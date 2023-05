TP.HCM: người mua đổ về thị trường thứ cấp săn căn hộ

Dù có tâm lý muốn mua dự án mới để có thể hưởng gói hỗ trợ vay thanh toán theo tiến độ từ phía chủ đầu tư nhưng vì giá nhà sơ cấp rao bán quá cao, nguồn cung lại ít, anh Tuấn (Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận) chuyển hướng sang tìm cơ hội ở thị trường thứ cấp. Trước khi tìm mua căn hộ thứ cấp, anh có tìm hiểu một số dự án căn hộ tại quận 7 đang triển khai, nhưng so về vị trí, chất lượng và diện tích thì tài chính của gia đình anh không phù hợp. Vì vậy, anh quyết định mua một căn đã bàn giao gần 5 năm diện tích 75m2 với giá 3,2 tỷ đồng (tương đương 44 triệu/m2).

“Nếu với diện tích tương đương, trên cùng một khu vực, giá bán ở dự án mới phải lên tới 55-60 triệu đồng/m2. Còn mua căn hộ thứ cấp ở mấy dự án cũ, đã sử dụng 3-5 năm thì tầm giá 40-45 triệu đồng/m2 còn nhiều lựa chọn. Mua nhà ở tầm khả năng kinh tế cho phép, gia đình sẽ không phải chịu áp lực quá lớn, dù không được hưởng ưu đãi vay từ chủ đầu tư nhưng phải chấp nhận được này thì mất kia”, anh Tuấn cho hay.

Các dự án chung cư đã hoàn thiện đang được tìm kiếm sôi động trên thị trường nhờ lợi thế giá bán.

Cũng tìm mua nhà tại một dự án căn hộ TP. Thủ Đức đã bàn giao gần 3 năm, anh Cường (P. Cát Lái, TP. Thủ Đức) chia sẻ, khó khăn nhất khi tìm nhà mua lại là phải xoay một khoảng tài chính lớn để thanh toán luôn cho chủ nhà. Anh may mắn vì có người quen hỗ trợ nên làm hồ sơ tự vay ngân hàng khá thuận lợi. Việc mua căn hộ thứ cấp thay vì đi mua nhà hình thành trong tương lai tiết kiệm được không ít tài chính cho gia đình. Theo anh, giá bán thứ cấp đang rất cạnh tranh, nhiều căn hộ chung cư quận 2 nếu mua sơ cấp thì giá 80 -120 triệu đồng/m2, nhưng nhà thứ cấp còn rất nhiều căn hộ tầm 65-70 triệu đồng/m2, vị trí thậm chí còn đẹp hơn so với nhiều dự án đang triển khai.

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, trong bối cảnh nguồn cung sơ cấp TP.HCM đang sụt giảm nghiêm trọng, không ít người mua nhà có xu hướng dịch chuyển sang tìm mua nhà ở các dự án hiện hữu đã bàn giao. Tầm tài chính được tìm mua nhiều rơi vào khoảng giá từ 35-40 triệu đồng/m2. Loạt dự án căn hộ hiện hữu tại quận 9, quận Thủ Đức, căn hộ Bình Tân, Bình Chánh hay quận 12 có giá trên dưới 2,5-3 tỷ đồng có lượt tìm kiếm tăng khá nhiều. Yếu tố chính khiến nhiều người mua nhà chuyển hướng sang săn hàng trên thị trường thứ cấp là giá bán mềm hơn và dễ tìm được sản phẩm đầu tư và đầu cơ ngộp tài chính, tài sản thanh lý, phát mãi.

Chia sẻ từ một số sàn giao dịch nhà đất tại TP.HCM, trong 6 tháng qua, lượng sản phẩm BĐS ký gửi cần bán lại trên các sàn thứ cấp có xu hướng tăng 20-30%. Riêng thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8, số căn hộ thứ cấp ký gửi bán lại tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhiều sản phẩm cần bán gấp trong 1-2 tháng tới với giá thấp hơn 7-10% so với tầm giá thị trường hiện tại. Rổ hàng chờ bán chủ yếu tập trung ở các dự án triển khai tại khu vực TP. Thủ Đức, giá từ 45 triệu đồng/m2 trở lên. Do cần bán gấp nên chủ nhà sẽ chấp nhận thương lượng với khách để ra mức giá phù hợp hơn. So với kỳ vọng ban đầu, hầu hết chủ nhà hiện chỉ mong thu về khoản lời “cho có”, thậm chí chỉ cần thu hồi lại vốn ban đầu. Người mua thứ cấp sẵn tiền mặt, vừa có nhiều lựa chọn vừa nắm thế chủ động trong các cuộc thương thảo, đàm phán nên có thể gom được nhà giá mềm hơn so với cuối năm 2021.

Sự thiếu hụt nguồn cung sơ cấp là một trong những yếu tố khiến người mua chuyển dịch sang tìm nhà thứ cấp. Ảnh minh họa

Theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, thị trường BĐS TP.HCM đang trong tình trạng giá nhà sơ cấp liên tục tăng vì chi phí và doanh nghiệp tham vọng lãi lớn, còn thị trường thứ cấp giảm do giới đầu cơ bị ngộp vốn từ việc siết tín dụng. Quý 2/2022, giá căn hộ mới tung ra bình quân đạt 57 triệu/m2, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2022, riêng phân khúc trung cấp tăng 7%. Thị trường sơ cấp tăng giá do tác động của biến động tỷ giá, lạm phát và lãi suất, cộng thêm chi phí đầu vào liên tục leo thang buộc các chủ đầu tư phải nâng giá bán để bù đắp rủi ro. Với sản phẩm thứ cấp, áp lực từ việc siết tín dụng khiến cho nhiều nhà đầu cơ phải thoát hàng nhanh còn nhà đầu tư dài hạn cũng chấp nhận giảm giá để tái cơ cấu dòng tiền.

bán căn hộ TP.HCM dự kiến sẽ có khoảng 8.000-10.000 căn hộ mở bán và phần nhiều vẫn là nguồn hàng cao cấp, giá dự kiến sẽ vẫn trên đà tăng dưới áp lực chi phí quỹ đất, chi phí tài chính và chi phí xây dựng cao hơn. Do nguồn cung mới hạn chế nên xu hướng tìm mua những dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm trước sẽ vẫn tăng, áp lực dòng tiền khiến nhà đầu tư khó tăng giá cao trên thị trường sang nhượng lại và người mua nhà chắc tay tài chính giàu cơ hội săn BĐS giá tốt trên thị trường thứ cấp. Nhìn chung 6 tháng cuối năm 2022, thị trườngdự kiến sẽ có khoảng 8.000-10.000 căn hộ mở bán và phần nhiều vẫn là nguồn hàng cao cấp, giá dự kiến sẽ vẫn trên đà tăng dưới áp lực chi phí quỹ đất, chi phí tài chính và chi phí xây dựng cao hơn. Do nguồn cung mới hạn chế nên xu hướng tìm mua những dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm trước sẽ vẫn tăng, áp lực dòng tiền khiến nhà đầu tư khó tăng giá cao trên thị trường sang nhượng lại và người mua nhà chắc tay tài chính giàu cơ hội săn BĐS giá tốt trên thị trường thứ cấp.

Phương Uyên