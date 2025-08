TP. Thủ Đức (TP.HCM) Bùng Nổ Nguồn Cung Nhà Ở 2025

Khu Đông TP.HCM với tâm điểm là TP.Thủ Đức sẽ chứng kiến sự bùng nổ nguồn cung nhà ở trong năm 2025. Nguồn cung này được kì vọng sẽ giải cơn khát nhà ở tại TP.HCM trong bối cảnh cầu cao, cung khan hiếm.

TP. Thủ Đức Dồi Dào Nguồn Cung Nhà Ở Mới

Trên thực tế, khu Đông TP.HCM gồm Quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức vốn trước đây là vùng ven TP.HCM. Do đó, khu vực này sở hữu quỹ đất dồi dào so với các khu vực trung tâm đã có quá trình đô thị hóa lâu đời. Hành trình chuyển dịch kinh tế đã đưa khu Đông nổi lên như một cực tăng trưởng mới. TP Thủ Đức đã được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với diện tích hơn 211 km2 và dân số hơn 1 triệu người. Đây cũng là mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên tại Việt Nam.

TP. Thủ Đức (TP. HCM) đón nhiều dự án chung cư mới trong năm 2025. Ảnh: Thanh Niên

TP. Thủ Đức được kì vọng sẽ từng bước trở thành trung tâm tài chính quốc gia và quốc tế, và được quy hoạch là đô thị sáng tạo, tương tác cao, là trung tâm dẫn dắt kinh tế TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, dựa trên kinh tế tri thức, nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao và hợp tác phát triển. Quy mô dân số đến năm 2040 của TP Thủ Đức là hơn 2,6 triệu người và tăng lên 3 triệu sau năm 2040. Chính bởi vậy, thành phố phía Đông này là tâm điểm của TP.HCM về bất động sản nhà ở trong những năm qua.

Thế nhưng TP.Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung vấp phải thực trạng là khan hiếm nguồn cung nhà ở trong những năm gần đây do tắc nghẽn pháp lý. Tuy nhiên, cơn khát nhà ở tại TP.Thủ Đức sẽ phần nào được “giải cơn khát” trong 2 năm gần đây. Cụ thể, vào năm 2024, TP.HCM có 17 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư thì TP. Thủ Đức có 8 dự án. Một số cái tên có thể kể đến như dự án tại phường Trường Thạnh, khu chung cư cao tầng CCl và CCS.

Nguồn cung nhà ở tại TP. Thủ Đức tiếp tục gia tăng khi ngay đầu năm 2025, UBND Thủ Đức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với 12 dự án nhà ở. Tổng giá trị của 12 dự án nhà ở này là khoảng 33.000 tỷ đồng. Danh sách 12 dự án nhà ở này bao gồm dự án thuộc phường An Khánh do Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Sun City làm chủ đầu tư, với tổng vốn 10.540 tỷ đồng; khu dân cư Centana tại phường Long Trường của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, vốn hơn 4.330 tỷ đồng. Đây cũng là 2 dự án có quy mô lớn nhất trong danh sách 12 dự án được chấp thuận đầu tư. Các dự án còn lại có mức đầu tư khoảng 1.200-2.760 tỷ đồng thuộc các phường Thạnh Mỹ Lợi, Phước Long B, Trường Thạnh và Phú Hữu. Hai dự án còn lại có quy mô nhỏ vốn lần lượt 890 tỷ đồng và hơn 110 tỷ nằm trên phường An Phú.

chung cư tp.HCM Batdongsan.com.vn – website bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư TP.HCM Xem Ngay

Hấp Lực Của Bất Động Sản TP. Thủ Đức

Nhìn nhận vệ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản TP. Thủ Đức , bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills TP.HCM cho biết, thị trường bất động sản TP. Thủ Đức đã hoạt động rất tích cực trong những năm qua. Thị trường này hội tụ nhiều yếu tố khiến cả các chủ đầu tư và người mua luôn quan tâm.

Trước hết, TP.Thủ Đức được quy hoạch với nhiều phân khu có vị trí chiến lược. Bán đảo Thủ Thiêm với vị trí liền kế khu trung tâm được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính mới, với quỹ đất sạch và quy trình đấu giá công khai đã thu hút được nhiều chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một số vướng mắc pháp lý thời gian qua đã khiến sự phát triển khu vực này chậm hơn so kế hoạch. Trong thời gian tới, các chủ đầu tư kỳ vọng các cấp chính quyền sớm công bố lộ trình đấu giá và khung pháp lý rõ ràng để tham gia thị trường một cách minh bạch và thuận lợi hơn.

Bất động sản TP. Thủ Đức (TP.HCM) hội tụ nhiều động lực tăng trưởng. Ảnh: Thanh Niên

Đi xa hơn, quận 9, quận 2 cũ và quận Thủ Đức đang tiếp tục hình thành các đô thị vệ tinh. Bên cạnh những khu vực đã phát triển như Thảo Điền hay An Phú, các khu vực như làng đại học hay khu công nghệ cao hiện vẫn còn các quỹ đất sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư lớn với tiềm năng thu hút lao động cũng như tiếp tục phát triển các khu dân cư mới.

“TP.Thủ Đức có lợi thế lớn khi là cửa ngõ kết nối trung tâm TP.HCM đến các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trong nhiều năm qua. Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở , khu vực này luôn là điểm đến hấp dẫn của chủ đầu tư cũng như người mua nhà. Mặt bằng giá bán và nguồn cung tại đây liên tục tăng nhưng vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt, chứng tỏ tiềm năng lớn của khu vực. Đối với bất động sản thương mại, phân khúc này thường phát triển sau thị trường nhà ở một nhịp. Khi cộng đồng dân cư gia tăng và ổn định, nhu cầu thương mại sẽ tăng theo. Thêm nữa, tuyến Metro Line 1 vừa đi vào hoạt động là động lực quan trọng thúc đẩy các dự án thương mại, đặc biệt là bán lẻ và văn phòng”, bà Hương cho biết.

——————

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 12/03/2025 – 15:00

Link nguồn: https://reatimes.vn/tp-thu-duc-tphcm-bung-no-nguon-cung-nha-o-2025-202250312144631397.htm

Xem thêm: