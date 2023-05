Vị trí: Quận Hà Đông nằm ở phía Tây Hà Nội, vị trí giữa sông Nhuệ và sông Đáy, tiếp giáp các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai.

Diện tích: Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo nghị định số 01/2006/NĐ-CP, quận có 4.791,74 ha.

Dân số: 173.707 người.

Đơn vị hành chính: 17 phường

Biên Giang, Đồng Mai, Yên Nghĩa, Dương Nội, Hà Cầu, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Kiến Hưng, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yết Kiêu.

Hà Đông là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi các tỉnh phía Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Hà Đông có vị trí chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội chạy qua địa bàn quận.

+ Các trục đường lớn: quốc lộ 6; quốc lộ 21B; Quang Trung – Ba La; Lê Trọng Tấn; …

+ Công viên: Vườn hoa Hà Đông; Công viên Thiên Văn Học; Công viên Văn Phú; Công viên Thể Thao Hà Đông

+ Bến xe: Yên Nghĩa

+ Siêu thị lớn: Aeon Mall Hà Đông; Metro Hà Đông; BigC Hà Đông; Co.opmart Hà Đông; Vinmart Hà Đông; Đức Thành Hà Đông…

+ Các dự án đường sắt đô thị: tuyến số 2A (Cát Linh – Hà Đông)

+ Trường Tiểu học

STT Tên trường Địa chỉ 1 Tiểu học Yên Nghĩa Phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Yết Kiêu 2 Tiểu học Văn Yên Phố Nguyễn Công Trứ, phường Phúc La 3 Tiểu học Vạn Phúc Phường Vạn Phúc 4 Tiểu học Văn Khê Phường Văn Khê 5 Tiểu học Trần Phú Đường Thanh Bình 6 Tiểu học Phú Lương II Tổ 6 Phường Phú Lương 7 Tiểu học Phú Lãm Thanh Lãm, Phú Lãm 8 Tiểu học Phú La Khu đô thị Văn Phú 9 Tiểu học Nguyễn Trãi Số 2, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi 10 Tiểu học Nguyễn Du Đường 19-5, Phường Văn Quán 11 Tiểu học Lê Trọng Tấn Phường Yên Nghĩa 12 Tiểu học Lê Lợi Phường Hà Cầu 13 Tiểu học Lê Hồng Phong Đường Lê Hồng Phong Phường Hà Cầu 14 Tiểu học Kim Đồng Phường Dương Nội 15 Tiểu học Kiến Hưng Đa Sỹ, P. Kiến Hưng 16 Tiểu học Dương Nội A Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội 17 Tiểu học Dương Nội B La Nội, Dương Nội 18 Tiểu học Đồng Mai I Phường Đồng Mai 19 Tiểu học Đồng Mai II Tổ dân phố 14- Phường Đồng Mai II 20 Tiểu học An Hưng Khu đô thị Dương Nội 21 Tiểu học Đoàn Kết 2 KĐT Mỗ Lao, Mỗ Lao, Phường Mộ Lao 22 Tiểu học Biên Giang Giang Chính – Phường Biên Giang

+ Trường THCS

STT Tên trường Địa chỉ 1 THCS Biên Giang Tổ dân phố Yên Phúc, phường Biên Giang 2 THCS Đồng Mai Tổ 7 – Phường Đồng Mai 3 THCS Dương Nội Phường Dương Nội 4 THCS Kiến Hưng Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng 5 THCS Lê Hồng Phong 123 Lê Hồng Phong, Hà Cầu 6 THCS Mỗ Lao Khu đô thị Mỗ Lao, P.Mộ Lao 7 THCS Nguyễn Trãi Số 2- Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Nguyễn Trãi 8 THCS Phú La Đường Văn La, Phú La 9 THCS Phú Lãm Thanh Lãm, Phú Lãm 10 THCS Phú Lương THCS Phú Lương 11 THCS Văn Khê Đường Phan Đình giót – La Khê 12 THCS Văn Yên Phường Phúc La 13 THCS Yên Nghĩa Yên Lộ, Yên Nghĩa 14 THCS Trần Đăng Ninh Số 90-Bế Văn Đàn-Phường Quang Trung 15 THCS Lê Lợi 160 Lê Lợi – Phường Hà Cầu 16 THCS Vạn Phúc Số 91 Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố Độc Lập, Phường Vạn Phúc 17 THCS Mậu Lương Khu đấu giá tái định cư, Phường Kiến Hưng 18 THCS Lê Quý Đôn Khu đô thị An Hưng – Dương Nội 19 THCS Văn Quán Khu đô thị Văn Quán, p. Văn Quán

+ Trường THPT

STT Tên trường Địa chỉ 1 THPT Lê Lợi Số 72 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi 2 THPT Quang Trung Ngõ 2, Phường Quang Trung 3 THPT Trần Hưng Đạo Phường Phú Lãm 4 THPT Lê Quý Đôn 3, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi 5 THPT Chuyên Nguyễn Huệ 560 B Quang Trung

Hà Đông là nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính và trường đại học lớn của Hà Nội

Học viện Quân y

Học viện Chính trị Quân sự

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Văn phòng Thành ủy Thành phố Hà Nội

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

…

Bệnh Viện Tuệ Tĩnh – Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Hà Đông

Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức.

Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản

Bệnh viện mắt Hà Đông, Hà Nội

Viện Bỏng quốc gia

Với hơn 20 khu đô thị lớn nhỏ, quận Hà Đông nằm trong top những địa bàn có nhiều dự án khu đô thị nhất Hà Nội, trong đó có nhiều khu đô thị rộng từ 30-50 ha như khu đô thị Văn Phú, Kiến Hưng, Xa La… Riêng khu đô thị Dương Nội là một trong những khu đô thị lớn nhất Hà Nội, diện tích gần 200 ha.

– Danh sách khu đô thị quận Hà Đông

Khu đô thị Mỗ Lao

Khu đô thị Văn Quán

Khu đô thị Văn Khê Khu đô thị An Hưng Khu đô thị Văn Phú Khu đô thị Dương Nội Khu đô thị Đồng Mai Khu đô thị Thanh Hà Khu đô thị La Khê Khu đô thị Xa La Khu đô thị Geleximco Khu đô thị Lê Trọng Tấn Khu đô thị Kiến Hưng Khu đô thị Park City Khu đô thị Phú Lãm Khu đô thị Phú Lương Khu đô thị Usilk City Khu đô thị Văn La – Văn Khê Khu đô thị Nam La Khê – Bông Đỏ Khu đô thị Yên Nghĩa Khu đô thị Vạn Phúc Khu đô thị TSQ Galaxy

– Một số dự án chung cư mới hoàn thiện hoặc đang triển khai tại Hà Đông:

Ngoài các khu đô thị, Hà Đông cũng có nhiều dự án chung cư quy mô lớn đã phát triển ổn định thành các quần thể cư dân như khu chung cư Ngô Thì Nhậm, làng Việt kiều Châu Âu Euroland, khu chung cư Samsora Premier 105, khu chung cư Hyundai Hillstate, khu chung cư TNR Goldsilk Complex,….

Hiện tại trên địa bàn quận Hà Đông vẫn đang có nhiều dự án chung cư tiếp tục được xây dựng, triển khai. Dưới đây Batdongsan.com.vn cập nhật một số dự án chung cư mới bàn giao hoặc đang triển khai xây dựng tại Hà Đông:

+ Chung cư Bid Redence: đang xây thô chuẩn bị cất nóc, giá từ 22 triệu đồng/m2, dự kiến bàn giao trong năm 2022

+ Chung cư Anland Lake View: đã cất nóc, đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, dự kiến bàn giao trong năm 2021, giá từ 31 triệu/m2

+ Chung cư The Terra An Hưng: đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, dự kiến bàn giao trong năm 2021, giá từ 24-26 triệu đồng/m2

+ Chung cư Anland Premium: bàn giao tháng 10/2020, giá từ 28 triệu đồng/m2

+ Dự án Hatay Millennium: tổ hợp căn hộ và văn phòng, trung tâm thương mại, bàn giao cuối năm 2020, giá từ 25 triệu/m2

…

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , trong hơn 3 năm từ 2018 đến hết quý 1/2021, giá chung cư, nhà riêng tại Hà Đông diễn biến theo xu hướng tăng, đặc biệt là từ cuối năm 2019. Nếu năm 2018, giá rao bán ở cả hai loại hình này tăng giảm đan xen và khá ổn định thì từ cuối 2019 giá có xu hướng tăng mạnh và không chịu ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid-19 trong cả năm 2020. Tính đến hết quý 1/2021, giá chung cư Hà Đông đã tăng trung bình khoảng 17%, giá nhà riêng tăng trung bình khoảng 26% so với quý 1/2018. Mức tăng này khá tốt so với mặt bằng chung của thị trường. Nếu so với bất động sản quận Nam Từ Liêm, địa bàn lân cận Hà Đông và cùng thuộc khu vực Tây Hà Nội, giá chung cư, nhà riêng tại Hà Đông tăng trưởng tốt hơn.

Giá rao bán bình quân căn hộ chung cư và nhà riêng quận Hà Đông trong 3 năm (2018-2020). Nguồn: Batdongsan.com.vn

Với căn hộ chung cư, so với hai quận giáp ranh là Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, giá rao bán bình quân căn hộ tại quận Hà Đông có mặt bằng thấp hơn do có ít dự án cao cấp, hạng sang. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá rao bán bình quân các căn hộ quận Hà Đông trong 4 tháng đầu năm nay chỉ từ 22-24 triệu/m2. Trong đó các căn hộ tầm trung giá từ 24-26 triệu/m2 như The K Park, HaTay Millennium, Samsora, Anland Premium, Anland Complex…; căn hộ giá rẻ, nhà ở xã hội từ 17-20 triệu/m2 như Mipec Kiến Hưng; FLC Star Tower, Xuân Mai Complex, một số tòa trong khu đô thị Geleximco…; căn hộ được "định danh" ở dòng sản phẩm cao cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay với giá trên 30 triệu/m2 như: Season Avenue; Mullbary Lane; Anland Lake view.

