TP.HCM muốn kéo dài đường Võ Văn Kiệt tới Long An

Cụ thể, đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM đang tiếp tục giai đoạn thực hiện dự án nối dài tuyến đường từ nút giao quốc lộ 1 tới nút giao Tân Tạo – Chợ Đệm (Bình Chánh). Theo thống nhất giữa hai bên, đường Võ Văn Kiệt trong thời gian tới sẽ được nghiên cứu nối dài từ TP.HCM đến Khu công nghiệp Hải Sơn – Tân Đô (huyện Đức Hòa).



Đường Võ Văn Kiệt là trục đại lộ Đông – Tây của TP.HCM

Quốc lộ 50 từ Bình Chánh (TP.HCM) cũng được mở rộng để nối với Cần Giuộc (Long An). Tuyến đường này phía TP.HCM đang có chiều rộng 9-15m, dự kiến sẽ mở rộng lên quy mô 6 làn xe, bề rộng 34m. Còn đoạn qua tỉnh Long An chưa có kế hoạch mở rộng. Tỉnh Long An cho biết sẽ cùng với các đơn vị liên quan tiến hành mở rộng tuyến đường để đồng bộ với TP.HCM.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM sẽ làm đường song song với Quốc lộ 50 từ đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh) đến Long An.

Đối với Quốc lộ 1 phía TP.HCM trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ được mở rộng 52m đoạn từ nút giao Bình Thuận đến Tân Kiên (Bình Chánh). Bề rộng hiện tại chỉ 24m. Đoạn còn lại đến ranh Long An sẽ được đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

TP.HCM và Long An cũng sẽ nghiên cứu mở đường dài khoảng 19,8km phía Tây Bắc, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu tuyến đường nằm tại quốc lộ 1 (Bình Tân), điểm cuối nằm tại Vành đai 4 gần thị trấn Hậu Nghĩa (Long An). Tuyến đường này có vai trò quan trọng giúp kết nối TP.HCM với Long An, các tỉnh miền Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác cũng được nghiên cứu đầu tư mở rộng, nối dài như đường Long Hậu (nối từ huyện Nhà Bè với đường tỉnh 826E huyện Cần Giuộc), đường Nguyễn Văn Bứa, đường Lê Văn Lương, (Hóc Môn) kết nối đường tỉnh 824 (huyện Đức Hòa)…

