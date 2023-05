Đất nền luôn nằm trong tầm ngắm

Trong nhiều năm liền, đất nền luôn là kênh đầu tư được ưu tiên nhờ tâm lý chuộng thổ của người Việt. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu sở hữu lâu dài, đất nền còn có biên độ tăng giá ổn định và duy trì giá trị cao. Với mức giá vừa phải và tính thanh khoản cao, các dự án đất nền luôn trong tình trạng cháy hàng dù thị trường chung sôi động hay trầm lắng. Ngoài ra, so với căn hộ, đất nền khi xây dựng nhà liền thổ mang lại tính riêng tư, an toàn và chậm xuống cấp hơn.

Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2019, đất nền tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi khuấy động thị trường, tạo nên cơn sốt ở nhiều khu vực. Riêng tại TP.HCM, quỹ đất đang dần cạn kiệt, đối lập với mức tăng trưởng kinh tế và bùng nổ dân cư. Bình quân sau mỗi 10 năm, giá đất tại TP.HCM tăng ít nhất 3 lần.

Theo dự báo của nhiều đơn vị nghiên cứu, thị trường BĐS cuối 2019 – đầu 2020 sẽ không nhiều chuyển biến, mức giá tăng cao sẽ khiến nhà đầu tư chùn tay. Tuy nhiên, với người sành sỏi, thị trường luôn tiềm ẩn cơ hội tại những dự án đắc địa như mặt tiền đường lớn hay ven sông. Kinh nghiệm cho thấy, những sản phẩm này luôn được săn đón dù giá có cao hơn 20 – 30%, thậm chí 50% sản phẩm thông thường.

Giá đất Cần Giuộc tăng cao

Theo các nhà quy hoạch, khu đô thị vệ tinh phía Nam thành phố sở hữu vị trí vô cùng chiến lược với hạ tầng được đầu tư mạnh và giao thông thuận tiện. Trong đó, Cần Giuộc đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM, cách Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 20 phút di chuyển, liền kề các khu công nghiệp sạch, cảng quốc tế Long An, cụm cảng quốc tế Hiệp Phước – nơi được kỳ vọng trở thành đô thị cảng biển lớn và hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.



Các dự án tại Cần Giuộc đang có mức tăng trưởng ổn định từ 30 – 35%/năm tuỳ khu vực

So với các khu vực khác, quỹ đất Cần Giuộc không còn nhiều, điều này khiến khả năng thanh khoản của đất Cần Giuộc cao. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tại Cần Giuộc có 26 dự án quy mô từ 10ha đến hơn 200ha, nguồn cung mới tập trung chủ yếu trong giai đoạn từ 2016 – 2017. Dù quy mô lên đến vài nghìn nền song đa số các dự án kể trên ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao kỷ lục, đạt 90 – 95% chỉ sau vài tuần công bố.

Từ năm 2018 đến nay, giao dịch tại Cần Giuộc chủ yếu là thứ cấp đến từ các dự án cũ. Một số dự án đã có sổ đỏ theo đúng cam kết là lý do thu hút khách mua quay trở lại khu vực này. Nhìn chung, các dự án tại Cần Giuộc đang có mức tăng trưởng ổn định từ 30 – 35%/năm tuỳ khu vực. Đơn cử, một số dự án chào bán năm 2017 với giá khởi điểm 10 triệu/m2 thì nay đã tăng lên 18 – 25 triệu/m2. Đặc biệt, những dự án ven sông Soài Rạp tính từ lúc giới thiệu sản phẩm đợt đầu tiên trong năm 2016 – 2017 đến nay giá thứ cấp đã tăng gấp 3.

Một môi giới tự do ở khu vực Long An cho biết: “Cần Giuộc, Đức Hòa vẫn được xem là vùng trũng giá và nhiều tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai. Bên cạnh nhu cầu an cư của những gia đình trẻ, đối tượng khách hàng chủ yếu là những người muốn tích lũy bất động sản khi giá còn mềm”.

Anh Trần Văn Quyết, một nhà đầu tư cá nhân tại Q.7, TP.HCM chia sẻ: “Giữa năm 2018, tôi có dư khoảng 1,1 tỷ đồng nên đầu tư vào đất nền ven sông tại Cần Giuộc. Người bạn cùng mua với tôi đã bán ra sau 3 tháng, lời 300 triệu đồng. Còn miếng đất đó của tôi để đến bây giờ có khách muốn mua lại với mức giá hơn 1,7 tỷ nhưng tôi vẫn chưa có dự định bán”.

Đầu tư sinh lời hiệu quả với Hiep Phuoc Harbour View

Hiện nay, thị trường đất nền Cần Giuộc tập trung sôi động nhất nằm quanh các trục chính, nơi tọa lạc của nhiều khu đô thị tiềm năng. Đáng chú ý trong quý 4/2019 là dự án đất nền nhà phố ven sông Hiep Phuoc Harbour View tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 20 phút và cách Quận 1 chỉ 30 phút. Thừa hưởng 2km bờ sông Soài Rạp, cư dân dự án Hiep Phuoc Harbour View vừa có thể tận hưởng không gian sông nước thanh bình, yên ả, vừa có thể kết nối nhanh chóng với các tiện ích đẳng cấp xung quanh.

Hiep Phuoc Harbour View có quy mô 30,2ha với 1.557 nền nhà phố ven sông. Dự án có quy hoạch bài bản theo mô hình khu đô thị hiện đại. Song song với đó, dự án còn tích hợp đầy đủ các tiện ích của một khu dân cư sinh thái kiểu mẫu với công viên bờ sông, quảng trường xanh, đồi vọng cảnh,…



Với công viên bờ sông, quảng trường xanh, đồi vọng cảnh,… Hiep Phuoc Harbour View

tích hợp đầy đủ các tiện ích của một khu dân cư sinh thái kiểu mẫu

Đặc biệt hơn, Hiep Phuoc Harbour View đáp ứng tốt cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư với mức giá chỉ từ 1,29 tỷ đồng/nền, thời gian thanh toán kéo dài trong 24 tháng, đợt đầu chỉ 15%.

Với nhiều lợi thế nổi bật, đất nền Hiep Phuoc Harbour View được dự báo sẽ trở thành đích đến tiềm năng dành cho khách hàng an cư và đầu tư.

Gia Hân

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/22/tp-hcm-hiem-nguon-cung-dau-la-giai-phap-an-cu-va-tich-luy-cho-nguoi-tre