TPI Land đón tiếp khách hàng tham quan The Peak Garden

Cơ hội đầu tư tại thị trường năng động

Như một nét văn hóa của TPI Land khi phân phối bất kỳ dự án nào, với vai trò là Đơn vị phân phối chính thức dự án The Peak Garden, TPI Land trực tiếp tổ chức sự kiện với mục đích mang đến những giá trị đầu tư và quà tặng hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng.

Tại sự kiện vừa qua, khách hàng và nhà đầu tư đến với The Peak Garden còn được đích thân trải nghiệm và tận hưởng không gian nhà mẫu của dự án. Với sự tận tình đến từ đội ngũ kinh doanh của TPI Land, mọi thắc mắc và băn khoăn của khách hàng được giải đáp hoàn toàn để khách hàng lựa chọn được không gian sống ưng ý.



The Peak Garden – nơi thiên nhiên giao hòa

Nằm trên mạch dẫn chính vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chỉ mất vài phút, cư dân The Peak Garden có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích giải trí – mua sắm hiện đại, ngân hàng, công ty và các trung tâm y tế, đơn vị giáo dục tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại Nam Sài Gòn đang được nâng cấp và hoàn thiện nhằm tăng tính liên kết vùng, từ đây cư dân The Peak Garden có thể di chuyển thuận tiện đến mọi quận, huyện xung quanh.

Với những điểm nhấn nổi bật như: Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ tỷ đô Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, hành lang sinh thái 4 lớp, hệ tiện ích xanh đa tầng hướng đến chăm sóc sức khỏe cư dân, The Peak Garden không chỉ mang đến cuộc sống xanh đỉnh cao mà còn đảm bảo sức khỏe cư dân luôn an toàn.

Mỗi tiện ích của The Peak Garden đều hướng đến cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, mỗi ưu điểm của dự án như một nốt nhạc góp phần làm nên bản giao hưởng thiên nhiên nơi phố thị.



Khách hàng nhận được những phần quà giá trị khi đến với sự kiện

Trước và trong sự kiện, TPI Land cũng đã nhận được một lượng lớn giao dịch từ khách hàng dành cho The Peak Garden. Điều đó chứng minh được nhu cầu rất cao của người tiêu dùng dành cho phân khúc căn hộ xanh.

Chị Thảo (Quận 8) một khách hàng đến với sự kiện cho biết: “Tôi thấy dự án có vị trí đẹp, dễ đi lại giữa các quận, không gian căn hộ rất cao cấp và còn có hồ nước nữa nên tôi rất thích và đã đặt liền 2 căn hộ”.

“Giải khát” nhu cầu khách hàng

Lựa chọn an cư tại The Peak Garden là lựa chọn mang tính thời thượng và lâu dài, đây cũng là lựa chọn an toàn để chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình trong cuộc sống hiện đại đầy khói bụi. Trở về nhà sau một ngày dài, The Peak Garden sẽ giúp gia chủ tận hưởng từng khoảnh khắc thư giãn bình yên, thanh lọc cơ thể và tái tạo năng lượng làm việc.

Những ưu điểm từ The Peak Garden như một món nước giúp giải “cơn khát căn hộ xanh” tại Sài Gòn cho người tiêu dùng. Nhiều khách hàng đã rất hài lòng và “nổ” giao dịch chỉ trong một giờ trải nghiệm căn hộ mẫu và tận hưởng cảnh quan từ Hồ Thiên đường.



The Peak Garden “giải khát” nhu cầu căn hộ xanh

Anh Minh (Quận 1), một khách hàng đã đặt cọc căn hộ tại sự kiện chia sẻ: “Tôi lựa chọn The Peak Garden một phần là vì tiện ích xanh, mát mẻ, yên tĩnh với có hồ nước rất đẹp. Phần nữa là vì giá bán rất hợp lý và chính sách ưu đãi lớn, tôi có thể yên tâm đầu tư. Tôi đã tìm kiếm căn hộ như vậy rất lâu rồi, nay được trải nghiệm The Peak Garden tôi quyết định đầu tư ngay”.

Ngoài hệ tiện ích xanh cao cấp, giá bán chính là một trong những ưu điểm hấp dẫn của The Peak Garden. Chủ đầu tư Hưng Lộc Phát mang đến chính sách hấp dẫn nhất thị trường bất động sản Quận 7 với mức giá 46 triệu/m2, nằm ở mức trung bình khi so với các dự án khác trong khu vực.

Khi đầu tư tại The Peak Garden, khách hàng còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt khác cùng mức chiết khấu lớn. Đặc biệt, chủ đầu tư còn cam kết mua lại với lợi nhuận 14%/năm và lãi suất 8% đối với tiền booking.



The Peak Garden được phân phối với chính sách hấp dẫn