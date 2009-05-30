Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcTP HCM - Bổ sung bảng giá đất tại 3 quận, huyện
TP HCM - Bổ sung bảng giá đất tại 3 quận, huyện

Theo đó, tại quận 5: đường Vạn Kiếp (trọn đường): 11,7 triệu đồng/m2; đường Vạn Tượng: 13,9 triệu đồng/m2; đường Võ Trường Toản: 10,9 triệu đồng/m2; đường Vũ Chí Hiếu: 13,1 triệu đồng/m2; đường Xóm Chỉ: 9,1 triệu đồng/m2.
Tại quận 12: đường Tân Thới Hiệp 22 (đoạn từ Hiệp Thành 37 đến phía sau Trạm điện Hóc Môn): 1,3 triệu đồng/m2; Trung Mỹ Tây 08 (đoạn từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh): 1,7 triệu đồng/m2.
Riêng huyện Bình Chánh: Hương lộ 11 (đoạn từ ngã ba Đinh Đức Thiện – Tân Quý Tây đến ngã ba Hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuân): 1,5 triệu đồng/m2; Kinh Liên vùng (Kinh Trung ương) đoạn từ đường Vĩnh Lộc đến ranh Q. Bình Tân: 1,1 triệu đồng/m2.
Theo Sai Gon Giai phong
