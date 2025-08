Trước Cơn Khát “Ở Thực” Tại Trung Tâm TP.HCM, Căn Hộ 65 - 68m2 Được Săn Đón

Khởi động nhịp 2, sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi tài chính, căn hộ 2 PN (phòng ngủ) 2 WC tại dự án Happy One Sora chỉ còn từ 3,1 tỷ đồng, trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho các gia đình.

Tăng Hấp Thụ Nhờ Bám Sát Nhu Cầu “Ở Thật”

Báo cáo thị trường gần đây cho thấy, nhu cầu ở thực vẫn đang dẫn dắt thanh khoản thị trường. Đặc biệt sau chính sách sáp nhập hành chính TP.HCM – Bình Dương – Vũng Tàu có hiệu lực từ tháng 7/2025, thị trường đang dần định hình lại theo hướng ưu tiên vị trí kết nối, giá trị sử dụng và khả năng khai thác dài hạn. Những dự án sở hữu vị trí trung tâm vùng chuyển tiếp như Linh Xuân – cạnh QL1A, đại lộ Phạm Văn Đồng, Đại học Quốc gia, KCN Sóng Thần, Khu công nghệ cao,… – đang trở thành “điểm rơi” phù hợp cho cư dân làm việc tại TP.HCM mở rộng.

Happy One Sora phát triển hệ sinh thái sống đúng với nhu cầu tệp khách muốn tìm nơi an cư với: hồ bơi gia nhiệt, jacuzzi, vườn 4 mùa, phòng giải trí đa năng, thư viện trẻ em, BBQ tầng thượng… mang đến trải nghiệm đa dạng và phong phú.

Người mua nhà hiện tại đề cao ba yếu tố cốt lõi: pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và giá trị sử dụng thực.

Happy One Sora nổi bật với định vị rõ ràng: chạm đúng kỳ vọng người mua ở thực, “vùng trũng” hút nhà đầu tư, giá trị bền vững, an toàn pháp lý và vị trí “trung tâm của trung tâm” hứa hẹn khai thác ổn định. Đó cũng chính là lý do dòng căn hộ 2 PN 2 WC tại dự án đang duy trì sức hút bền vững từ sau Lễ ra mắt cuối tháng 6 vừa qua và tiếp tục tạo “nhiệt” ở giai đoạn triển khai nhịp 2 sắp tới.

Không gian vui chơi, thúc đẩy sáng tạo dành cho trẻ em được nhiều khách mua ở thực quan tâm

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường quý 2/2025 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM tăng gần 18% so với cùng kỳ, trong đó phân khúc 2 PN chiếm gần 70% lượt tìm kiếm. Người mua ưu tiên diện tích sử dụng hợp lý (60-70m²), bố trí khoa học, phòng vệ sinh riêng và có ban công thoáng. Đây cũng là lý do khiến dòng căn hộ chủ lực 2PN 2WC tại Happy One Sora đạt tỷ lệ hấp thụ cao trong thời gian qua.

Song song đó, theo nghiên cứu của các đơn vị khảo sát, căn hộ 2PN 2WC cũng là dòng sản phẩm được lòng nhà đầu tư vì dễ dàng tiếp cận nguồn khách thuê dồi dào, có thanh khoản cao với mức giá cho thuê đủ nội thất lên đến 17 triệu đồng mỗi tháng; Tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt mức ổn định từ 6 đến 7%/năm (CBRE).

Giải Pháp Tài Chính Hợp Lý Cho Cả Khách Ở Và Đầu Tư

Với giá sau ưu đãi chỉ từ 3,1 tỷ đồng/căn – mức giá được xem là “dễ thở” trong mặt bằng chung tại trung tâm TP.HCM khi giá trung bình đạt gần 90 triệu/m2 và bất động sản hạng sang đạt gần 1 tỷ/m2. Quỹ đất trung tâm hữu hạn kết hợp quỹ căn hữu hạn chỉ còn 98 sản phẩm, Happy One Sora mang đến cơ hội sở hữu nhà ở cho người đi làm tại TP.HCM, vợ chồng trẻ, gia đình 3 thế hệ, hoặc đầu tư chuẩn bị cho con cái vào Đại học v..v…

Đối với khách chọn phương thức vay, sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% và được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 18 tháng; Đối với khách sẵn vốn, sẽ được ưu đãi 5% và hưởng chính sách cam kết cho thuê đến 120 triệu đồng. Không chỉ vậy, tất cả các khách hàng còn được tham gia vòng quay mắn trúng 100% lên đến 48 tháng phí quản lý.

Với các ưu đãi tài chính “trúng đích” và chính sách hỗ trợ linh hoạt tại Happy One Sora hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm lựa chọn của người mua thông thái trong nửa cuối năm 2025 khi số lượng căn hộ tại dự án đang dần “cạn đáy”.

Chính sách tài chính phù hợp trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy người mua ra quyết định.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn “đòn bẩy tài chính cần thông minh, nhưng không tạo áp lực”. Việc thúc đẩy khách hàng thông qua dòng tiền nhẹ ban đầu, kết hợp với lợi nhuận kép – cho thuê ổn định đã giúp gia tăng tốc độ hấp thụ giỏ hàng trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc các sản phẩm “thật”.

Chính sách “mở khóa nhu cầu thực” cũng là yếu tố quan trọng để Happy One Sora duy trì sức hấp dẫn song song với sự đồng hành của những đối tác uy tín: Tập đoàn TBS Group đến từ Nhật Bản, Ngân hàng Vietcombank, Nhà thầu xây dựng An Phong…

Vòng quay may mắn trúng 100% đến 48 tháng Phí quản lý

Thanh toán sớm Đợt 1 trong 48 giờ tặng đến 40.000.000 VND

Không vay: Ưu đãi: 5% (đợt 03 – thanh toán 0 đồng khi ký HĐMB) & Cam kết cho thuê đến 120.000.000 VND

Khách vay: HTLS 0%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ tiền thuê nhà đến 18 tháng

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 19/07/2025 14:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/truoc-con-khat-o-thuc-tai-trung-tam-tp-ho-chi-minh-can-ho-65-68m2-duoc-san-don-68997.html

