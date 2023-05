Trớ trêu BĐS nghỉ dưỡng: giao dịch trầm lắng nhưng cung vẫn tăng mạnh

Thanh khoản thấp kỷ lục

Giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người đã khiến thị trường bất động sản nói chúng và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng ảnh hưởng nặng nề. Việc hạn chế nhập cảnh, đóng cửa đường biên, cắt giảm các chuyến bay nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh khiến lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Du lịch thì nguồn khách quốc tế chiếm 45% lượng khách du lịch hàng năm nhưng tổng thu mang về chiếm tới 55%.

Báo cáo của Tổng Cục thống kê cho biết năm 2020, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,8 triệu lượt người (chủ yếu là khách quốc tế đến Việt Nam vào quý 1/2020 – thời điểm dịch bệnh chưa phức tạp. Con số này giảm 78,7% so với năm trước. Nửa đầu năm 2021, do dịch Covid-19 vẫn phức tạp, Việt Nam chưa mở cửa du lịch quốc tế nên khách nước ngoài đạt 88,2 nghìn lượt, giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đồng nghĩa, doanh thu du lịch lữ hành, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng bị sụt giảm rất mạnh.

Bất động sản nghỉ dưỡng cũng suy thoái theo. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm cho biết chỉ trừ rất ít dự án có tỉ lệ hấp thụ 30-40%, còn lại đa phần các dự án nghỉ dưỡng có giao dịch rất thấp. Đây là tỉ lệ giao dịch thấp nhất trong những năm qua. Báo cáo thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng cho biết quý 2/2021 nhấn mạnh giá cho thuê bình quân phòng khách sạn ghi nhận mức giảm 20-25% so với Quý trước.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bất động sản nghỉ dưỡng đạt giao dịch rất thấp trong những năm gần đây

Nguồn cung mới vẫn tăng trên thị trường

Thế nhưng bất chấp những khó khăn do dịch bệnh gây nên, trong nửa đầu năm, hàng loạt các dự án nghỉ dưỡng từ vùng biển đến miền núi trên cả nước vẫn được giới thiệu hoặc tung hàng mạnh mẽ. Đơn cử như The Holiday Ha Long, Sun Marina, Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn (Quảng Ninh); Selavia Phú Quốc, Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc, Long Beach Resort Phú Quốc (Kiên Giang); I-Tower Quy Nhơn, Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Casa Marina Premium Quy Nhơn, Grand Center Quy Nhon (Bình Định), Vega City (Nha Trang, Khánh Hòa), Thanh Long Bay (Bình Thuận), Ivory Villas & Resort Hòa Bình, Legacy Hill Hòa Bình, Sakana Spa & Resort Hòa Bình, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi (Hòa Bình), Nhật Lệ Riverside, Dolce Penisola (Quảng Bình); Sapa Garden Hills (Lào Cai).

Như vậy, không khó để nhận ra nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang tăng lên, dù thanh khoản giảm mạnh. Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2021 của DKRA Vietnam ghi nhận nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng tăng khá mạnh ở phân khúc condotel và nhà phố/shophouse biển. Với loại hình nhà phố, shophouse biển nguồn cung tăng cao gấp 5 lần, condotel tăng 26% so với quý trước.

Lý giải thực tế này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định trong chiến lược phát triển kinh tế, du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn nên bất động sản nghỉ dưỡng có cơ hội lớn để phát triển. Cơ hội và tiềm năng này được nhìn ở chặng đường dài nên bất động sản nghỉ dưỡng là cuộc chơi dài hơn. Khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường sẽ tăng tốc mạnh.

Có chung niềm tin vào sức bật của thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng sau dịch, ông Mauro Gasparotti – Giám đốc Savills Hotels APAC cho biết với những khó khăn lớn mà bất động sản nghĩ dưỡng đang phải đối mặt thì chiến dịch vaccine là giải pháp hữu hiệu để giải cứu được thị trường. Mục tiêu then chốt là cần phải triển khai, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine nhằm hỗ trợ quá trình khôi phục hoạt động du lịch một cách an toàn và ổn định hơn trong thời gian tới. Có như thế, bất động sản nghỉ dưỡng mới dần phục hồi.

Duy Bách

