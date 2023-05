Trải nghiệm dịch vụ tìm kiếm BĐS tiên tiến nhất của Batdongsan.com.vn

Chương trình trải nghiệm thực tế (Activation) với tên gọi “ Sáng suốt lựa nhà – Đừng dựa vào duyên ” nằm trong chuỗi các hoạt động của Batdongsan.com.vn nhằm mang đến cơ hội tiếp cận các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bất động sản và hỗ trợ cho những người đang tìm kiếm bất động sản tìm được đúng căn nhà “mơ ước”.

Trước đó, chương trình cùng tên của Batdongsan.com.vn được tổ chức tại Aeon Mall Tân Phú, TP.HCM, vào ngày 02-03/11/2019 đã rất thành công với hơn 4.000 khách hàng tham quan gian hàng trải nghiệm.



Khách hàng tham gia gian hàng trải nghiệm của Batdongsan.com.vn được tư vấn

những cách thức tìm kiếm bất động sản hiệu quả



Trải nghiệm những công nghệ tìm kiếm bất động sản tiên tiến



Gian hàng trải nghiệm của Batdongsan.com.vn tại Aeon Mall Tân

Phú, TP.HCM vào ngày 02-03/11/2019

Người Việt Nam thường có tâm lý “Nên vợ nên chồng nhờ duyên. Có nếp có tẻ do duyên mà thành”. Ông bà ta cũng hay nói mua được mảnh đất, tậu được căn nhà cũng do duyên, do số người mua, người bán. Tuy nhiên, là kênh thông tin số 1 về thị trường bất động sản, Batdongsan.com.vn hiểu rõ mua nhà là việc đại sự và nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng, người mua rất dễ mắc phải sai lầm. Việc bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng để chọn nhà cần phải được quyết định dựa trên hiểu biết, chứ không phải vì cơ duyên. Batdongsan.com.vn chính là nơi mọi người có thể tìm thấy câu trả lời cho các quyết định về mua bán bất động sản của mình với những ứng dụng về tìm kiếm, so sánh giá, tìm hiểu các thông tin về pháp lý, phong thủy…

Đến với sự kiện, khách tham quan sẽ được tham gia các hoạt động bao gồm trải nghiệm tính năng xem nhà qua công nghệ 3D Scanning; tính năng khoanh vùng bất động sản trên bản đồ (vẽ để tìm); game tương tác với kính VR… cùng nhiều phần quà như balo, gối, sổ tay, áo thun…

Đồng hành cùng sự kiện của Batdongsan.com.vn là công ty MD Land với dự án Levata City. "Siêu phẩm nhà phố xây sẵn" Levata City đã có sổ hồng riêng từng căn, sở hữu vị trí “vàng” tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM, chỉ cách con đường huyết mạch Tên Lửa khoảng 200m.

Thanh Hà