TP.HCM Đón Hàng Loạt Dự Án Cao Cấp Tung Hàng

Thị trường bất động sản TP.HCM đang sôi nổi với hàng loạt dự án cao cấp, hạng sang tung nguồn hàng thời điểm cuối năm. Như vậy cũng giống như thị trường Hà Nội, bất động sản TP.HCM cũng vắng bóng các dự án có mức giá phù hợp với túi tiền của người dân.

Dồi Dào Nguồn Hàng Mới

Thị trường bất động sản TP.HCM những tháng cuối năm chứng kiến làn sóng tung hàng mới ở phân khúc cao cấp với hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt ra mắt. Trên trục đường Võ Chí Công (phường Bình Trưng, TP.HCM), dự án Gladia by the Waters chính thức giới thiệu nguồn cung mới. Khu biệt thự ven sông này có quy mô 11,8 ha, gồm 226 sản phẩm với diện tích linh hoạt từ 100-400m2, kèm 5 công viên chủ đề. Các loại hình nhà ở phân bổ từ nhà phố liên kế (100 -160m2), biệt thự song lập (160-230m2), biệt thự đơn lập Tropical (200-280m2), biệt thự độc bản (200-370m2) cho đến biệt thự tứ lập (230-290m2). Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền phối hợp cùng tập đoàn Keppel.

Thị trường bất động sản TP.HCM dồi dào nguồn cung mới thời điểm cuối năm. Ảnh: Vnexpress

Cũng trong tháng 8, Van Phuc Group khởi công khu phức hợp Diamond Sky rộng gần 2 ha trong đại đô thị Van Phuc City. Đây là dự án căn hộ đầu tiên của khu đô thị này, có mật độ xây dựng 40%, cung cấp 296 căn hộ và 7 căn shophouse. Dòng căn hộ đa dạng từ căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ. Sản phẩm penthouse có diện tích lên tới hơn 350m2. Chủ đầu tư dự kiến chào bán các căn hộ ở mức giá khoảng 130 triệu đồng/m2 và hiện đang nhận đặt chỗ.

Thị trường phía Đông TP.HCM tiếp tục sôi động với The Privé tại phường Bình Trưng mở bán gần đầy với tỉ lệ hấp thụ lên tới hơn 1.000 căn. Dự án có tổng diện tích 6,7 ha, bao gồm 12 block cao 32–35 tầng, cung cấp hơn 3.000 căn hộ. Các sản phẩm đa dạng, từ căn hộ 1 phòng ngủ 49m2 đến penthouse 150 m2, với khoảng giá từ 120 triệu đồng/m2.

Song song, những tên tuổi lớn trong mảng bất động sản cao cấp cũng tăng tốc bổ sung nguồn hàng. Gamuda Land tung ra 700 căn tại dự án Eaton Park , với giá bán từ 180 triệu đồng/m². Trong khi đó, Masterise Homes tiếp tục tạo dấu ấn với phân khu Lumiere Midtown thuộc đại đô thị The Global City với hơn 800 căn hộ, chào giá trên 200 triệu đồng/m2.

Rõ ràng, cuộc đua nguồn cung cuối năm đang nóng lên, không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn của khách hàng mà còn cho thấy các chủ đầu tư đang kỳ vọng mạnh mẽ vào sức hấp thụ của thị trường TP.HCM trong giai đoạn cuối năm.

Nhà Đầu Tư Phía Bắc Xuống Tiền Với Bất Động Sản Cao Cấp Phía Nam

Một thông tin đáng chú ý được nhiều môi giới bất động sản TP.HCM chia sẻ là trong các đợt ra hàng, giới thiệu sản phẩm vừa qua là thị trường ghi nhận mối quan tâm đến từ khá nhiều nhà đầu tư phía Bắc. Đại diện một sàn giao dịch có trụ sở tại phường Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, trong đợt nhận booking một dự án gần đây, sàn anh có 6 booking đến từ các nhà đầu tư phía Bắc. Hai dự án khác bên sàn này phân phối cũng ghi nhận tỉ lệ booking của nhà đầu tư phía Bắc chiếm từ 10-20%. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại nhiều sàn giao dịch khác khi lượng nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tìm hiểu và tham gia thị trường phía Nam tăng mạnh so với năm ngoái.

Báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận thực tế trên. Theo đó, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản TP.HCM của các nhà đầu tư phía Bắc đang áp đảo thị trường với 61%. Trong khi đó, mức độ quan tâm của nhà đầu tư miền Nam (trừ TP.HCM) với bất động sản TP.HCM chỉ chiếm 20%, miền Trung chiếm 19%. Theo dữ liệu thị trường của Savills Việt Nam, làn sóng Nam tiến ngày càng rõ nét, tại các dự án mở bán gần đây ở TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai, nhà đầu tư từ miền Bắc đã chiếm hơn 20% lượng giao dịch thành công – con số gấp đôi so với những năm trước.

Nhiều nhà đầu tư phía Bắc "Nam tiến", tìm kiếm cơ hội tại TP.HCM. Ảnh: Dân Việt

Lý giải thực tế này, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, thị trường miền Bắc đã đạt ngưỡng giá cao khi Hà Nội và các tỉnh thành vệ tinh đã chứng kiến nhiều đợt tăng giá nóng trong những năm gần đây. Giá căn hộ nội đô đã chạm ngưỡng trung bình 70–120 triệu đồng/m2, đất nền vùng ven cũng không còn rẻ. Với mặt bằng giá cao, dư địa tăng thêm bị thu hẹp, khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy khó tìm kiếm cơ hội sinh lời vượt trội.

Trái lại, TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn bùng nổ hạ tầng. Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, hay loạt tuyến metro đang dần hình thành. Quỹ đất dồi dào, giá nhiều khu vực còn thấp hơn Hà Nội, trong khi dân số trẻ, nhu cầu an cư và thuê nhà lớn. Đây là mảnh đất màu mỡ để kỳ vọng vào biên lợi nhuận dài hạn.

Bên cạnh đó, không ít nhà đầu tư phía Bắc cho rằng việc chỉ tập trung vào Hà Nội và vùng ven tiềm ẩn rủi ro khi giá đã neo cao. Bởi vậy, “Nam tiến” không chỉ là một thương vụ đầu tư, mà còn là cách phân tán rủi ro, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa danh mục bất động sản. Một yếu tố không thể bỏ qua là sự xuất hiện dày đặc của các đại dự án quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha do các tập đoàn lớn triển khai ở miền Nam cũng tạo sức hút cho thị trường này.

