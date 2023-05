Vị trí: Quận Nam Từ Liêm nằm về phía Tây của thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp quận Cầu Giấy, Thanh Xuân; phía Tây giáp huyện Hoài Đức, phía Nam giáp quận Hà Đông, phía Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm với ranh giới là quốc lộ 32.

Diện tích: 3.227,36ha (32,27 km2)

Dân số: 236.700 người (12/2017) là một trong những quận mới thành lập có mật độ dân cư đông đúc không kém các quận trung tâm.

Đơn vị hành chính: 10 phường

Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Mễ Trì, Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn, Phương Canh, Xuân Phương.

– Trục đường lớn: Tố Hữu, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Đại Lộ Thăng Long…

– Công viên: Mễ Trì; Mỹ Đình; Phùng Khoang

+ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

+ Bảo tàng Hà Nội

+ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

+ Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

+ Bến xe Mỹ Đình

+ Khách sạn JW Mariot

+ Tháp Keangnam Landmark72

+ 12 trường tiểu học công lập

STT Tên trường Địa chỉ 1 Tiểu học Nam Từ Liêm KĐT mới Xuân Phương, P. Xuân Phương 2 Tiểu học Cầu Diễn 1 Nguyễn Đổng Chi, Quận Nam, Cầu Diễn 3 Tiểu học Đại Mỗ 19, Hữu Hưng, P. Đại Mỗ 4 Tiểu học Tây Mỗ Thôn Miêu Nha, Phường Tây Mỗ 5 Tiểu học Phú Đô Thôn Phú Đô, Mễ Trì, Phường Phú Đô 6 Tiểu học Mễ Trì Ngõ 2, Đồng Me, P. Mễ Trì 7 Tiểu học Mỹ Đình 1 Tổ dân phố số 3, Phường Mỹ Đình 1 8 Tiểu học Mỹ Đình 2 Phú Mỹ, Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2 9 Tiểu học Nguyễn Quý Đức Tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ 10 Tiểu học Lý Nam Đế Tổ dân phố số 4 Miêu Nha, Phường Tây M 11 Tiểu học Trung Văn Trung Văn, P. Trung Văn 12 Tiểu học Phương Canh 195, Phương Canh, P. Xuân Phương

+ 11 trường THCS

STT Tên trường Địa chỉ 1 THCS Trung Văn Đường Trung Văn, phường Trung Văn 2 THCS Tây Mỗ Phố Cầu Cốc, Phường Quận Nam, Tây Mỗ 3 THCS Đại Mỗ Số 1, Tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ 4 THCS Phương Canh 392 Phương Canh, Phường Phương Canh 5 THCS Phú Đô Đường Lê Quang Đạo 6 THCS Nam Từ Liêm Khu đô thị mới Xuân Phương – Phường Xuân Phương 7 THCS Mỹ Đình 1 Tổ dân phố sô 3, phường Mỹ Đình 1 8 THCS Mỹ Đình 2 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2 9 THCS Mễ Trì Phường Mễ Trì 10 THCS Lý Nam Đế Tổ dân phố 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ 11 THCS Trần Quốc Tuấn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2

+ 3 trường THPT công lập

STT Tên trường Địa chỉ 1 THPT Trung Văn Phường Trung Văn 2 THPT Đại Mỗ Ngõ 8 đường Quang Tiến – Đại Mỗ 3 THPT Trần Quốc Tuấn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2

Hai bệnh viện công lớn nhất tại quận Nam Từ Liêm gồm:

+ Bệnh Viện Thể Thao Việt Nam

+ Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Bộ Công An

Với 20 khu đô thị lớn nhỏ, Nam Từ Liêm hiện là một trong những địa bàn tập trung nhiều khu đô thị nhất Hà Nội hiện nay, cụ thể:

Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì Khu đô thị Mỹ Đình I Khu đô thị Mỹ Đình II Khu đô thị Cầu Diễn Khu đô thị Đại Mỗ Khu đô thị Tây Mỗ Khu đô thị Phùng Khoang Khu đô thị Trung Văn Khu đô thị Mễ Trì Thượng Khu đô thị Mễ Trì Hạ Vinhome Smart City Khu đô thị Xuân Phương Vigracera Khu đô thị Xuân Phương Residence Khu đô thị Foresa Xuân Phương Tasco Khu đô thị Vinhomes Gardenia Khu đô thị FLC Premier Park Đại Mỗ Khu đô thị Louis City Đại Mỗ Khu đô thị Five Star Mỹ Đình Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì Khu đô thị FLC Garden City Khu đô thị Dream Town Tây Mỗ

Phối cảnh một góc Vinhome Smart City – khu đô thị lớn nhất quận Nam Từ Liêm

Một số dự án chung cư đã hoàn thiện hoặc đang triển khai gần đây:

– Vinhome Smart City

– Vinhome West Point

– Vinhome Skylake

– Vinhomes Green Bay

– Chung Cư Roman Plaza

– Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương

– Dự án The Emerald

– Chung cư Mỹ Đình Plaza 2

– Chung cư Florence

– Phương Canh NHS

– The Matrix One

– Imperia Smart City- Dự án Ecolife Capitol

Đường Tố Hữu, con đường dày đặc chung cư của quận Nam Từ Liêm giờ cao điểm. Ảnh: VOV

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , trong 3 năm gần nhất, giá nhà đất Nam Từ Liêm diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ, ngoại trừ đợt sụt giảm mạnh nhất vào quý 3/2020 do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên ngay sau đó, khi tâm lý thị trường tốt lên, giá rao bán nhà đất Nam Từ Liêm tăng mạnh, vượt qua đỉnh giá thời điểm trước dịch. So với quý 1/2018, giá chung cư tại Nam Từ Liêm tăng trung bình gần 7%, giá nhà đất tăng hơn 20%. Mức tăng này tương đối cao so với biên độ tăng giá trung bình của toàn thị trường Hà Nội.

Biến động giá rao bán bất động sản quận Nam Từ Liêm từ năm 2018 đến năm 2020. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 3/2021, một số mặt bằng, căn nhà mặt phố đường Phạm Hùng đang được rao bán từ 200 – gần 300 triệu/m2; các tuyến đường nhỏ bên trong khu Mỹ Đình khoảng hơn 100 triệu/m2; giá chung cư mặt đường Phạm Hùng như Vinhome Skylake; Vinhome Westpoint rao bán từ 40-50 triệu/m2; các chung cư trong khu vực Mỹ Đình dao động từ 28 triệu đến hơn 30 triệu/m2. Tuyến đường Tố Hữu, nơi có mật độ chung cư dày đặc, giá các căn hộ dao động 30-35 triệu/m2. Khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ giá chung cư rẻ hơn, từ trên 20 triệu/m2 nhưng khá ít dự án (FLC Đại Mỗ, Thăng Long Capital…), riêng các dự án của Vingroup như Vinhome SmartCity, Vinhome Mễ Trì, Vinhome Green Bay… giá căn hộ từ trên 30 đến trên 45 triệu/m2.

Giá nhà riêng tại một số ngõ nhỏ khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ, Phương Canh, Xuân Canh vẫn khá mềm, dao động từ 35-40 triệu/m2 trở lên. Khu vực Sa Đôi, Đại Mỗ lân cận siêu dự án của VinGroup giá nhà đất đã tăng khá nhiều, từ 40-70 triệu/m2, tùy vị trí. Khu vực Trung Văn giá dao động từ 45-75 triệu/m2 trở lên tùy vị trí.

Nam Từ Liêm hiện là một trong những điểm nóng của thị trường khu Tây Hà Nội khi có sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn với các dự án bất động sản "khủng". Trục đường Tố Hữu là đường nhiều chung cư nhất Hà Nội, mật độ dân cư đông đúc không kém các quận trung tâm. Các dự án mới liên tục xuất hiện, đặc biệt là hàng loạt dự án của ông lớn Vingroup tạo nên những thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng và thị trường bất động sản giao dịch sôi động.

Tuy nhiên do dân số đông, mật độ dự án dày đặc, nhiều khu vực của Nam Từ Liêm hiện đang chịu áp lực rất lớn về giao thông. Đường Phạm Hùng mật độ lưu thông khá đông nhưng ít khi xảy ra tắc do có đường trên cao và nhiều đường nhánh nhỏ. Khu vực Hồ Tùng Mậu, ngã tư Lê Quang Đạo, đường Mễ Trì Hạ hay ùn tắc vào giờ cao điểm. Riêng tuyến đường Tố Hữu do mật độ chung cư dày đặc và là tuyến đường kết nối cửa ngõ thủ đô với khu vực trung tâm nên thường xuyên ùn tắc, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Theo quy hoạch, một số tuyến đường như Lê Quang Đạo, Ngô Thì Nhậm, đường Cương Kiên kéo dài… sẽ được xây dựng trong một vài năm tới, góp phần giảm tải cho đường Tố Hữu.

Với nhiều tuyến đường huyết mạch và đang được đầu tư mạnh về hạ tầng cùng sự tham gia của nhiều ông lớn bất động sản, giá bất động sản Nam Từ Liêm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn. Hiện tại Nam Từ Liêm vẫn còn một số khu vực giá khá mềm so với tiềm năng như Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Canh, Phương Canh, là lựa chọn thích hợp cho những người có thu nhập từ trung bình trở lên, làm việc tại quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông và mạn Cầu Diễn, Phạm Văn Đồng…

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã tổng hợp và cập nhật những thông tin đầy đủ nhất về vị trí, hạ tầng, biến động giá rao bán cũng như đánh giá tiềm năng, lợi thế của bất động sản khu vực Nam Từ Liêm để người mua nhà dễ dàng tìm hiểu, so sánh và lựa chọn ngôi nhà có giá bán, vị trí phù hợp.

