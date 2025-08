Toàn Cảnh Thị Trường Bất Động Sản Bà Rịa - Vũng Tàu 2024

Ngày 19/10/2024, Batdongsan.com.vn đã tổ chức sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Vũng Tàu 2024” với hơn 300 khách tham dự trực tiếp và 500 khách theo dõi online là các nhà đầu tư, nhà môi giới, quản lý cấp cao của các doanh nghiệp bất động sản và lĩnh vực liên quan.

Dựa trên dữ liệu lớn, các chuyên gia đã phác họa bức tranh toàn cảnh thị trường nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu và phân tích các cơ hội để “sóng đầu tư – đón sóng hạ tầng”.

Batdongsan.com.vn đã duy trì việc cung cấp dữ liệu khách quan về thị trường bất động sản trong hơn 10 năm qua. Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết đây là nỗ lực nhằm minh bạch hóa thị trường, giúp người mua, nhà đầu tư, môi giới và các doanh nghiệp bất động sản có thông tin hữu ích, từ đó đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Đơn vị đồng hành của sự kiện “Toàn cảnh Thị trường Bất động sản Vũng Tàu 2024" là TDG Group (chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu ) – doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, thi công xây dựng, đầu tư khai thác du lịch và dịch vụ thương mại. TDG Group không ngừng khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp đa ngành hàng đầu tại Vũng Tàu với nhiều dấu ấn rõ nét sau hơn 20 năm thành lập và phát triển.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cơ Hội Trở Thành Trung Tâm Kinh Tế Biển, Lọt Top Tăng Giá Bất Động Sản

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết ngay từ những ngày đầu thành lập, với vị trí chiến lược, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, phát triển bền vững cả về công nghiệp và dịch vụ​. Đến hiện tại, tỉnh đã phát triển đồng đều và bền vững, cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn.

Theo tổng hợp của Batdongsan.com.vn từ dữ liệu của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , Bà Rịa – Vũng Tàu có tốc độ phát triển kinh tế và giải ngân đầu tư công nổi bật​ so với TP. HCM và các tỉnh lân cận. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2024, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Vũng Tàu đạt 11,5%, cao hơn so với TP. HCM (6,9%), Bình Phước (7,8%), Đồng Nai (7,7%), Bình Dương (7,1%)… Trong khi đó, tính đến hết tháng 9/2024 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 50%, cao hơn bình quân cả nước (47%) và cao hơn Bình Dương (43%), Đồng Nai (38), TP. HCM (20%)…

Bà Rịa – Vũng Tàu có tốc độ phát triển kinh tế và giải ngân đầu tư công nổi bật.

Do có sự phân hóa rõ ràng về vùng kinh tế và thị trường bất động sản, Bà Rịa – Vũng Tàu được chia làm 3 khu vực​ chính. Đó là: Khu vực tập trung công nghiệp (Phú Mỹ, Bà Rịa, Châu Đức)​ với các loại hình bất động sản nổi bật là khu công nghiệp, nhà riêng, đất nền…; Khu trung tâm dân cư & thương mại​ (Vũng Tàu, Bà Rịa) với các loại hình bất động sản chính gồm nhà riêng, chung cư, đất nền… và Khu nghỉ dưỡng ven biển (Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc)​ nơi tập trung nhiều sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng (condotel, resort…).

Định hướng quy hoạch 2021 – 2030 của tỉnh đưa ra nhiều mục tiêu mới để phát triển bền vững​, bao gồm: GRDP (không tính dầu khí) đạt 8,1% – 8,6%; GRDP bình quân đầu người/năm đạt 497 triệu USD, tỷ trọng kinh tế số chiếm 35% – 37% và tỷ trong kinh tế biển (không tính dầu khí) đạt 60%.

Phường 10, Phường 11 TP. Vũng Tàu được đánh giá tiềm năng lớn​.

Cũng theo kế hoạch, các khu vực sẽ được định hướng theo thế mạnh riêng, bao gồm Vùng chức năng du lịch và đô thị biển; Vùng chức năng công nghiệp, cảng biển và Vùng chức năng nông nghiệp và cân bằng sinh thái. Trả lời khảo sát của Batdongsan.com.vn, 43% môi giới nhận định Phường 10, Phường 11 thành phố Vũng Tàu có tiềm năng phát triển lớn.

Với nhiều lợi thế về vị trí, kinh tế, quý 3 vừa qua Bà Rịa – Vũng Tàu chứng kiến một số địa phương như Phú Mỹ, Long Điền… nằm trong top tăng trưởng về giá bất động sản so với quý liền trước, theo lịch sử giá của Batdongsan.com.vn.

Các khu vực chính đều đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định về giá và mức độ quan tâm.

Thị Trường Nghỉ Dưỡng Vũng Tàu: Tiềm Năng Và Thách Thức

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng: “Chỉ cách TP. HCM 96km, Bà Rịa – Vũng Tàu luôn là một trong những lựa chọn du lịch hàng đầu tại khu vực. Do đó, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại đây, đặc biệt là thành phố Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc luôn được quan tâm.” Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, quý 3/2024, giá condotel tại một số dự án ở Vũng Tàu và Xuyên Mộc đều có xu hướng tăng nhẹ so với quý 1/2024, dao động quanh mốc 60 triệu đồng/m2.

Bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố Vũng Tàu được quan tâm.

