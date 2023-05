Trải Nghiệm Cuộc Sống An Nhiên Nơi Phố Thị Tại The Five Residences Hanoi

Chốn an nhiên giữa lòng thành phố

Giữa nhịp sống đô thị náo nhiệt và đông đúc, thật khó để tìm được một góc thư giãn riêng tư, một chốn nghỉ ngơi yên bình đích thực. Tuy nhiên, bạn sẽ có tất cả khi trải nghiệm tại tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp The Five Residences Hanoi.

Hành trình hoàn hảo tại The Five Residences Hanoi bắt đầu từ chính “Tọa độ vàng” ngay mặt đường Đội Cấn – Một trong những con phố sầm uất gần trung tâm Thủ đô Hà Nội, đem đến sự thuận tiện và nhịp sống sôi động cho cư dân. Từ vị trí này, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm thương mại lớn, trung tâm hành chính hoặc các danh thắng nổi tiếng của Hà Nội.

The Five Residences Hanoi nổi bật như một biểu tượng sống sang trọng và kiêu hãnh giữa lòng Thủ đô Hà Nội

The Five Residences Hanoi bao gồm 116 căn hộ cao cấp từ 1 tới 3 phòng ngủ, 07 căn shophouse cùng hệ thống tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Bạn có thể yên tâm lựa chọn nơi đây là chốn dừng chân cho chuyến công tác dài ngày hoặc chuyến du lịch, khám phá Thủ đô cùng bạn bè, người thân.

Mỗi căn hộ của The Five Residences Hanoi đều bao gồm phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ riêng biệt, được trang bị hệ thống nội thất và tiện nghi cao cấp bao gồm: smart TV, thiết bị bếp, bàn ăn, bàn làm việc, thiết bị vệ sinh,… được lựa chọn từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Kohler, Hafele, Duravit, Blanco, Axor, Catalano.

Nhằm đem đến vẻ đẹp hoàn mỹ và trải nghiệm xứng tầm cho mọi không gian, chủ đầu tư đã sử dụng các vật liệu cao cấp như gạch ốp tường, giấy dán tường, sàn gỗ,… được nhập khẩu từ Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với hệ cửa kính rộng, mỗi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn hướng thành phố tuyệt đẹp cùng ban công rộng, đem lại cảm giác khoáng đạt và ánh sáng tự nhiên ngập tràn khắp căn hộ.

Không gian ấm cúng, riêng tư trong mỗi căn hộ đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về ánh sáng, cách âm, cách nhiệt, khử mùi, nguồn nước,… được đặt lên hàng đầu,với chất lượng vượt xa tiêu chuẩn sống thông thường, chú trọng vào chất lượng cuộc sống và thể chất của người sử dụng trong suốt quá trình lưu trú.

Nâng tầm trải nghiệm sống với nhiều tiện ích đặc quyền

Điểm nhấn của The Five Residences Hanoi không chỉ nằm sự hoàn mỹ trong thiết kế không gian và nội thất, đầy đủ các tiện ích cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mà còn ở sự đầu tư chau chuốt và tận tâm cho chất lượng cuộc sống với những tiêu chuẩn mà ít dự án nào có được.

Trở về The Five Residences Hanoi sau một ngày dài, dường như mọi sự ồn ào, vội vã của nhịp sống đô thị được khép lại, nhường chỗ cho không gian riêng tư và ấm cúng như chính ngôi nhà của bạn. Nơi đây, bạn có thể thưởng thức bữa tối tuyệt vời bên gia đình hay ngồi nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn thành phố từ trên cao, an nhiên tận hưởng bốn mùa Hà Nội ngay trong chính căn hộ của mình.

Không chỉ gói gọn trong mỗi căn hộ, cư dân còn được trải nghiệm những tiện ích nội khu xứng tầm ngay tại khu căn hộ theo tiêu chuẩn “nghỉ dưỡng” như bể bơi bốn mùa trong nhà, sân vườn trên cao, hair-salon, hệ thống wellness 5 sao và các dịch vụ cá nhân hóa chuyên nghiệp như tổ chức sự kiện, đưa đón sân bay, giặt ủi, …

Tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đặc quyền dành cho cư dân The Five Residences Hanoi

Tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống thường nhật đều hiện diện ngay tại The Five Residences Hanoi. Trong những ngày bận rộn, cư dân có thể tận hưởng một bữa tối sang trọng tại Five Restaurant; nhâm nhi môt ly cocktail, thưởng thức hương vị say mê của làn khói bạc tại The Five Cigar Lounge & Bar, mua sắm ngay tại siêu thị Aeon MaxValu trong khu shophouse của căn hộ,… Đó sẽ là lịch trình cho chuyến trải nghiệm trọn vẹn, mang đến sự cân bằng hoàn hảo trong từng phút giây nghỉ dưỡng tại The Five Residences Hanoi.

Giá trị của The Five Residences Hanoi còn đến từ chính cộng đồng tinh hoa đang sinh sống tại đây. Đồng điệu về đẳng cấp và phong cách sống, nơi đây đem đến cho những cư dân ưu tú cơ hội kết nối, giao lưu trong chính không gian chung của khu căn hộ.

The Five Cigar Lounge & Bar – Nơi gặp gỡ đầy cảm hứng của những quý ông

Được vận hành bởi thương hiệu The Five – thương hiệu mang nhiều tâm huyết của Tập đoàn Thành Công, The Five Residences Hanoi chính là sự kết hợp hoàn chỉnh giữa chuẩn mực quốc tế trong chất lượng dịch vụ, chất lượng cơ sở vật chất và yếu tố văn hóa bản địa trong triết lý vận hành. Hội tụ đầy đủ các ưu thế kiến tạo nên một cuộc sống đẳng cấp và an nhiên, The Five Residences Hanoi đã trở thành Dự án căn hộ dịch vụ tốt nhất Việt Nam tại giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2022.