Toàn cảnh thị trường BĐS Khánh Hòa trong quý 1/2022

Sáng 20/4, Batdongsan.com.vn, thành viên Tập đoàn PropertyGuru đã công bố Báo cáo thị trường bất động sản Khánh Hòa quý 1/2022 tại khách sạn Ibis Styles Nha Trang. Các báo cáo về thị trường bất động sản (BĐS) toàn quốc của Batdongsan.com.vn đã được công bố định kỳ hàng tháng, quý và năm dựa trên dữ liệu trực tuyến. Để cung cấp thông tin chuyên sâu hơn cho thị trường, từ đầu năm 2022, Batdongsan.com.vn chính thức công bố thêm báo cáo chi tiết về diễn biến thị trường BĐS ở các tỉnh trọng điểm, ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Khánh Hòa là một trong những địa phương sẽ được Batdongsan.com.vn thường xuyên cung cấp báo cáo thị trường BĐS trong thời gian tới. Đây là nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy cho các chủ đầu tư, đơn vị kinh doanh BĐS và cả người tìm kiếm BĐS với mục đích dẫn lối, giúp họ tự tin đưa ra các quyết định mua bán, đầu tư BĐS hiệu quả.

Báo cáo thị trường BĐS Khánh Hòa quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn thể hiện rõ nét chuyển động thị trường với những diễn biến đáng chú ý:

BĐS Khánh Hòa khởi sắc cùng tin vui ngành du lịch

Sau khoảng thời gian ảm đạm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng đã đón nhận một số tin vui như chính sách kích cầu du lịch nội địa cũng như khôi phục các đường bay quốc tế, tỷ lệ phủ vắc xin mũi 3 của Khánh Hòa đạt gần 83% tinh đến tháng 3/2022.

Cùng với đó, thị trường BĐS Khánh Hòa đã có những dấu hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2022. Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy quý 1/2022, nhu cầu tìm kiếm BĐS toàn tỉnh Khánh Hòa tăng 37% so với thời kỳ trước Covid-19 (quý 1/2019), và tăng 25% so với quý 1/2021.

Cán cân cung – cầu BĐS Khánh Hòa khá cân bằng khi lượt quan tâm và lượng tin đăng bán các loại hình BĐS có mức tăng gần bằng nhau. Cụ thể, mức độ quan tâm và lượng tin rao bán nhà riêng Khánh Hòa tăng lần lượt là 42% và 35% trong tháng 3/2022 so với tháng trước đó. Chỉ số này của loại hình chung cư là 41% và 40%.

Riêng đất nền có nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong khi lượng tin rao bán chỉ tăng 51% trong tháng 3/2022. Lực cầu vượt trội so với nguồn cung, kéo theo giá rao bán đất nền Khánh Hòa tăng 26% trong quý 1/2022 so với trung bình cả năm 2021.

Đất nền Cam Lâm: cung và cầu đều tăng, mặt bằng giá đang ở mức nào?

Huyện Cam Lâm là một trong những "điểm nóng" về BĐS của Khánh Hòa, từng nhiều lần xảy ra sốt đất cục bộ. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, quý 1/2022, lượng tin đăng bán online của đất và sản phẩm gắn liền với đất ở Cam Lâm đã tăng mạnh so với quý 1/2021. Cụ thể, lượng tin đăng biệt thự, nhà liền kề tăng đến 684%, đất nền dự án tăng 233% và đất nền tăng 111%. Cùng chiều với nguồn cung, nhu cầu tìm mua đất nền và đất nền dự án đều tăng 90%, lượng quan tâm đến biệt thự, nhà liền kề cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt bằng giá đất Cam Lâm vẫn tăng đều trong nhiều năm qua với mức tăng trung bình hàng năm đạt khoảng 10-20%. Gần đây địa bàn này lại nóng lên trước thông tin quy hoạch thành đô thị sân bay và đề xuất của VinGroup về việc triển khai đô thị thông minh.



Hiện tại, giá rao bán trung bình đất nền Cam Lâm rơi vào khoảng 9 triệu VNĐ/m2, giá đất nền dự án là 25 triệu VNĐ/m2, biệt thự, liền kề được rao bán ở mức 40 triệu VNĐ/m2. Trong khi đó, mức giá trung bình ở thị trường Nha Trang là 20 triệu VNĐ/m2 với loại hình đất nền, 39 triệu VNĐ/m2 đất nền dự án và 48 triệu VNĐ/m2 condotel.

Theo chuyên gia của Batdongsan.com.vn, "Đất nền sạch, pháp lý tốt, vẫn là kênh đầu tư sinh lời tốt tuy nhiên cần tìm hiểu kỹ để tránh rủi ro bị "cò" thổi giá đất, tạo sóng bằng cách gom đất nông nghiệp, lách luật tách thửa rồi phân lô bán với giá cao. Với tài chính quanh 1 tỷ đồng có thể mua được các nền đất nằm tại các xã thuộc Cam Lâm nằm gần quốc lộ 1A như Suối Tân, Suối Cát, Cam Hòa, Cam Hải Tây… hoặc đất gần khu công nghiệp Suối Dầu, Trảng É… Với tầm tài chính từ 1-3 tỷ thì đất phân lô quanh khu vực đầm Thủy Triều là lựa chọn tốt, nên chọn những lô đất có một phần thổ cư hoặc quy hoạch lên thổ cư. Tài chính trên 3 tỷ có thể lựa chọn những mảnh đất vị trí đẹp đón đầu quy hoạch dự án của VinGroup"

Thị trường cho thuê căn hộ Khánh Hòa “ấm” dần

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn trong quý 1/2022, chung cư là “điểm sáng” duy nhất trên thị trường BĐS cho thuê tỉnh Khánh Hòa. Quý đầu năm nay, nhu cầu tìm thuê chung cư tại Khánh Hòa tăng 8% so với quý 1/2021 và tăng gần 10% so với thời điểm trước dịch Covid-19 (quý 1/2019). Trong khi đó, các loại hình cho thuê khác như nhà riêng, nhà mặt phố giảm đến 21% và 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với thị trường chung cư cho thuê, thị trường chung cư bán có phần kém sôi động hơn khi ghi nhận nhu cầu tìm mua căn hộ không tăng giảm quá nhiều trong những năm gần đây. Năm 2021, Khánh Hòa gần như không có dự án đủ điều kiện bán hàng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, chỉ có một vài dự án tiếp tục mở bán đợt tiếp theo với số lượng vài trăm căn, chủ yếu là nhà ở xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ có khoảng 21 dự án chung cư.

Chuyên gia Batdongsan.com.vn đánh giá thị trường căn hộ tại Nha Trang sẽ phục hồi dần và sôi động khi khách du lịch quốc tế quay trở lại. Xét về dài hạn, do hạ tầng tiếp tục được đầu tư nên thị trường bất động sản Nha Trang vẫn còn biên độ tăng giá, dù không cao như khu vực vùng ven.

Hà Phương