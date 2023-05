Toàn cảnh thị trường bất động sản Huế 6 tháng đầu năm 2019

Toàn cảnh thị trường

Thị trường bất động sản Huế trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển ổn định, không xảy ra bong bóng bất động sản, giá đất nền tăng trưởng đều, đặc biệt tại các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc Đô thị mới An Vân Dương, An Cựu City, Đông Nam Thủy An giá đất tăng đáng kể,…

Ngoài ra, có tăng trưởng nhanh đáng kể về giá đất, nhà ở tại một số dự án nhà ở trong khu vực trung tâm đô thị có tiến độ thi công nhanh, hạ tầng tốt, chủ đầu tư có uy tín, giá cả phù hợp như khu Apec Royal Park Huế.



Khu đô thị mới Apec Royal Park Huế

Du lịch Huế đang trên đà tăng trưởng mạnh kéo theo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Do năm 2018 thị trường sụt giảm nguồn cung, nên tình trạng thiếu sản phẩm bất động sản sẽ tiếp tục xảy ra trong năm 2019, nhất là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

Việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ khó khăn hơn khi dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2019 – 2020 chỉ vào khoảng trên dưới 16%/năm, đi đôi với việc các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng không quá 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng sôi động

Những chuyển biến tích cực về du lịch đã ảnh hưởng tới thị trường bất động sản, đặc biệt phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Huế. Riêng đầu năm 2019, các “đại gia bất động sản” trong và ngoài nước đã đầu tư hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn và phần lớn tập trung tại các vùng ven biển Lăng Cô như: 6 Miles Coast Resort Lăng Cô diện tích 102ha, dự án có tổng mức đầu tư 368 triệu USD, bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ; Bạch Mã Hill Spring Resort là khu nghỉ dưỡng nằm trong hệ sinh thái rừng Quốc gia Bạch Mã, trải dọc theo con suối với tổng diện tích 19,683 ha dự kiến cung ứng 108 căn biệt thự và 1 chuỗi khách sạn sinh thái với tổng diện tích sàn xây dựng toàn khu là 204.478 m2; Banyan Tree Residences là dự án thuộc Khu phức hợp nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô Thừa Thiên Huế (có quy mô 280ha) của Tập đoàn Banyan Tree danh tiếng, nằm trên khu đất có diện tích 18,7ha, dự kiến cung ứng 74 căn biệt thự cùng 4 nhà hàng và bar; và mới đây là Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái – bảo tàng tự nhiên và sân golf do Cotana Group dự kiến đầu tư trên diện tích khoảng 485 ha tại Khu vực Ngũ Hồ – Bàu Bàng, huyện Phong Điền.



Vịnh biển Lăng Cô, Huế

Tại TP. Huế, mặc dù rất tiềm năng về du lịch và cơ sở hạ tầng nhưng do quỹ đất hạn hẹp nên các dự án bất động nghỉ dưỡng còn khan hiếm. Mới đây có thêm thông tin về dự án condotel đầu tiên tại Huế với tên gọi Apec Mandala Wyndham Huế, nằm trong chuỗi các dự án condotel 5 sao được phát triển bởi tập đoàn Apec Group.

Được biết dự án Apec Mandala Wyndham Hotel Group sẽ cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng rất nhiều các tiện ích giải trí kèm theo như khu mua sắm, phòng hội nghị, trung tâm đổi mới sáng tạo, spa, fitness, Jjim Jil Bang,… Sự xuất hiện của dự án sẽ giúp TP. Huế giải bài toán khó khăn về phát triển du lịch đó là thiếu điểm lưu trú chất lượng và thiếu khu vui chơi giải trí níu chân du khách.



Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Huế

Ông Hồ Xuân Vinh – Giám đốc Apec Land Huế nhận định: ”Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Huế còn rất nhiều tiềm năng bởi du lịch đang trên đà phát triển, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp còn khan hiếm nguồn cung đây sẽ là thời điểm tốt để các nhà đầu tư đầu tư bước vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Huế”.