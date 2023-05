Trinity Tower – Những dấu hỏi cần lưu ý khi mua ở và đầu tư

Trinity Tower có vị trí tại số 145, đường Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là vị trí thuộc nội thành, gần kề nhiều công trình, nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, đường Hồ Mễ Trì không phải là một tuyến đường lớn của Hà Nội nên vị trí của Trinity Tower không quá đắc địa, không phải là vị trí vàng của quận Thanh Xuân.

Trinity Tower là tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm. Từ tầng 1 đến tầng 3 dự án là 7 lô Shophouse khối đế thông 3 tầng (có 1 lô nhà trẻ). Tầng 4 dự án là bể bơi, góc vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng, khuôn viên dạo bộ… Từ tầng 5 đến tầng 12 là 120 căn hộ văn phòng có lưu trú có diện tích từ 27m2 – 35m2 – 44m2 – 69m2 và có 3 căn dual key/sàn.

Trinity Tower có mức giá "mềm" hơn hẳn so với các dự án cao cấp cùng khu vực mở bán trong 2 năm gần đây

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , slogan của dự án là “Chất sống thăng hoa – Ở đa trải nghiệm”. Tuy nhiên, “đa trải nghiệm” ở Trinity Tower không quá đặc biệt: chuỗi tiện ích của dự án là phổ thông, quen thuộc ở các dự án đang mở bán những năm gần đây. Tiện ích chung cư Trinity Tower được tích hợp trong chính tòa nhà, gồm tầng trung tâm thương mại, bể bơi 4 mùa trong nhà và ngoài trời, hệ thống các phòng tập Gym, Yoga, Fitness, Siêu thị, Shop thời trang mang thương hiệu quốc tế, ẩm thực Á – Âu… Nhà trẻ tầng 1 của dự án có diện tích 165 m2. Diện tích sinh hoạt cộng đồng ở tầng 4 với 112 m2. Bể bơi dự án cũng tập trung ở tầng 4 và là bể bơi 4 mùa với bể bơi người lớn và bể bơi trẻ em. Diện tích cây xanh – sân chơi trong khuôn viên tòa nhà là 380 m2.

So với các dự án cao cấp ra hàng trong khoảng 2 năm gần đây như The Zei, The Maxtrix One, Dianmond Park, BRG Lê Văn Lương thì Trinity Tower đang có mức giá mềm hơn cả. Trong khi các dự án này có giá dao động từ 60-80 triệu đồng/m2 thì Trinity Tower có mức giá 45-50 triệu đồng/m2. Tổng giá trị một căn 2 ngủ tại dự án này khoảng 3 tỷ đồng, căn 3 ngủ khoảng 4 tỷ đồng.

Dự án là sản phẩm của chủ đầu tư Hợp tác xã Thành Công và đơn vị phát triển là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland). Hợp tác xã Thành Công (HTX Thành Công) là đơn vị trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài lĩnh vực vệ sinh môi trường, HTX Thành Công cũng tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phá dỡ nhà dân trong diện giải phóng mặt bằng, thu dọn, vận chuyển đất do phá dỡ nhà dân phục vụ giải phóng mặt bằng tại các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Còn Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) là đơn vị có khoảng năm trong việc phân phối, đầu tư phát triển các dự án BĐS. Không khó để nhận ra, cả hai đơn vị này đều chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư và phát triển dự án bất động sản trước đó. Trên thực tế, Cenland cũng đã đầu tư và phát triển 1 số dự án nhưng không nổi bật và có dấu ấn chính trên thị trường với vai trò môi giới.

Về những vấn đề cần lưu ý khi mua ở và đầu tư tại Trinity Tower, hãy cùng “Đánh giá dự án” của Batdongsan.com.vn tìm hiểu sâu hơn qua video review dự án dưới đây:

Duy Bách

