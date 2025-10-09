Trellia Cove: Tọa Độ Tiềm Năng Giữa Dòng Chảy Hạ Tầng Tỷ Đô Khu Nam

Giữa bối cảnh khu Nam TP.HCM được quy hoạch với loạt công trình hạ tầng chiến lược, Trellia Cove – phân khu compound cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park trở thành tọa độ tiềm năng, hội tụ lợi thế kết nối, giá trị gia tăng và nền tảng đô thị hoàn chỉnh.

Vị Trí Kết Nối Chiến Lược

Sau sáp nhập, TP.HCM hiện được quy hoạch theo 6 phân vùng đô thị chính, định hình 60 “lưu vực sống” với mô hình tích hợp ở – làm việc – giải trí – mua sắm, nhằm bảo đảm cư dân có thể di chuyển trong bán kính 5km chỉ mất 15-20 phút.

Trong đó, phân vùng phía Nam rộng 194km² với quy mô dân số 1,8-2,2 triệu người (gồm quận 7 (cũ), Nhà Bè và một phần Bình Chánh (cũ) được định hướng thành trung tâm công nghệ cao, kinh tế biển, logistics, triển lãm và công nghiệp tiên tiến.

Đồng bộ với định hướng này, từ năm 2023, hạ tầng khu Nam được đầu tư với các công trình quan trọng như: mở rộng trục Nguyễn Hữu Thọ, triển khai nút giao 3 tầng Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, khởi công cầu Thủ Thiêm 4, xúc tiến tuyến Metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước) và nghiên cứu Metro quận 7 – Cần Giờ.

Song song, cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ khai thác thêm 33km trong năm 2025, kết nối trực tiếp Nhà Bè với các khu công nghiệp – cảng biển chiến lược ở miền Đông. Vành đai 3 TP.HCM được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới thông xe kỹ thuật vào cuối 2025 – đầu 2026, tạo thành trục liên kết vùng then chốt giữa Tây Nam Bộ – Đông Nam Bộ – TP.HCM.

Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, tuyến giao thông huyết mạch nối khu Nam với trung tâm thành phố và kết nối liền mạch tới cao tốc Bến Lức – Long Thành, TP.HCM – Trung Lương, Trellia Cove hưởng lợi trực tiếp từ dòng chảy hạ tầng “tỷ đô”. Đây được xem là giao điểm chiến lược có khả năng kích hoạt mặt bằng giá mới trong vòng 5 năm tới, khi các công trình trọng điểm lần lượt đi vào vận hành.

Trellia Cove là khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park

Hưởng Lợi Hạ Tầng, Giá Trị Gia Tăng Theo Tiến Độ Quy Hoạch

Điểm khác biệt của Trellia Cove so với nhiều dự án mới trên thị trường là được phát triển trong tổng thể đô thị Mizuki Park 26ha đã hiện hữu và vận hành ổn định. Khu đô thị tích hợp do Nam Long cùng hai doanh nghiệp Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad phát triển, hiện đang là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình. Hệ sinh thái tiện ích toàn diện với quỹ đất 40.000m² cho giáo dục, 7.500m² y tế, 15.000m² thương mại – dịch vụ và 5.000m² hành chính – văn hóa, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu thiết yếu.

Trellia Cove là khu compound cuối cùng bên trong đô thị, quy hoạch biệt lập, khép kín trên diện tích 8.408m² với 817 sản phẩm căn hộ và 24 nhà phố. Vị trí một mặt giáp kênh đào trung tâm, một mặt ôm trọn rạch Bà Lào, mang đến lợi thế cho không gian sống sinh thái biệt lập như một “ốc đảo xanh” giữa lòng đô thị.

Không gian sống sinh thái tại Trellia Cove

Song song với hạ tầng liên vùng, Mizuki Park nói chung và Trellia Cove nói riêng được thừa hưởng trọn vẹn tiện ích nội khu và ngoại khu: công viên đảo Nhật, quảng trường – bến thuyền Marina, công viên sự kiện, chuỗi F&B, siêu thị, trường học,… cùng khả năng kết nối nhanh đến Crescent Mall, SC Vivo City, bệnh viện FV, hệ thống các trường quốc tế, Đại học… chỉ trong 15 phút di chuyển.

Bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM càng làm nổi bật sức hút của Trellia Cove. Theo CBRE Việt Nam, nửa đầu năm 2025 ghi nhận khoảng 1.400 căn hộ và 132 nhà thấp tầng mở bán mới, thấp hơn 16% so với cùng kỳ 2024 và là mức thấp nhất kể từ 2015. Mặc dù nhiều dự án đã bắt đầu được tháo gỡ vướng mắc pháp lý từ cuối 2024, nguồn cung mới vẫn chưa kịp hồi phục. Điều này khiến các phân khu thuộc những đô thị đã vận hành ổn định, pháp lý hoàn chỉnh trở thành lựa chọn ưu tiên cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Mizuki Park quy mô 26ha đang là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình

Hội tụ đồng thời ba yếu tố từ vị trí gắn liền hạ tầng trọng điểm, không gian sống biệt lập trong lòng đô thị hoàn chỉnh và sự khan hiếm nguồn cung chất lượng, Trellia Cove trở thành tọa độ giàu tiềm năng tại khu Nam TP.HCM, thỏa mãn đồng thời tiêu chí an cư và tăng trưởng giá trị đầu tư.

Ở tầm nhìn dài hạn, Trellia Cove còn được xem là một bước đi chiến lược trong hành trình hiện thực hóa mô hình đô thị tích hợp của Nam Long, hướng đến kiến tạo không gian sống bền vững, xây dựng những cộng đồng có phong cách sống riêng.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 09/10/2025 07:07

