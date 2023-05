TP. Sông Công: Khẳng định sức hút bằng nhiều lợi thế

Tập trung vào giá trị thật, lựa chọn những dự án có quy mô lớn, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch, biên độ tăng giá lớn chính là chìa khóa thành công của nhà đầu tư

Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, sự hoàn thiện hạ tầng và lợi thế vị trí chiến lược liền kề Thủ đô Hà Nội… Thái Nguyên được biết đến với nhiều ưu thế nổi bật cùng tiềm năng, sức bật lớn trong mọi mặt từ kinh tế, hạ tầng, đô thị, giao thông, đến thu hút đầu tư… Thái Nguyên: nhiều lợi phát triển BĐS Thứ nhất, phải nói đến vị trí địa lý. Cách trung tâm thủ đô chỉ một tiếng di chuyển và sân bay quốc tế Nội Bài 40 phút, Thái Nguyên được xem là dấu gạch nối giữa Hà Nội và các tỉnh vùng núi phía Bắc, là vùng trợ lực đặc biệt quan trọng với chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.

Thứ hai, Thái Nguyên được xem là vùng trũng thu hút dòng vốn đầu tư của khối ngoại, trong đó có những tập đoàn tầm cỡ thế giới như Samsung (Hàn Quốc), Alutec Vina (Hàn Quốc). Và với các thế mạnh về vị trí địa lý, đặc biệt là hạn chế các động của dịch bệnh COVID-19, "xứ trà" trong 6 tháng cuối năm vẫn duy trì vị thế là điểm sáng FDI phía Bắc. Sự phát triển nhanh, mạnh của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian vừa qua cũng là một yếu tố tạo động lực lớn cho thị trường BĐS Thái Nguyên bứt tốc. Lực đẩy thứ ba là quy hoạch đồng bộ, tốc độ đô thị hoá nhanh. Trong nhiều năm qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các chiến lược đô thị hóa nhằm đưa kinh tế nói chung, cũng như thị trường bất động sản phát triển đúng theo tiềm lực đó. Chiến lược tập trung vào các mũi nhọn chính gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nâng cao chất lượng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng quy hoạch và hoàn thiện các khu đô thị mới, giãn dân trong khu vực nội thành, phát triển mạnh quỹ nhà ở…

Nhờ những lực đẩy từ sức mạnh nội tại, trong năm 2021, Thái Nguyên thuộc nhóm có mức độ quan tâm đất nền ít sụt giảm nhất so với các địa phương lân cận. Thậm chí, Thị trường bất động sản ở Thái Nguyên đã có sự cải thiện về giao dịch và giá bán so với thời điểm cuối năm 2020. Sự tăng giá này tập trung ở một số dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ, hạ tầng và sản phẩm đang được hoàn thiện, sẵn sàng cung cấp cho thị trường. Giá trị của bất động sản Thái Nguyên được cho là đúng với giá trị thực. Các sản phẩm có tỷ lệ giao dịch cao và tăng giá chủ yếu là các dự án có quy hoạch, tiện ích đồng bộ, của các chủ đầu tư nhiều kinh nghiệm. Các nhà đầu tư nhờ đó có tâm lý thoải mái, an tâm hơn khi các sản phẩm trong danh mục vẫn bảo toàn giá trị, hoàn toàn có tiềm năng sinh lợi khi thị trường phục hồi trong trung hạn và dài hạn, nhất là khi các chiến dịch tiêm chủng toàn dân ngày càng mở rộng và tăng tốc, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Khu đô thị Thiên Lộc Sông Công – Cơ hội đầu tư bền vững Khu đô thị Thiên Lộc – Sông Công được quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng bộ, đường nội khu rộng rãi, phân ô bàn cờ với đầy đủ vỉa hè, hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống điện ngầm.

Nắm bắt được lợi thế, triển vọng và tiềm năng của Sông Công, nhiều chủ đầu tư BĐS đã nhanh chóng lựa chọn là điểm đến đầu tư các dự án quy mô lớn. Trong số nhiều doanh nghiệp địa ốc đang đầu tư trên địa bàn thành phố Sông Công, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đây là một chủ đầu tư lớn đã khẳng định được vị thế trên thị trường với nhiều công trình và các dự án trải dài trên khắp các tỉnh thành. Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, CĐT Thiên Lộc đã tập trung mọi nguồn lực tài chính, máy móc, nhân lực để thiết kế hạ tầng đồng bộ, từ hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Hiện nay, CĐT hoàn thiện cơ sở hạ tầng để chuyển giai đoạn đầu tư.

Dự án đã được UBND TP Sông Công phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo tiêu chuẩn đô thị đồng bộ hiện đại, văn minh với mật độ công viên cây xanh thích hợp, xen kẽ là nhà hàng, siêu thị, nhà trẻ, nhà văn hóa, văn phòng cho thuê, khu thể thao cộng đồng…

Với quy hoạch, thiết kế bài bản, Khu đô thị Thiên Lộc Sông Công hứa hẹn không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng mà còn đảm bảo được giá trị đầu tư tồn tại bền vững với thời gian. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Đặc biệt, bên cạnh việc tập trung phát triển dự án góp phần mang lại diện mạo khởi sắc, Thiên Lộc luôn chú trọng tới các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo. Hàng năm, công ty luôn trích một phần doanh thu để ủng hộ vào các quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa… thăm hỏi, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở những địa phương có dự án, công trình do Thiên Lộc thi công. Trong quá trình thực hiện dự án Thiên Lộc Sông Công, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã nhiều lần được các cấp Chính quyền nơi đây biểu dương vì những thành tích đóng góp xây dựng địa phương cũng như đóng góp vào công tác an sinh xã hội của địa phương…