TP. Sông Công lọt “mắt xanh” nhà đầu tư

Các chuyên gia cho rằng, tại Thái Nguyên, thành phố Sông Công sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời gian tới.

Sông Công – thành phố trẻ nhiều nội lực

Thành phố Sông Công được nhắc đến như một đô thị đầy tiềm năng trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và thương mại của Thái Nguyên. Với vị trí đắc địa, Sông Công được coi là thành phố trung tâm, “bản lề” trung chuyển giao lưu hàng hóa giữa tỉnh Thái Nguyên với Hà Nội và các đô thị xung quanh. Sở hữu các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, nối với Thủ đô Hà Nội và thành phố Thái Nguyên, Sông Công có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh giao thương với các vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc và phía Nam vùng trung du miền núi phía Bắc với các vùng kinh tế Tam Đảo – Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Thái Nguyên có vị trí đắc địa nằm ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với hệ thống hạ tầng kết nối hiện đại, luôn trong tốp đầu về thu hút đầu tư FDI

Trong nghiên cứu đề xuất chương trình phát triển đô thị Sông Công đến năm 2025, tầm nhìn 2030, theo định hướng chung của tỉnh là sẽ phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa cùng với nâng cao chất lượng các đô thị hiện có, mở rộng không gian phát triển đô thị ở những nơi có điều kiện. Đây là một trong những lợi thế rất lớn để bất động sản (BĐS) Sông Công có thể phát triển mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sông Công còn là thành phố có nhiều Khu công nghiệp lớn, nhỏ như KCN Sông Công I, KCN Sông Công II, Cụm Công nghiệp Lương Sơn, Cụm Công nghiệp Bá Xuyên…

Thái Nguyên đã phát triển nhiều khu công nghiệp lớn (Ảnh: Thiên Lộc).

Do vậy, nhu cầu về nơi an cư lập nghiệp cho các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài và công nhân tại thành phố này là rất lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia, thành phố Sông Công, Thái Nguyên sở hữu nhiều lợi thế “vàng” hút làn sóng đầu tư BĐS. “Điểm ngắm” hấp dẫn của nhà đầu tư sành Hiện nay, khảo sát giá đất tại Sông Công còn khá thấp so với các địa phương nằm trong bán kính 50km tính từ trung tâm thủ đô Hà Nội. Với quỹ đất lớn, giá đất lại khá phù hợp với thu nhập của nhiều người dân nên thành phố tiềm năng này đã, đang là “điểm ngắm” của các chủ đầu tư lớn. Trong số nhiều doanh nghiệp địa ốc đang đầu tư tại Thái Nguyên, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đây là một chủ đầu tư lớn đã khẳng định được vị thế trên thị trường với nhiều công trình và các dự án trải dài trên khắp các tỉnh thành. Nắm bắt được thời cơ, triển vọng và tiềm năng phát triển của Sông Công, Công ty đã dành tâm huyết cao đầu tư Khu đô thị Thiên Lộc Sông Công với thiết kế hạ tầng đồng bộ, từ hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Với quy hoạch, thiết kế bài bản, Khu đô thị Thiên Lộc Sông Công hứa hẹn không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng mà còn mang đến những cơ hội đầu tư đầy giá trị.

Hiện nay, CĐT hoàn thiện cơ sở hạ tầng để chuyển giai đoạn đầu tư. Dự án đã được UBND TP Sông Công phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo tiêu chuẩn đô thị đồng bộ hiện đại, văn minh với mật độ công viên cây xanh thích hợp, xen kẽ là nhà hàng, siêu thị, nhà trẻ, nhà văn hóa, văn phòng cho thuê, khu thể thao cộng đồng…

Các tiện ích ở Khu đô thị Thiên Lộc Sông Công.

Các chuyên gia BĐS dự báo, đầu năm 2022 trở đi sẽ là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của BĐS Sông Công, trong đó, các dự án có vị trí thuận tiện kết nối, thừa hưởng hạ tầng hiện đại, tiện ích đa dạng như khu đô thị Thiên Lộc sẽ lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư nhạy bén.