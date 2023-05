Top 10 giao dịch bất động sản giá trị nhất nước Mỹ năm 2020

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến không ít thị trường bất động sản trên toàn cầu “điêu đứng”, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian trầm lắng, thị trường này dần sôi động trở lại, đặc biệt là phân khúc nhà ở cao cấp dành cho giới siêu giàu.

Nhìn vào danh sách 10 giao dịch bất động sản giá trị nhất nước Mỹ năm 2020 do Jonathan Miller – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty thẩm định giá Miller Samuel tổng hợp, có thể thấy các thị trường trọng điểm, có danh tiếng lâu đời như New York, Palm Beach và Los Angeles vẫn được giới “đại gia” ưa chuộng. Top 10 giao dịch giá trị nhất có giá từ 60 triệu USD trở lên, tập trung ở các thành phố lớn, trong đó có tới 4 giao dịch là các căn hộ trong cùng một tòa nhà ở New York, một lần nữa chứng tỏ nhà hạng sang New York vẫn bán chạy bất chấp đại dịch . Hai thành phố khác là Palm Beach và Los Angeles cũng có 2-3 đại diện, số lượng tương tự năm ngoái nhưng tổng giá trị giao dịch lại sụt giảm. Xét trên toàn top 10, tổng giá trị giao dịch cũng giảm từ 1,2 tỷ USD trong năm ngoái xuống còn 850 triệu USD trong năm nay.