Theo khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn thời điểm giữa tháng 6/2021, giá nhà mặt phố các tuyến đường chính của Hà Đông như Quang Trung, Trần Phú, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Khuyến, Tô Hiệu… dao động từ 110 triệu đến gần 200 triệu/m2. Riêng tuyến đường Lê Lợi, nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Đông có giá rao bán nhà mặt phố cao nhất quận, từ trên 200 triệu/m2 tùy vị trí. Một số căn vị trí đẹp có giá rao bán lên tới trên 400 triệu đồng/m2. Nhà riêng trong các ngõ nhỏ quận Hà Đông có giá rao bán dao động từ 50 triệu/m2 trở lên, một số vị trí xa trung tâm giá có thể mềm hơn, từ 35-40 triệu/m2. Với ngõ ô tô, vị trí gần các tiện ích hoặc gần đường lớn giá từ trên 70 triệu/m2 trở lên.

Như vậy mặt bằng giá bất động sản quận Hà Đông còn khá mềm nhưng phân bổ không đều, các vị trí lõi trung tâm quận và gần các tuyến đường lớn khá đắt đỏ, trong khi những khu vực hạ tầng kém phát triển, xa trung tâm như Yên Nghĩa, Phú Lãm, Phú Lương, Đồng Mai giá còn khá mềm.

Hà Đông từng là "điểm đen" của nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài như: Usilk City, Booyoung Vina; Tòa tháp Thiên Niên Kỷ… Những năm gần đây, cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng cho khu Tây Hà Nội, bất động sản Hà Đông được hưởng nhiều lợi thế dù không đột phá như Nam Từ Liêm. Cụ thể, việc hoàn thiện trục đường Lê Văn Lương kéo dài (Tố Hữu) và đường Lê Trọng Tấn đã góp phần thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị của khu vực này với hàng loạt chung cư, khu đô thị mới. Khu đô thị Dương Nội cũng hoàn thành tiếp nhiều hạng mục thu hút cư dân về sinh sống đông đúc hơn. Gần đây nhất, việc hoàn thành và đưa vào vận hành đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông giúp giá bất động sản lân cận tăng 10-20%.

Đường Quang Trung, Hà Đông thường xuyên ách tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: internet

Hiện tại hạ tầng quận Hà Đông đã phát triển khá ổn định và hoàn chỉnh, nhất là khu Văn Quán, La Khê – Văn Khê, Dương Nội, Mỗ Lao… nên giá bất động sản tại những khu vực này khó có đột phá. Tuy nhiên, do mặt bằng giá bất động sản còn khá mềm nên dư địa tăng giá vẫn tốt với những nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt tại những khu vực chưa phát triển mạnh hạ tầng như Phú Lãm, Phú Lương, Đồng Mai, Yên Nghĩa.

Với người mua để ở, Batdongsan.com.vn đánh giá quận Hà Đông có hạ tầng hoàn chỉnh, nhiều bệnh viện, trường học, là trung tâm văn hóa, hành chính của Hà Nội, giá bất động sản còn mềm, các loại hình bất động sản đa dạng… nên rất thích hợp mua để ở, đặc biệt là những người làm việc tại các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm hoặc khu Mỹ Đình, Cầu Giấy. Ngoài chung cư, Hà Đông cũng có nhiều dự án liền kề, biệt thự, shophouse trong các khu đô thị hoàn chỉnh hạ tầng nên có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển đô thị nóng trong mấy năm gần đây khiến giao thông kết nối từ Hà Đông vào trung tâm thường xuyên quá tải, đặc biệt trên hai tuyến đường chính là Quang Trung và Tố Hữu. Đường sắt trên cao chậm đưa vào sử dụng trong khi ít tuyến đường nhánh khiến các trục chính hay quá tải vào giờ cao điểm. Do đó, người mua nên xem xét việc di chuyển trên các tuyến đường đến nơi làm việc có thuận tiện hay không trước khi quyết định mua nhà quận Hà Đông.

Nhìn chung với mặt bằng giá mềm, bất động sản Hà Đông vẫn có dư địa tăng giá tốt trong tương lai. Đây cũng là địa bàn có nhiều lựa chọn nhà đất giá mềm cho người thu nhập trung bình thấp như căn hộ chung cư, nhà đất diện tích nhỏ giá trên 1 tỷ đồng tại khu vực giáp Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai…

Tổng quan thông tin cho người tìm mua nhà quận Hà Đông… Trên đây, Batdongsan.com.vn đã tổng hợp và cập nhật những thông tin đầy đủ nhất về hạ tầng, biến động giá rao bán cũng như đánh giá tiềm năng, lợi thế của bất động sản quận Hà Đông để người mua nhà dễ dàng tìm hiểu, so sánh và lựa chọn ngôi nhà có giá bán, vị trí phù hợp.

Ngọc Sương

