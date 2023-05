TP.HCM khan hiếm dự án, bất động sản vùng ven “trúng giá”

Giá đất nền vùng ven “leo thang”

Theo Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được công nhận chủ đầu tư, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm 2018.

HoREA cho rằng, sự sụt giảm này là hệ lụy những khó khăn về mặt pháp lý cũng như những bất cập của các quy định hiện hành, những thủ tục hành chính chậm trễ. Ngoài ra, việc chậm tính tiền sử dụng đất cũng khiến nhiều dự án bất động sản trên địa bàn TP.HCM bị ách tắc hồ sơ.



Trong đó, nhiều hồ sơ tính tiền sử dụng đất kéo dài cả năm vẫn chưa giải quyết xong, bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, bị chuyển lòng vòng, không trình được lên hội đồng thẩm định giá đất và UBND TP.HCM. Chính vì thế, càng về giai đoạn cuối năm 2019, thị trường bất động sản lại càng ghi nhận nhiều sự sôi động của phân khúc đất nền vùng ven.

Theo ghi nhận, các nền đất phân lô đã có sổ (chào bán khoảng 3-4 năm trước) tại khu ven Sài Gòn hiện giá không lên nhanh so với thời điểm sốt đất giai đoạn cuối năm 2017-2018 nhưng mức tăng vẫn ít nhất từ 15% so với thời điểm đầu năm 2019. Những nền đất diện tích nhỏ từ 50-60m2 giá vẫn âm thầm tăng, mặc dù sức mua không bằng so với thời điểm trước đó.

Điển hình, tại khu vực Long Trường, Long Phước (quận 9), giá các nền đất diện tích khoảng 50m2 hiện chào giá từ 2,1-2,3 tỷ đồng/căn, giá này đã tăng 300-350 triệu đồng/nền so với đầu năm 2019.

Hay như tại khu vực quận 2, giá bán các nền đất diện tích 60m2 trong hẻm 6m cũng tăng khoảng 250 triệu đồng/nền so với đầu năm 2019. Trong khi đó, ở Bình Chánh, các nền đất diện tích nhỏ đang chào giá khoảng 1,7-1,9 tỷ đồng/nền/diện tích 50m2, giá này cũng tăng khoảng 200 triệu đồng so với các căn chào bán trước đó 4 tháng.

Đáng chú ý, sau cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và TP.HCM về kế hoạch triển khai dự án cầu Cát Lái hồi tháng 4 vừa qua, giá đất nền tại Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) lại thêm lần nữa lại "leo thang". Cụ thể, so với năm 2018, giá đất tại Nhơn Trạch hiện nay tăng lên ít nhất 30-40%.

Theo số liệu cung cấp từ nhiều sàn môi giới tại địa phương thì con số về giao dịch thành công tại đây khá khả quan, tỷ suất lợi nhuận trung bình một quý có thể lên đến 20%. Như vậy, nếu như đầu năm 2016, nhà đầu tư bỏ ra 300-800 triệu mua một lô đất đẹp thì sau 3 năm, giá bán ra ít nhất cũng tầm 850 triệu, cao có thể lên đến 7 tỷ/lô. Riêng tại khu vực Long Thọ, nếu giá đất trước đây chỉ có vài triệu/m2 thì nay đã tăng lên đến 20 triệu/m2.

Nhà xây sẵn tại vùng ven “trúng giá”

Không chỉ có đất nền tăng giá mà những căn nhà phố được xây sẵn tại vùng ven TP.HCM cũng “trúng giá” trong thời gian qua. Bởi lẽ, trước bối cảnh giá đất vẫn âm thầm tăng, nhiều người chọn giải pháp đầu tư mua nhà đã xây sẵn để vừa tiết kiệm được thời gian, công sức xây dựng, vừa tiết kiệm được nguồn vốn nhờ giá bán “mềm” hơn so với tổng số vốn đầu tư mua đất và xây dựng.



Thị trường bất động sản vùng ven ngày càng sôi động nhờ giá nhà, đất tăng lên đáng kể

Đối với giá bán nhà xây sẵn, nếu như cách đây 2 năm những căn nhà 2 tầng tại khu ven Sài Gòn được chào bán với mức giá từ 1,4-1,6 tỷ đồng/căn thì hiện nay giá các căn nhà này đã ở mức từ 2,9-3,2 tỷ đồng/căn. Riêng tại khu vực quận 9, huyện Nhà Bè, những căn nhà 2-3 tầng hầu hết được rao bán với mức giá từ 2,5-3,5 tỷ đồng/căn và sức mua khá tốt. Đa số khách mua là những người có nhu cầu ở thực.

Thực tế cho thấy, nhiều căn nhà phố được mua đi bán lại từ 2-4 nhà đầu tư trước đó, sau mỗi đợt bán ra mức chênh có thể đạt từ 300-400 triệu đồng/căn. Những nhà đầu tư sở hữu nhà phố trong các khu dân cư mới thuộc khu ven Sài Gòn ở thời điểm này đa số là mua lại từ các nhà đầu tư khác, và tiếp tục đón đầu nhu cầu ở thực.

“Nếu so với thời điểm cách đây 2 năm, sức mua nhà phố xây dựng sẵn tại khu ven TP.HCM hiện tại có phần chững hơn, nguyên nhân chính là giá đã tăng cao. Mặc dù vậy, các căn nhà có hẻm rộng xe hơi vào được, sức mua vẫn khá tốt”, một nhà đầu tư cho hay.

Được biết, tại các khu vực lân cận trung tâm TP.HCM như quận 9, quận 2, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè…, nhu cầu tìm kiếm các căn nhà xây mới có giá bán trên dưới 3 tỷ đồng/căn của những người mua nhà để an cư cũng đang tăng cao. Theo đó, giá bán ghi nhận tăng trưởng trung bình khoảng 20% trong vòng 1 năm (trừ thời điểm nóng sốt nhà đất).

