chốt kèo”. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu do người mua có tâm lý muốn giữ tiền chờ BĐS giảm thêm. Một số khác cảm thấy hoang mang, nghi ngại thị trường BĐS sẽ vẫn còn tiêu cực nên chưa dám bỏ tiền vào.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn chia sẻ những điểm nổi bật về tình hình kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ngoài ra, việc khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà, áp lực lãi suất lớn và giá nhà vẫn đang quá cao so với thu nhập người mua cũng là những rào cản lớn khiến thanh khoản thị trường chưa thể tốt lên. Bên cạnh đó, lệch pha cung cầu diễn ra trong những năm qua đã khiến nhiều người mua có nhu cầu ở thực, vốn chuộng sản phẩm nhà vừa túi tiền không tìm được sản phẩm phù hợp mình mong muốn.

Bắt Đầu Nhen Nhóm Những Tín Hiệu “Sáng”

Nhận định thị trường sẽ còn phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng ông Nguyễn Quốc Anh cũng cho biết, so với 6 tháng cuối năm 2022 và quý 1/2023, quý 2 đã có thêm nhiều sắc màu tươi sáng hơn.

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sau đợt sụt giảm mạnh gần 9 tháng qua, chỉ số mức độ quan tâm BĐS trên cả nước đã tăng nhẹ 1% trong quý 2/2023. Tại TP.HCM, nhu cầu giao dịch dần phục hồi tốt ở loại hình căn hộ và nhà riêng bán. Theo đó, lượt tìm kiếm căn hộ quận Bình Tân , Bình Chánh, Tân Phú, Quận 9 và Quận 10 tăng từ 5-9% tại các. Nhu cầu tìm thuê chung cư TP.HCM cũng tăng 8-17% ở các Quận 8, Quận 9 và Tân Phú. Riêng với phân khúc đất nền, ở một vài khu vực như Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 9, lượt quan tâm tìm kiếm ghi nhận tăng từ 6-7% so với cuối năm 2022.

Còn ở thị trường Hà Nội, nhìn chung giao dịch căn hô có phần hạ nhiệt nhưng vẫn ghi nhận lượt tìm mua cải thiện ở các quận Hoàng Mai, Nam Từ Niêm, Long Biên, Hà Đông​ với mức tăng từ 2- 6% so với quý trước. Đất nền tại khu vực Hoài Đức và Thanh Trì đã có tăng trưởng thấy rõ trở lại ở từ 4-6% cả nhu cầu mua và giá bán.

Một số thị trường tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình ở phía Bắc hay Long An, Bình Dương ở phía Nam cũng đang dần phục hồi nhu cầu tìm kiếm nhà đất sau thời gian dài suy giảm.

Theo Phó Tổng giám đốc của Batdongsan.com.vn, tình hình kinh tế vĩ mô thế giới đang có những dấu hiệu ổn định. Lạm phát được kiểm soát, lãi suất và tỷ giá cũng dần ổn định từ giữa năm 2023. Nền tảng kinh tế hiện tại của Việt Nam vẫn còn rất tốt, thị trường vẫn có làn sóng nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển sang đầu tư ở Việt Nam. Dòng vốn FDI của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đổ vào BĐS 6 tháng đầu năm tăng 0,5%, CPI tăng 3,29%, GDP tăng 3,27% so với cùng kỳ 2022. Lãi suất huy động giảm xuống mức 8%, lãi suất vay từ 15 -17% trong quý 1 đã hạ nhiệt xuống còn 12,5 -13%. Những tín hiệu vĩ mô vẫn đang hướng đến sự phục hồi và “đảo chiều” cho thị trường BĐS​ 2023.

Đâu Sẽ Là Lúc Thị Trường Tăng Trưởng Trở Lại?

Có đến 61% người tham gia khảo sát của Batdongsan cho biết có dự định sẽ xuống tiền mua BĐS trong năm 2024. Trong đó, 59% có nhu cầu mua để đầu tư và đất nền là loại hình được hướng đến nhiều nhất với 40% lựa chọn, tiếp đến là chung cư 28% và nhà riêng là 21%. Với kết quả này, ông Quốc Anh nhận định, dù tình hình thị trường hiện tại chưa khởi sắc, người Việt vẫn luôn "ấp ủ" mong muốn sở hữu BĐS.

Bên cạnh đó, một loạt hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cũng là điểm sáng cho thị trường BĐS 2023. Điển hình như sự kiện khánh thành cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, khởi công Vành đai 3, sự kiện tái khởi động thi công cao tốc Bến Lức – Long Thành hay sân bay Long Thành cũng đang tích cực thi công.

Thị trường được dự báo sẽ bắt đầu đảo chiều trong thời điểm nửa đầu năm 2024.

Xét về chính sách điều hành, Chính phủ đã ban hành những cập nhật thay đổi pháp lý tích cực nhằm gỡ vướng và thúc đẩy cho thị trường BĐS 2023 như: ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và quy định về lãi suất và bảo lãnh ngân hàng.

Tính đến nay, Bộ Xây dựng, tổ công tác của Thủ tướng đã xử lý, giải quyết 71 văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân liên quan đến 121 dự án bất động sản trên cả nước. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động. Nhiều ngân hàng thương mại đã giảm 0,5 – 2% lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn, tạo đà giảm cho lãi suất vay trong thời gian tới.

Ông Quốc Anh nhận định, dòng vốn đầu tư BĐS sẽ được cải thiện trong giai đoạn 2024- 2026. Lúc này, thị trường BĐS Việt Nam sẽ có sự tham gia của nhiều tổ chức đầu tư lớn toàn cầu. Đây cũng là thời điểm thị trường được kỳ vọng tăng trưởng. Chu kỳ phục hồi có thể sẽ bắt đầu diễn ra trong nửa đầu năm 2024.

Ngoài các thông tin và dữ liệu kể trên, báo cáo thị trường BĐS quý 2/2023 của Batdongsan.com.vn còn cung cấp thêm nhiều nội dung chi tiết với các phân tích và nhận định khách quan về thị trường hiện tại và xu hướng trong tương lai gần. Báo cáo cũng đưa ra đánh giá về mức giá đất cơ bản ở các tỉnh thành phố dựa trên nhiều yếu tố, mật độ dân số, GRDP, cơ sở hạ tầng, tiện ích. Dữ liệu cũng phản ánh toàn cảnh biến động tăng, giảm chỉ số giá của các loại hình BĐS qua nhiều năm, báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS (CSS) về các xu hướng nửa cuối năm 2023, giúp người tìm kiếm BĐS & nhà đầu tư nắm bắt xu hướng và phân tích tiềm năng của các loại hình BĐS.

Phương Uyên