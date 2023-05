Tranh thủ săn nhà đất khu Tây khi giá còn “mềm”

Dân đầu tư đi “săn” của để dành

May mắn trúng đậm chứng khoán khoảng thời gian trước, ông Trần Kiến Tường, một nhà đầu tư tại TP.HCM quyết định gom phần lớn nguồn tiền nhàn hạ hiện có vào đầu tư bất động sản. Với mục tiêu vừa ký gửi dòng tiền vừa để sinh lời an toàn nên ông hướng đến đầu tư đất nền, nhà liền thổ. Thay vì chạy theo các điểm nóng, nhà đầu tư này chuyển về Bến Lức, Long An mua một căn nhà phố và biệt thự vườn ven sông giá lần lượt là 2,8 tỷ và 5,5 tỷ đồng.

Chia sẻ về quyết định của mình, ông Tường cho biết đơn giản vì nhìn thấy tiềm năng dài hạn của thị trường này cũng như mức tài chính đầu tư phù hợp cho người sẵn sàng đi đường dài như ông. Nếu làm phép so sánh với loại hình nhà liền thổ tại các thị trường lân cận, chi phí bỏ ra mua đất Long An rất mềm. “Với tầm giá này muốn tìm căn nhà phố vườn diện tích gần 150m2 tại TP.HCM là không có khả năng, ngay cả các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai cũng gần như khó kiếm nhà liền thổ tầm giá hấp dẫn như vậy. Long An hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, phát triển đô thị, cơ hội để “tậu” đất giá rẻ vẫn còn. Một khi thị trường này phát triển toàn diện như Bình Dương, Đồng Nai, đốt đèn cũng không săn được đất nền tầm giá này, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hơi đều khó bỏ qua việc săn mua nhà đất Long An hiện tại ”, ông Tường chia sẻ.

Nhà đầu tư có xu hướng đổ về các thị trường tỉnh, nơi có giá đất mềm để săn bất động sản.

Một nhà đầu tư sinh sống tại TP. Thủ Đức cũng cho hay từ cuối năm 2020 anh đã cùng nhiều người quen đi khảo sát và đầu tư BĐS tại Long An. “Cũng có người khuyên tôi suy xét lại vì thị trường khu Tây không sôi động bằng khu Đông, nhà đất tại đây cũng không dễ lướt sóng như những khu vực khác. Tuy nhiên theo tôi, đất khu Đông tuy nóng nhưng giá cao mà thanh khoản không dễ, chi phí đầu tư cao và người mua thực ít tiếp cận thị trường này. Nếu để đầu tư lâu dài, sức hấp dẫn của nhà đất khu Tây rất lớn. Xét trên khu vực giáp TP.HCM, không có tỉnh thành nào có giá đất hấp dẫn và phù hợp để đầu tư như Long An.

Không xét đến nhiều yếu tố khác, chỉ riêng việc dựa trên tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của Long An, trong vài năm nữa sẽ khó có thể mua được nhà liền thổ tại thị trường này với mức giá hời như hiện nay. Trong các phân khúc nhà ở, BĐS liền thổ luôn tăng nhanh và tăng đầu tiên, nhìn vào tốc độ tăng giá đất của TP.HCM và các tỉnh vệ tinh, có thể thấy hiện nay Long An là khoản đầu tư béo bở cho những ai chấp nhận đi đường dài”, vị này chia sẻ.

Đất khu Tây khó “mềm” trong dài hạn

Phán đoán của nhà đầu tư trên là hoàn toàn có cơ sở khi xét trong 2 năm gần đây, do nỗ lực ổn định thị trường và kiểm soát các hoạt động triển khai dự án cũng như bán hàng trên địa bàn tỉnh, giá nhà đất Long An tương đối ổn định và không xuất hiện biến động mạnh, làm giá hay nâng giá ăn theo hạ tầng. Dù vậy, biên độ tăng giá đất tại thị trường này cũng không thấp hơn mức 10-15%/năm. Từ thời điểm 2018 đến nay, giá nhà đất tại thị trường này từ mức 4-15 triệu/m2 đã xác lập mặt bằng thấp nhất vào khoảng 10-45 triệu/m2 hiện tại. Xét về lâu dài, giá BĐS Long An có thể sẽ bứt phá mạnh hơn, nhất là khi nhà liền thổ ngày một khan hiếm, quỹ đất trung tâm không còn nhiều, kèm theo đó là tốc độ phát triển đô thị hóa ngày càng cao.

Nhiều dự án đô thị lớn cùng hạ tầng phát triển dự báo sẽ kéo giá nhà khu Tây tăng trong dài hạn.

Hiện nay hạ tầng giao thông kết nối Long An với TP.HCM và toàn khu vực phía Tây ngày càng thông thuận, làn sóng phát triển KCN gia tăng liên tục, phát triển kinh tế dự báo sẽ bùng nổ hơn trong các năm tới. Nhu cầu nhà ở gia tăng kéo theo sức mua BĐS được đẩy mạnh, tương lai rất khó để sở hữu BĐS Long An với giá hời như hiện tại. Theo dự kiến năm 2021 Long An sẽ khởi công xây dựng 3 cầu trên trục động lực kết nối TP.HCM – Long An – Tiền Giang. Cùng với 3 dự án trên, Long An đang đầu tư nâng cấp, mở rộng 7 tuyến đường nối TP.HCM, tổng kinh phí 24.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025. Ngoài ra, tuyến cao tốc Mộc Bài – TP.HCM cũng đang được đẩy mạnh nhằm đảm bảo sớm triển khai, sau khi hoàn thành sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Có thể thấy, tiềm năng mở thêm cho thị trường BĐS Long An trong vòng 5 năm tới là rất lớn, cả về BĐS và những ngành nghề khác đi cùng.

Tuy có phần “lép vế” hơn so với thị trường khu Đông, nhưng khu Tây TP.HCM, đơn cử như Long An lại đang có giá trị gia tăng nhanh hơn, dư địa cho nhà đầu tư còn lớn. Cách đây khoảng 5 năm, với tầm tài chính từ 5-7 tỷ đồng hoàn toàn có thể dễ dàng sở hữu được các nền nhà phố, biệt thự diện tích 150-200m2 vị trí trung tâm TP.HCM, thậm chí là view sông, còn nay con số này đã tăng gấp 5-10 lần. Tương tự Bình Dương cũng vậy, từ mức giá chưa đến 20-25 triệu/m2 giờ giá đất tại các khu vực trung tâm Bình Dương thấp nhất đã 55 triệu/m2. Tất cả những thay đổi đó đều đến từ sự phát triển hạ tầng kết nối và xu hướng giãn dân. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với thị trường khu Tây khi đô thị này hoàn thiện loạt dự án hạ tầng đang triển khai. Ngoài ra, tính đường dài thì thanh khoản của nhà đất khu Tây tương đối tốt vì đây vốn là vùng đất của nhu cầu ở thực.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo khi chọn đầu tư nhà đất khu Tây, người mua không nên chỉ tập trung ưu tiên vào việc săn các lô đất giá mềm. Yếu tố giá bán tuy quan trọng nhưng bên cạnh đó, chất lượng dự án triển khai, pháp lý, tiềm năng phát triển dài hạn, uy tín chủ đầu tư cũng như thương hiệu từ đơn vị phát triển dự án là những khía cạnh mà người mua cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền.

Phương Uyên

