Trải nghiệm tiện ích trăm tỷ ở dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương

Chủ đầu tư “chơi lớn”

Những năm gần đây, kinh tế Dĩ An ngày càng phát triển mạnh mẽ, là cánh tay phải giúp Bình Dương trở thành “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam. Điều này được chứng minh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký quyết định Dĩ An lên thành phố vào ngày 01/02/2020. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng được đầu tư xây dựng góp phần thay đổi diện mạo địa phương, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.



Trung tâm TP. Dĩ An với dân cư đông đúc và hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện

Nhận thấy tiềm năng phát triển và mong muốn kiến tạo biểu tượng sống đẳng cấp cho TP. Dĩ An, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam đã mạnh tay đầu tư phát triển dự án khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City với hệ thống tiện ích trăm tỷ, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Ngay sau khi ra mắt, giới đầu tư bất động sản Bình Dương và TP.HCM đã lập tức bị thu hút bởi những giá trị “vàng” của dự án này.



Dự án thu hút đông đảo khách hàng bởi sở hữu hệ thống tiện ích trăm tỷ cao cấp

Với nhu cầu lớn từ phía thị trường cũng như các nhà đầu tư, CĐT DCT Partners Việt Nam đã gấp rút thi công xây dựng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, làm đúng theo kế hoạch đã cam kết với khách hàng.

Mới đây, CĐT DCT Partners Việt Nam đã ủy quyền cho đơn vị phân phối độc quyền Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Res) tổ chức Huấn luyện trực tuyến dự án Charm City trên nền tảng công nghệ mà công ty này tự xây dựng. Buổi huấn luyện thu hút gần 1.000 lượt theo dõi trực tiếp, đại diện các sàn liên kết tham gia. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn của dự án cũng như sự uy tín của chủ đầu tư.

Hệ thống tiện ích trăm tỷ

Charm City là khu căn hộ hạng sang đầu tiên tại Bình Dương sở hữu những tiện ích “chất” trong khuôn viên dự án. Đặc biệt nhất là tổ hợp hồ bơi đa tầng 2.000m2 với 3 hồ bơi gồm khu hồ bơi ốc đảo 1.000m2, khu hồ bơi tràn 500m2 và khu hồ bơi Olympic rộng 500m2. Chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển các tiện ích cho trẻ em như hồ bơi phép thuật, khu tạo mưa và đài phun nước thần tiên để các bậc cha mẹ không phải tốn quá nhiều thời gian, vừa thuận tiện di chuyển vừa dễ dàng vui chơi cùng các bé.



Tổ hợp hồ bơi rộng lớn với không gian tràn ngập cây xanh trong khuôn viên Charm City

Với khu vực hồ bơi, cư dân còn có thể sử dụng tiện ích Aqua Gym tập luyện dưới nước. Hệ thống Aqua Gym sẽ giúp giảm chấn thương hệ xương khớp khi tập luyện, hỗ trợ đào thải độc tố thông qua cơ chế thẩm thấu. Đồng thời, hệ thống tạo sóng trong hồ sẽ giúp người tập tiêu hao năng lượng nhiều hơn, tăng hiệu quả giảm cân.

Trên độ cao hơn 100m của đỉnh tòa nhà, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam cũng mạnh tay đầu tư phát triển tổ hợp vườn trên không Sky Garden cùng các nhà hàng đa phong cách. Cư dân Charm City sẽ được tận hưởng cuộc sống thượng lưu với hệ thống Sky Bar, nhà hàng trên không Rooftop trên đỉnh tòa nhà, tầm nhìn hướng về Landmark 81.



Charm City thụ hưởng hàng chục tiện ích của Vincom Plaza ngay trong khuôn viên dự án

Ngoài không gian như resort hạng sang, dự án Charm City còn thụ hưởng hàng chục các tiện ích của Vincom Plaza. Khu mua sắm với hai tầng thời trang trung đến cao cấp, quy tụ nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, từ thời trang, phụ kiện, trang sức cao cấp đến đồ dùng nội thất, chăm sóc gia đình,… Hai tầng ẩm thực có hàng chục nhà hàng đa phong cách như Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản đến các món ăn đậm chất Việt Nam, cùng các thương hiệu cafe nổi tiếng.

Thêm vào đó, tại Vincom Plaza còn sở hữu hai khu vui chơi giải trí cho trẻ em và giới trẻ, gồm nhà trẻ gần 5.000m2, hệ thống phòng Gym hiện đại, khu Shophouse sầm uất, phòng tiếp khách VIP, siêu thị VinMart, VinPro, chuỗi cửa hàng cafe – trà sữa,…

Sự xuất hiện của Charm City giống như một sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của TP. Dĩ An. Từ một mảnh đất công nghiệp, Dĩ An giờ đây đã “thay da đổi thịt” trở thành một trong những nơi đáng sống nhất Bình Dương. Người Dĩ An từ nay sẽ được trải nghiệm những tiện ích hiện đại không kém các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM.