Tranh thủ mua nhà trước nỗi lo tăng giá

Giá nhà TP.HCM tăng nhanh "phát sợ"

“Sốc khi nghe người môi giới nói căn hộ 50 triệu/m2 đã là tầm giá mềm và khó kiếm ở TP.HCM, với TP. Thủ Đức thì 60 triệu/m2 cũng không còn mấy dự án. Cứ đà tăng giá này, nhân viên văn phòng như mình không biết làm sao mua nổi nhà”, chị Thanh Phương, chuyên viên nhân sự đang làm việc tại một công ty vốn nước ngoài ở TP. Thủ Đức chia sẻ cảm nhận của mình sau một hành trình tìm mua nhà vất vả.

Được biết chị Phương đã chuẩn bị tầm tài chính là 2 tỷ đồng nhưng chạy khắp các quận 9 và Thủ Đức (cũ) tìm các dự án đang triển khai mà không dự án nào giá dưới 55 triệu/m2 nếu tính cả thuế. Chị tính toán, nếu theo tầm giá 55 triệu/m2 thì với căn hộ 50m2 chị phải chi ra 2,7 tỷ đồng, vượt hơn 700 triệu so với ngân sách, đó là chị đã tính phải đi vay ít nhất 40% giá trị ngôi nhà.

Người mua lo lắng trước thực tế giá bất động sản liên tục tăng cao qua các năm, cơ hội mua nhà dần hẹp cửa.

Cùng cảnh phải tranh thủ mua nhà trước khi giá BĐS tiếp tục tăng nữa, chị Minh Thư (quận 10, TP.HCM) cho biết, trước đó đã nhắm được một dự án triển khai ở gần khu công nghệ cao của TP. Thủ Đức, giá chỉ tầm 36 triệu/m2 nhưng khi chính thức chào bán thì chị Thư không tranh được suất mua. Chị đang tranh thủ canh chủ đầu tư ra hàng đợt mới là xuống tiền luôn dù có thông tin đợt này giá sẽ tăng lên tầm 40 triệu/m2. Dù vậy, theo chị Thư, so với các dự án trên địa bàn quận 9, vẫn còn “rẻ” rất nhiều.

Số liệu của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy, quý 1/2022 giá bán căn hộ trung bình tại thị trường TP.HCM đạt 3.300 USD/m2 (tương đương 75,4 triệu/m2), tăng 27% theo năm. Riêng TP.Thủ Đức, giá căn hộ chạm mức 85,6 triệu/m2. Với tầm giá này, căn hộ 50-70m2 sẽ khoảng 3,5-5,2 tỷ đồng, kể cả với chất lượng hạng C, mức giá cũng trên 3 tỷ đồng/căn, quá cao so với thu nhập của gia đình trẻ, nhóm đối tượng chính có nhu cầu an cư tại TP.HCM.

Người mua nhà tranh thủ "vét" hàng

Chấp nhận thực tế thị trường nhà ở đã định hình một tầm giá mới, người mua nhà có động thái tranh thủ vớt vát những dự án còn tầm giá dưới 50 triệu/m2 trên địa bàn TP.HCM, nhất là khu vực TP. Thủ Đức để mua vào.

Cụ thể, tại khu Đông, trong đợt giới thiệu đầu tiên vào tháng 4 vừa qua, Rio Land, đơn vị phát triển dự án MT Eastmark City cho biết, gần 100% căn hộ đưa ra trong giai đoạn đầu đã giao dịch thành công, tạo ra hiện tượng “cháy hàng” ngay trong thời điểm thị trường còn đối mặt tình trạng thanh khoản khó khăn vì Covid 19. Ngoài quy mô, vị trí, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp thì tầm giá dưới 40 triệu/m2 của dự án là yếu tố chính thu hút người mua.

Theo đại diện đơn vị phát triển, trong bối cảnh lạm phát và giá vật liệu xây dựng leo thang, để đưa ra mức giá sơ cấp mềm hơn khu vực, doanh nghiệp phải chấp nhận hạ kỳ vọng lợi nhuận để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua giai đoạn đầu và những gia đình trẻ tài chính có hạn có nhu cầu mua ở thực tại TP. Thủ Đức. Trong thời gian tới dự án sẽ giới thiệu thêm tháp đẹp nhất view sông với số lượng hơn 600 căn hộ.

Thị trường TP.HCM ngày càng khó tìm kiếm các dự án căn hộ có tầm giá từ 40-50 triệu đồng/m2, nhất là khu vực TP. Thủ Đức.

Tại khu Nam và khu Tây Sài Gòn “nhỉnh” hơn chút với số dự án tầm giá 40-50 triệu/m2 vẫn còn một số cái tên tiêu biểu như Akari City, Pi City, Westgate, nhưng tốc độ tăng giá của khu vực này cũng diễn ra nhanh kéo mặt bằng chung dự kiến sẽ sớm biến động. Một số dự án đang bán ở ngưỡng giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 khu vực này cũng có thanh khoản tốt như Flora Akari giá từ 45-47 triệu đồng/m2 ghi nhận tỷ lệ mua đạt 100%, Flora Panorama giá từ 50 triệu đồng/m2 với các căn hộ ven sông cũng ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ đạt 85% sau 5h mở bán vào tháng 4 vừa qua. Hiện dự án chỉ còn lại một số căn 3 PN diện tích lớn.

Về câu chuyện giá BĐS TP.HCM, ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam cho rằng, giá BĐS đang liên tục lập đỉnh mới khi nguồn cung sơ cấp hiện tại đa phần thuộc phân khúc cao cấp. Theo đó, nếu còn nguồn cung căn hộ trên dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.Thủ Đức nói riêng và TP. HCM nói chung ở thời điểm này thì đó là "hàng hiếm", có khả năng thu hút mạnh mẽ sự chú ý từ người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư.

Đánh giá về xu hướng tăng giá BĐS của TP.HCM thời gian tới, chuyên gia Colliers cho rằng, với TP.HCM nói chung và TP. Thủ Đức nói riêng, đặt trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng chóng mặt, người mua hẳn là cũng rất sốt ruột vì biết rằng các chủ đầu tư đang đứng trước áp lực tăng giá dự án. Riêng với TP.Thủ Đức, nơi đây đang được đầu tư phát triển như đô thị trọng tâm của cả vùng Đông Nam Bộ. Nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô đang được đầu tư cùng sự hiện diện của các trung tâm công nghệ cao, công nghệ sinh thái, làng đại học sẽ thu hút thêm nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu, thượng lưu, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc, góp phần tạo nên sức cầu mạnh mẽ. Ngoài các thông tin về quy hoạch thì niềm tin vào tương lai của TP.Thủ Đức của người có nhu cầu ở thực, nhà đầu tư và các chủ đầu tư cũng là nguyên nhân quan trọng khiến giá nhà tăng nhanh.

Phương Uyên