Top các dự án nghỉ dưỡng tăng trưởng cao nhất về mức độ quan tâm (quý 3/2024 so với quý 2/2024) bao gồm The Maris Vũng Tàu (tăng 40%), The Hamptons Hồ Tràm (tăng 27%) và Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%). Trong khi đó, các dự án có tốc độ tăng trưởng cao nhất về giá (quý 3/2024 so với quý 2/2024) là CSJ Tower (tăng 7%), Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%) và Alaric Tower (tăng 3%).

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy năm 2023, Vũng Tàu ghi nhận 14,1 triệu lượt khách du lịch, vượt trội hơn hẳn so với một số địa phương khác như Kiên Giang và Bình Thuận (đều đạt 8,5 triệu lượt), Đà Nẵng (7,4 triệu lượt), Khánh Hòa (7 triệu lượt) và Bình Định (5 triệu lượt).

Bà Rịa – Vũng Tàu có lợi thế về khoảng cách nhưng các hoạt động giải trí còn hạn chế.

Tuy Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu lợi thế khoảng cách và thu hút lượng lớn du khách nhưng các hoạt động giải trí và số lượng điểm tham quan vẫn còn khá hạn chế. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh trong năm 2023 đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với các tỉnh khác như Kiên Giang (17,4 nghìn tỷ đồng), Bình Thuận (23 nghìn tỷ đồng), Đà Nẵng (28 nghìn tỷ đồng), Khánh Hòa (31,8 nghìn tỷ đồng) và Bình Định (16,4 nghìn tỷ đồng).

Trong những tỉnh trên, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Định chưa có khu vui chơi/công viên giải trí quy mô nổi bật. Ngoài ra, huyện Xuyên Mộc hiện tập trung một số dự án quy mô lớn với nhiều tiện ích vui chơi nhưng lại cách khá xa trung tâm, đặt ra một bài toán để đáp ứng kỳ vọng của du khách.

Ông Đinh Minh Tuấn nhìn nhận mức độ quan tâm đến nghỉ dưỡng Bà Rịa – Vũng Tàu có hồi phục nhưng trong tương lai thị trường du lịch, nghỉ dưỡng địa phương này còn nhiều thách thức để đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng. Các yếu tố nhà đầu tư coi trọng nhất khi lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng là khả năng sinh lời từ cho thuê, tính minh bạch pháp lý, tiện ích đi kèm và chất liệu xây dựng thiết kế. Bên cạnh đó, các yếu tố cần đẩy mạnh để thúc đẩy thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu là quảng bá, phát triển du lịch, tăng cường chính sách hỗ trợ và cải thiện hạ tầng.

Ông Tuấn cho rằng khi các yếu tố trên được giải quyết, ngành bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng nói riêng sẽ phát triển, tương xứng với lợi thế về vị trí đắc địa và du lịch biển đầy tiềm năng. Việc sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) dự kiến hoạt động vào năm 2026 cũng được kỳ sẽ giúp việc di chuyển đến Bà Rịa – Vũng Tàu thuận tiện hơn, tạo thêm điều kiện để tỉnh thu hút thêm du khách trong và ngoài nước.

Chung Cư Bà Rịa – Vũng Tàu “Bền Sóng”, Đất Nền Và Nhà Riêng Cải Thiện

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, chung cư và condotel Bà Rịa – Vũng Tàu có sự hồi phục tích cực cả về mức độ quan tâm lẫn giá rao bán trong năm nay. Cụ thể, mức độ quan tâm loại hình chung cư vào tháng 10/2024 so với tháng 1/2024 đã tăng 13%. Tỷ lệ này ở loại hình condotel trong cùng giai đoạn lên tới 64%. Giá hai loại hình trên đang dần hồi phục và được kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai với những dự án có nhiều tiện ích.

Top 5 dự án chung cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu có tăng trưởng mức độ quan tâm, giá và lợi suất cho thuê tốt nhất​.

Chung cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút nhu cầu thực từ cả cư dân trong khu vực và nhà đầu tư lân cận​.

Ông Đinh Minh Tuấn cho biết chung cư Bà Rịa – Vũng Tàu đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư và ở thực nhưng nguồn cung hiện tại còn hạn chế. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, khách mua chung cư nghỉ dưỡng Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu đến từ TP.HCM (chiếm tỷ trọng 79%). Còn đối với chung cư lâu dài ở Bà Rịa – Vũng, phần lớn người mua là dân địa phương (59%), nhưng cũng có đến 32% người mua từ TP.HCM.

Ở diễn biến khác, đối với phân khúc nhà riêng, đất nền, mức độ quan tâm có cải thiện nhưng vẫn chưa hồi phục so với đầu năm 2022. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá nhà riêng và đất nền tại 2 thành phố lớn Vũng Tàu và Bà Rịa vào quý 3/2024 đều đi ngang so với quý 1/2022. Cụ thể, giá nhà riêng giảm từ 80 triệu đồng/m2 xuống 75 triệu đồng/m2, giá đất nền giảm từ 38 triệu đồng/m2 xuống 37 triệu đồng/m2.

Trong thành phố Vũng Tàu, khu vực có tăng trưởng mức độ quan tâm cao nhất có vị trí gần trung tâm.

Trong tương lai, thị trường nhà riêng và đất nền tại Bà Rịa – Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ cải thiện với chính sách quy hoạch, pháp lý và cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Nhìn chung, với các thách thức và lợi thế hiện tại, thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức độ quan tâm và cải thiện trong tương lai. Chính sách hỗ trợ về pháp lý và tốc độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẽ là động lực lớn trong dài hạn.

