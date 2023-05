Trần ai hành trình tìm mua căn hộ giá “mềm” gần TP.HCM

Tích lũy gần 7 năm chỉ để dành được 800 triệu, không thể dựa vào sự hỗ trợ của họ hàng hay gia đình nên vợ chồng anh Thuận, chị Mai quyết liều đi mua nhà luôn vì càng để lâu giá nhà sẽ càng biến động. Đích nhắm đến của anh chị không phải là các dự án ở TP.HCM mà là những chung cư ở khu vực vùng ven, giáp ranh Sài Gòn. Sau thời gian dài tìm kiếm, vợ chồng anh nhắm được một dự án chung cư trên tuyến đường Thống Nhất, thuộc TP. Dĩ An, Bình Dương. Theo giới thiệu ban đầu, các căn hộ tại đây có giá 1,4-1,6 tỷ đồng/căn, vợ chồng anh Thuận quyết định sẽ mua căn 1 phòng ngủ diện tích 47m2 giá khoảng 1,4 tỷ đồng để không phải gánh vốn vay ngân hàng quá nhiều.

Tuy nhiên, anh chị tính không lại với nhà đầu tư. Đến thời điểm mở bán, anh Thuận được báo các suất căn hộ 1 phòng đã được mua hết từ trước đó. Anh Thuận tự hiểu là với số lượng chỉ khoảng 20%, các căn hộ loại này đã bị nhà đầu tư mua đứt, khó đến lượt mình. Anh Thuận đành chuyển sang tìm căn 2 ngủ nhưng rẻ nhất cũng tầm 1,58 tỷ đồng, lại ở tầng thấp, tầng cao giá từ 1,65-1,8 tỷ đồng chưa thuế. “Mục đích mua để ở lâu dài, yêu cầu của vợ chồng tôi với căn nhà có thể bị đánh giá là “ít tiền mà đòi hỏi cao”. Tuy nhiên tích lũy cả đời mới dám mua, tôi chỉ mong chốn đi về của vợ chồng mình có thể tốt hơn cũng là chính đáng. Nhưng tôi không ngờ giờ tìm nhà giá rẻ lại khó đến thế”, anh Thuận phân trần.



Tìm kiếm căn hộ giá dưới 1,5 tỷ đồng là thách thức với người mua nhà tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Bản thân anh Thuận cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc mua hay không, ngay cả căn view xấu cũng có nhiều người muốn mua. Nếu không chốt sớm, giỏ hàng sẽ chuyển cho người mua khác. Được biết dự án này vốn có giá bán mềm hơn rất nhiều các chung cư cùng chào bán trên địa bàn, người có nhu cầu mua không ít. Đến hiện tại, vợ chồng anh Thuận vẫn chưa mua được nhà và tính chuyện dạt về xa hơn mới có hi vọng tìm được dự án giá tốt.

Cùng tìm mua nhà giá mềm như anh Thuận, hoàn cảnh của anh Hùng cũng khó khăn không kém. Do có thông tin trước từ người quen, anh nhắm cọc một dự án chung cư triển khai gần khu vực Thủ Đức. Theo chia sẻ trước đó từ đơn vị bán hàng, giá sẽ dao động từ 1,4 -1,7 tỷ đồng/căn, tương đương 32-33 triệu/m2, so với mức giá trung bình 35 triệu/m2 của khu vực. Tuy nhiên khi chính thức triển khai, chủ đầu tư đưa ra giá 37-40 triệu/m2 với lý do giá bán khu vực này đã tăng lên hơn 40 triệu/m2, vượt gần 5 triệu/m2 so với dự kiến của anh Hùng. Căn rẻ nhất 1,5 tỷ đồng có diện tích 40m2, với gia đình 3 người của anh Hùng, khó có thể sinh hoạt thoải mái.

Bất lực, anh Hùng đành tiếp tục công cuộc tìm nhà mới. “Tôi đi kiếm hết các dự án từ quận 12, Tân Phú cho đến quận Thủ Đức, về cả các khu giáp Sài Gòn là Dĩ An, Thuận An, quảng cáo rao bán nhà 1,3 tỷ là ghi cho vui chứ hỏi ra thì chẳng có căn nào giá đó. Nghĩ mà rầu vì càng tìm kiếm nhà càng thấy tuyệt vọng. Cũng có một số dự án nhỏ họ bán giá tầm 1,3 tỷ đồng, diện tích khá ổn nhưng nằm rất xa TP.HCM, mua rồi cũng không ở được. Nếu mỗi ngày đi làm quá mất 1,5-2 tiếng di chuyển về trung tâm thì quá bất tiện”.



Giá căn hộ tại Bình Dương, Vũng Tàu hay Tây Ninh cũng không còn rẻ như những năm trước do nhu cầu mua gia tăng. Ảnh minh họa

Xu hướng tăng giá nhà qua các năm khiến người có nhu cầu thực không còn hi vọng mua nhà Sài Gòn và buộc phải dạt về các tỉnh ven tìm cơ may săn nhà giá rẻ. Tuy nhiên, nhờ hưởng lợi từ sự khan hiếm của TP.HCM, giá chung cư giáp ranh đang tăng cao vô cớ. Trên thị trường hiện nay, căn hộ có mức giá 1,5 tỷ đồng không còn xuất hiện tại TP.HCM. Những quận huyện vốn được xem là vùng ven như quận 9, Thủ Đức giá bán căn hộ một số dự án đã vượt mốc 50 triệu/m2. Thậm chí, tại khu vực Dĩ An và Thuận An, Bình Dương lân cận với TP.HCM, hàng loạt dự án căn hộ mới ra mắt cũng bán với giá cao ngất ngưởng, từ 35-40 triệu đồng/m2.

Lên các trang quảng cáo bán nhà, không khó để tìm thấy thông tin bán căn hộ 1,2-1,5 tỷ đồng gần TP.HCM, nhưng thực tế hầu hết chỉ là thông tin quảng cáo. Các dự án này thường lấy mức giá thấp nhất của các căn hộ diện tích nhỏ và ở thấp tầng để định giá rao trong khi loại sản phẩm này chiếm chưa đến 8-10% tổng cung dự án và rất khó lọt vào tay người mua thực. Riêng với loại hình phổ biến là căn 2 phòng, giá mềm nhất không dưới 1,5 tỷ đồng/căn. Lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS tại Bình Dương cho biết, đến những nhà phát triển dự án cũng không ngờ giá nhà khu vực này có thể tăng cao đến như vậy, giá bán chung cư giáp ranh Sài Gòn xấp xỉ giá đất nền tại khu vực trung tâm Bình Dương và cao hơn nhiều đất nền tại các huyện nội thành. Không chỉ vậy, ngay cả các chung cư triển khai ở xa lằn ranh với TP.HCM cũng tăng rất cao, hoàn toàn không còn những sản phẩm có giá dưới 1,5 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, gần 70% nhu cầu mua nhà tại TP.HCM là thuộc phân khúc bình dân. Vậy nên để đáp ứng nhu cầu thực này, rất cần chính quyền có chính sách về tín dụng hỗ trợ người có thu nhập trung bình và thấp ở đô thị, tạo lập nhà ở, trước hết đối với người mua căn nhà đầu tiên để thực hiện hóa ước mơ “an cư lập nghiệp” của người dân.

Phương Uyên