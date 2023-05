Dân Sài Gòn đổ về Bình Dương mua căn hộ

Tại một hội thảo mới đây, đại diện CBRE đưa ra thông tin cho biết, so với cùng kỳ 2019, nếu TP.HCM chỉ có khoảng 20 dự án nhà ở chào bán với nguồn cung căn hộ chưa đến 6.800 căn, giảm 60% thì thị trường Bình Dương liên tục triển khai các dự án mới với quy mô 8.300 căn, tăng 144%. Đáng chú ý, không chỉ nguồn cung tăng mà tỷ lệ tiêu thụ căn hộ tại Bình Dương hiện cũng tốt hơn so với TP.HCM. Theo số liệu của Sở Xây dựng Bình Dương, riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số căn bán thành công tại đây tăng gấp 2,5 lần. Giá căn hộ tại Bình Dương nhiều thời điểm vọt lên 40-45 triệu đồng/m2.

Còn theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , nhiều dự án ở khu vực giáp ranh TP.HCM được công bố ra thị trường thời gian qua luôn có sức hút lớn. Đơn cử, gần 1.900 căn hộ thuộc dự án New Galaxy tại Dĩ An với mức giá trung bình 38 triệu/m2 đã bán gần hết sau khi tung ra thị trường gần 2 tháng. Một dự án đáng chú ý khác là Phuc Dat Tower trên mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng nối dài. Dự án gồm 724 căn hộ có mức giá trung bình trên dưới 2 tỷ đồng/căn. Theo đại diện chủ đầu tư, bên cạnh pháp lý hoàn thiện, quy hoạch phát triển và chất lượng xây dựng tốt, lợi thế vị trí ngay trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nối trực tiếp về TP.HCM giúp dự án có thêm điểm cộng. Loạt dự án khác như Bcons Green View, Bcons Plaza, LDG Sky có giá bán từ 30-37 triệu/m2, tăng cao hơn khá nhiều so với các dự án triển khai cùng khu vực 1-2 năm trước. Mặc dù vậy, dự án này vẫn được người Sài Gòn săn đón, thậm chí cháy hàng.