TP.HCM: Giá sơ cấp căn hộ tăng nhẹ, thứ cấp giảm 5-10%

Giá căn hộ sơ cấp tăng nhẹ

Dù số lượng sản phẩm chào bán và nhu cầu mua nhà giảm mạnh, giá BĐS, đặc biệt là phân khúc căn hộ vẫn ghi nhận tăng trong quý 1/2020 vừa qua.

Cụ thể, số liệu báo cáo thị trường nhà đất tại TP.HCM trong quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, số lượng sản phẩm căn hộ chào bán trong 4 tháng đầu năm giảm đến 27% trong khi nhu cầu tìm kiếm phân khúc này cũng giảm xuống 16% so với 1 quý trước đó. Loại hình căn hộ cao cấp và trung cấp ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây với số lượng tin rao bán sản phẩm giảm đến 25%, nhu cầu mua giảm lần lượt từ 29-30% so với quý trước. Nhà ở bình dân, phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực tuy ghi nhận nhu cầu tìm mua có mức độ suy giảm thấp nhất nhưng số lượng tin rao bán lại giảm khá mạnh, xuống chỉ còn khoảng 63% so với thời điểm cuối năm 2019.